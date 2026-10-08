Opel a Parigi 2026: STX Concept e GSE 27FE in anteprima

Opel trasforma l’Autostrada tedesca in un palcoscenico emotivo al Mondial de l’Auto 2026 di Parigi. Nella Hall 4, dal 12 al 18 ottobre, lo stand del marchio di Rüsselsheim ospiterà le prime mondiali dell’Opel STX Concept e dell’Opel GSE 27FE, insieme alla nuova Opel Corsa GSE, già ordinabile.

Uno stand a cinque corsie come un’Autobahn

Il concetto dello stand riprende il design di un’autostrada tedesca, con cinque corsie nere che guidano i visitatori e creano orientamento e sensazione di movimento. L’allestimento, firmato dal team Global Brand Design di Opel a Rüsselsheim, unisce l’eccellenza ingegneristica tedesca al mondo delle GSE – Grand Sport Electric attorno a un’idea centrale: rendere visibile la velocità.

I colori giallo, argento, nero e bianco caratterizzano l’intero stand, attraversato dalle Lightspeed Stripes gialle e bianche. Al centro si trova l’Opel GSE Yellow Pixel Cube, con un cubo fluttuante di 3,5 metri che simboleggia energia elettrica e prestazioni.

Le prime mondiali: Opel STX Concept e GSE 27FE

Le due anteprime saranno presentate dal CEO di Opel Florian Huettl alla conferenza stampa di lunedì 12 ottobre, a partire dalle 11:40, insieme alla Responsabile Marketing Rebecca Reinermann e al Responsabile Design Mark Adams.

L’Opel Sports Tourer eXperimental Concept, o STX Concept, rappresenta la visione della station wagon elettrica di domani: combina ingegneria tedesca, design emotivo e tecnologie intelligenti e indica il prossimo passo nella filosofia progettuale di Opel, più audace, pulita, emotiva ed efficiente.

Sulla stessa corsia l’Opel GSE 27FE debutta nella livrea definitiva da gara. È l’auto da corsa per l’era GEN4 del Campionato Mondiale ABB FIA di Formula E e rappresenta l’emblema del concetto di prestazioni Opel GSE.

Corsa GSE, Mokka GSE e Astra GSE Line

Dal lato GSE, la nuova Opel Corsa GSE, già ordinabile, celebra la sua prima al Salone di Parigi. Presente anche la Opel Mokka GSE con la stessa potenza di 207 kW (281 CV) della Mokka GSE Rally, mentre la nuova Opel Astra GSE Line, disponibile dalla primavera 2027, rende il design GSE accessibile a tutti, indipendentemente dal motore preferito.

Nelle altre due corsie esterne Opel presenta ulteriori modelli elettrificati: dal SUV familiare Opel Frontera Electric all’ammiraglia elettrica Opel Grandland Electric.

Pit Stop Experience con GIANTX e Opel Collection

Sviluppata con GIANTX e ispirata al programma Formula E di Opel, la Pit Stop Experience unisce prestazioni, tecnologia e gaming: i visitatori potranno gareggiare su un circuito a tema Opel, stabilire record sul giro e competere per premi giornalieri. Sabato i giocatori professionisti di Trackmania si sfideranno in un torneo GIANTX dal vivo.

Allo stand sarà possibile acquistare prodotti della Opel Collection, inclusa una nuova linea Formula E Collection dedicata alla stagione d’esordio di Opel nel campionato; la linea sarà disponibile anche nello store online Opel Collection.

Domande frequenti su Opel al Mondial de l’Auto 2026

Dove si trova lo stand Opel al Salone di Parigi?

Lo stand Opel è nella Hall 4 del Mondial de l’Auto 2026 e sarà visitabile dal 12 al 18 ottobre.

Quali sono le prime mondiali di Opel a Parigi?

Opel presenta in anteprima mondiale l’Opel STX Concept, visione di station wagon elettrica, e l’Opel GSE 27FE, l’auto da corsa per l’era GEN4 della Formula E nella sua livrea definitiva.

Quando sarà presentata la nuova Opel STX Concept?

Il CEO Florian Huettl la presenterà alla conferenza stampa di lunedì 12 ottobre 2026, a partire dalle 11:40.

Quando arriva l’Opel Astra GSE Line?

La nuova Opel Astra GSE Line sarà disponibile dalla primavera 2027.

Quanta potenza ha l’Opel Mokka GSE esposta a Parigi?

L’Opel Mokka GSE ha la stessa potenza di 207 kW (281 CV) della Mokka GSE Rally.

Che cos’è la Pit Stop Experience di Opel?

È un’esperienza sviluppata con GIANTX che unisce prestazioni, tecnologia e gaming: sul circuito a tema Opel si gareggia e si compete per premi giornalieri, con un torneo Trackmania dal vivo il sabato.

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