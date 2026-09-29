Smart Compact Van: ordini aperti per Citroën, Fiat, Opel, Peugeot

Stellantis Pro One apre in Italia gli ordini del nuovo Smart Compact Van (SCV), disponibile nelle versioni Citroën Berlingo Van FIRST, Fiat Professional Doblò EasyPRO, Opel Combo START e Peugeot Partner ACTIVE. Il nuovo veicolo commerciale punta su un prezzo di ingresso competitivo, un abitacolo ripensato con il sistema Flexiseat e una gamma multi-energia che comprende anche una versione elettrica con fino a 270 km di autonomia.

Stellantis Pro One apre gli ordini del nuovo Smart Compact Van

Torino, 29 settembre 2026 – Stellantis Pro One annuncia l’apertura degli ordini in Italia del nuovo Smart Compact Van (SCV), la nuova proposta che amplia la famiglia dei Compact Van con una soluzione progettata attorno alle esigenze reali dei professionisti che utilizzano il proprio veicolo come principale strumento di lavoro. Il nuovo modello è disponibile nelle versioni Citroën Berlingo Van FIRST, Fiat Professional Doblò EasyPRO, Opel Combo START e Peugeot Partner ACTIVE. Alla base del progetto vi è un’attenta analisi delle modalità di utilizzo dei veicoli commerciali: gli studi condotti da Stellantis Pro One hanno evidenziato che i conducenti professionisti operano da soli per la maggior parte del tempo lavorativo e che una quota significativa dei clienti non considera prioritaria una configurazione a tre posti.

Flexiseat e Modutable: la cabina diventa un ufficio mobile

Elemento centrale della nuova filosofia progettuale è il Flexiseat, un innovativo sedile passeggero modulare ripiegabile che consente di incrementare il volume di carico fino a 0,5 m³, offrendo una flessibilità superiore rispetto alle soluzioni tradizionali. Il Flexiseat può essere integrato con il nuovo Modutable, un equipaggiamento ordinabile come accessorio che trasforma il veicolo in un autentico ufficio mobile o in un pratico tavolino per una pausa durante la giornata lavorativa. Un vantaggio distintivo è la possibilità di installare il Modutable in qualsiasi fase del ciclo di vita del veicolo, consentendo ai clienti di adattare il mezzo all’evoluzione delle proprie esigenze professionali.

Gamma multi-energia: elettrico da 270 km, diesel, benzina e mild-hybrid

La versatilità dello Smart Compact Van si riflette anche nell’ampia offerta di motorizzazioni. Al vertice della gamma si colloca la nuova versione 100% elettrica, capace di offrire fino a 270 km di autonomia. Accanto alla variante BEV sono disponibili tre motorizzazioni termiche, due diesel e una benzina, tutte abbinate a trasmissione manuale. A partire dal prossimo anno la gamma si arricchirà inoltre di una nuova versione mild-hybrid, offrendo ai clienti la massima libertà di scelta in funzione delle proprie attività operative.

Prezzo di ingresso competitivo per flotte e PMI

Lo Smart Compact Van è stato sviluppato per garantire il miglior equilibrio tra innovazione, praticità e convenienza economica. La nuova versione viene introdotta sul mercato con un prezzo di ingresso inferiore rispetto al resto della gamma, sia nelle versioni termiche sia in quelle elettriche: una scelta che rende il veicolo una soluzione ideale per il rinnovo delle flotte, per le piccole e medie imprese e per i nuovi imprenditori che necessitano di uno strumento di lavoro affidabile, versatile e sostenibile dal punto di vista economico. Il design esterno introduce inoltre un nuovo e robusto paraurti anteriore, studiato per garantire maggiore protezione e resistenza nell’utilizzo quotidiano.

Le quattro declinazioni: Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot

Le quattro interpretazioni dello Smart Compact Van mantengono la propria identità distintiva, pur condividendo la stessa filosofia orientata all’efficienza professionale. Citroën Berlingo Van FIRST punta su semplicità e comfort; Fiat Professional Doblò EasyPRO si distingue per il massimo valore e la concretezza operativa; Opel Combo START enfatizza robustezza e affidabilità; Peugeot Partner ACTIVE combina funzionalità professionale e design distintivo. In comune, tutti i modelli condividono un approccio centrato sulle esigenze di chi utilizza il veicolo ogni giorno per lavorare, con particolare attenzione a praticità, comfort ed efficienza dei costi di esercizio.

Domande frequenti sullo Stellantis Pro One Smart Compact Van

Con quali nomi viene venduto lo Smart Compact Van in Italia?

È disponibile come Citroën Berlingo Van FIRST, Fiat Professional Doblò EasyPRO, Opel Combo START e Peugeot Partner ACTIVE.

Cos’è il Flexiseat?

È un sedile passeggero modulare ripiegabile che consente di aumentare il volume di carico fino a 0,5 m³.

Cos’è il Modutable?

È un accessorio ordinabile che trasforma il veicolo in un ufficio mobile o in un tavolino, installabile in qualsiasi fase del ciclo di vita del veicolo.

Quanta autonomia ha la versione elettrica dello Smart Compact Van?

La versione 100% elettrica offre fino a 270 km di autonomia.

Quali motorizzazioni termiche sono disponibili?

Sono disponibili due motori diesel e un motore benzina, con trasmissione manuale; una versione mild-hybrid arriverà dal prossimo anno.

A chi si rivolge il nuovo Smart Compact Van?

È pensato per il rinnovo delle flotte, le piccole e medie imprese e i nuovi imprenditori, grazie a un prezzo di ingresso inferiore al resto della gamma.

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