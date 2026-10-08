Peugeot Keep Rolling 2027: 25.000 euro ai registi emergenti

8 ottobre 2026. Peugeot, AIR3 – Associazione Italiana Registi e Filmland Stories annunciano Keep Rolling 2027, il nuovo contest dedicato ai registi emergenti italiani. Il progetto prevede un contributo economico di 25.000 euro da parte di Peugeot, integrato dal supporto di partner tecnici, per realizzare un cortometraggio originale da valorizzare alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2027.

Keep Rolling 2027: cos’è e a chi si rivolge

Keep Rolling 2027 è uno dei principali riconoscimenti privati dedicati alla regia emergente in Italia: mette a disposizione 25.000 euro da parte di Peugeot per accompagnare la nascita di un cortometraggio originale. Il contest, coordinato da AIR3, punta a offrire ai nuovi autori un’opportunità concreta di accesso alla produzione, valorizzando progetti che uniscano qualità artistica, identità autoriale e solidità realizzativa.

L’iniziativa nasce in continuità con il percorso avviato da Peugeot e AIR3 durante la Mostra del Cinema di Venezia 2026, dove il Peugeot Award è stato assegnato a Gregorio Mattiocco per il cortometraggio Bratiska. Dopo aver premiato il talento emergente, Peugeot e AIR3 compiono un passo ulteriore: non solo riconoscere il valore dei nuovi autori, ma contribuire concretamente alla nascita delle loro opere.

Il tema creativo: l’auto come luogo di relazione e scoperta

I partecipanti dovranno sviluppare un progetto di cortometraggio capace di dialogare con i valori del brand Peugeot, interpretando l’automobile non solo come mezzo, ma come luogo di relazione, scoperta e trasformazione. Il movimento diventa esperienza, la strada si fa racconto e ogni percorso può aprire nuove prospettive. Il contest lascia comunque piena libertà creativa agli autori, incoraggiando opere originali e riconoscibili.

Con Keep Rolling 2027 Peugeot conferma il proprio modo di interpretare la mobilità come esperienza, emozione e movimento verso nuove possibilità, trovando nel cinema un territorio naturale di espressione.

Le dichiarazioni di Peugeot e AIR3

«Con Keep Rolling vogliamo sostenere la forza delle storie e il coraggio di chi immagina nuovi modi di guardare il mondo», dichiara Antonella Bruno, Managing Director Stellantis Italia. «Per Peugeot, innovazione e creatività nascono dalla stessa energia: quella che spinge a esplorare, a muoversi, a superare i confini del già conosciuto. Sostenere un giovane talento significa contribuire alla nascita di un’opera capace di trasformare un’idea in emozione e di incontrare il pubblico nei luoghi più autorevoli del cinema».

Per Luca Lucini, Presidente di AIR3, «Keep Rolling esprime i valori in cui AIR3 da sempre si riconosce: la professionalità del regista, la qualità del lavoro, il sostegno ai talenti emergenti e il dialogo con l’industria per creare occasioni reali». Lucini aggiunge che il cortometraggio vincitore entrerà in produzione nei primi mesi del 2027, per essere completato entro l’estate e presentato ai principali festival nazionali e internazionali.

Bando, candidature e premiazione: le date da ricordare

Il bando è disponibile da ottobre sul sito ufficiale di Peugeot Italia. Le candidature apriranno il 16 novembre 2026 e resteranno aperte fino al 31 dicembre 2026. Ai partecipanti è richiesto di presentare sceneggiatura, trattamento, note di regia, piano finanziario e la documentazione prevista dal regolamento.

I progetti saranno valutati da una giuria di qualità sulla base di qualità artistica, originalità della proposta, coerenza con la linea guida creativa del contest e solidità produttiva. La premiazione si terrà a Venezia nel settembre 2027, mentre il cortometraggio vincitore entrerà in produzione nel corso del 2027 con il supporto di Peugeot, AIR3 e dei partner tecnici.

I partner tecnici del progetto

Accanto a Peugeot, AIR3 e Filmland Stories, il percorso produttivo sarà sostenuto da un network di partner tecnici specializzati: Sample (postproduzione audio per cinema, televisione, doppiaggio e pubblicità), On Air Milano (produzione e postproduzione, con specializzazione in Virtual Production), Artisti 7607 (cooperativa che tutela gli artisti interpreti del cinema e dell’audiovisivo), MRIGHTS (gestione dei diritti d’autore di sceneggiatori, registi e altri autori), HAI (production service di EDI Effetti Digitali Italiani, che unisce venticinque anni di esperienza cinematografica all’intelligenza artificiale generativa) e D-Vision MoviePeople (rental di attrezzature per produzioni audiovisive con sedi a Milano, Roma e Bari).

Domande frequenti su Peugeot Keep Rolling 2027

Che cos’è Keep Rolling 2027?

Keep Rolling 2027 è il contest promosso da Peugeot con AIR3 e Filmland Stories per i registi emergenti italiani. Mette in palio un contributo di 25.000 euro per realizzare un cortometraggio originale da valorizzare alla Mostra del Cinema di Venezia 2027.

Quanto vale il premio di Keep Rolling 2027?

Peugeot assegna un contributo economico di 25.000 euro, integrato dal supporto dei partner tecnici coinvolti nel progetto. Il premio serve a sostenere la produzione del cortometraggio vincitore.

Quando si può candidare al contest Keep Rolling 2027?

Le candidature apriranno il 16 novembre 2026 e si chiuderanno il 31 dicembre 2026. Il bando è disponibile da ottobre sul sito ufficiale di Peugeot Italia.

Che cosa bisogna presentare per partecipare?

I partecipanti devono presentare sceneggiatura, trattamento, note di regia, piano finanziario e la documentazione richiesta dal regolamento. La giuria valuta qualità artistica, originalità, coerenza con la linea creativa e solidità produttiva.

Quando sarà la premiazione di Keep Rolling 2027?

La premiazione si terrà a Venezia nel settembre 2027. Il cortometraggio vincitore entrerà in produzione nei primi mesi del 2027 e dovrà essere completato entro l’estate.

Chi ha vinto il Peugeot Award nel 2026?

Il Peugeot Award alla Mostra del Cinema di Venezia 2026 è stato assegnato a Gregorio Mattiocco per il cortometraggio Bratiska. Keep Rolling 2027 prosegue quel percorso con un sostegno diretto alla produzione.

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