Opel per le famiglie: cinque modelli per i viaggi con i bambini

Rüsselsheim, 12 novembre 2026 – In occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia dell’UNICEF, in programma il 20 novembre, Opel mette al centro la mobilità familiare con cinque modelli pensati per esigenze di spazio, comfort e praticità: Grandland, Frontera, Astra Sports Tourer, Combo e Zafira.

Il 20 novembre ricorda l’anniversario dell’adozione della Convenzione ONU sui Diritti del Bambino nel 1989. Per Opel è l’occasione per riportare l’attenzione su modelli che rendono più semplice la vita quotidiana delle famiglie, dal tragitto verso scuola e asilo alle vacanze, passando per shopping e weekend fuori porta. La gamma copre motorizzazioni dal termico all’elettrico, così da adattarsi a ogni stile di vita.

Opel Grandland Electric: SUV tecnologico con oltre 690 km di autonomia

L’Opel Grandland è un SUV di fascia alta “made in Germany”: disegnato e progettato a Rüsselsheim e costruito a Eisenach. Offre i fari a matrice Intelli-Lux HD con oltre 50.000 elementi, la pratica Pixel Box negli interni e i sedili ergonomici Intelli-Seat di serie. Lo spazio è per cinque persone e, a seconda della variante, il bagagliaio arriva fino a 1.645 litri.

Per i lunghi viaggi, la Grandland Electric Long Range da 170 kW (231 CV) dichiara fino a 691 km di autonomia a batteria nel ciclo WLTP, mentre la Grandland Plug-in Hybrid può superare i 1.000 km con serbatoio pieno e batteria completamente carica. L’autonomia effettiva può variare in base a stile di guida, percorso, temperatura e uso di climatizzazione.

Opel Astra Sports Tourer: la station wagon compatta fino a 1.634 litri

L’Opel Astra Sports Tourer, anch’essa “made in Germany”, unisce design emotivo, fari Intelli-Lux HD, sedili Intelli-Seat di serie e un’ampia scelta di motorizzazioni. Il bagagliaio flessibile raggiunge i 1.634 litri e la soglia di carico bassa, a circa 60 centimetri, facilita l’inserimento di articoli voluminosi come i trasportini.

Gli schienali posteriori si abbattono in rapporto 40:20:40: con sci o slittini a bordo, la lunghezza di carico sale a 1,85 metri.

Frontera, Combo e Zafira: spazio per le famiglie numerose

L’Opel Frontera punta su contenuto e rapporto qualità-prezzo. Il nuovo Frontera Start è proposto a 18.500 euro (prezzo chiavi in mano in Italia, IPT esclusa, offerta valida per novembre 2026, condizioni su opel.it). Il volume di carico arriva a circa 1.600 litri ed è disponibile anche la versione a sette posti, con i due sedili della terza fila abbattibili singolarmente.

L’Opel Combo è offerta in due lunghezze: 4,41 metri con spazio fino a 5 persone e 4,76 metri (Combo XL), con configurazione opzionale fino a 7 posti su tre file e fino a 4.000 litri di carico fino al tetto. Tra i vantaggi pratici, l’accesso al vano di carico dal lunotto del portellone e lo schienale del sedile passeggero ribaltabile in avanti.

L’Opel Zafira, il multispazio più grande della gamma, è disponibile in due lunghezze (4,98 e 5,33 metri) e ospita fino a 9 persone. Offre l’opzione di quattro sedili indipendenti e contrapposti, porte scorrevoli elettriche con sensori su entrambi i lati (versione GS) e fino a 4.900 litri di carico nella versione XL. Alta circa 1,90 metri, entra nella maggior parte dei parcheggi sotterranei.

Cinque modelli e un obiettivo condiviso: rendere gli spostamenti quotidiani delle famiglie più semplici, con la possibilità di scegliere motorizzazione e formato più adatti alle proprie esigenze. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale opel.it.

Domande frequenti su Opel per le famiglie

Quali modelli Opel sono pensati per le famiglie?

Opel indica cinque modelli: Grandland, Frontera, Astra Sports Tourer, Combo e Zafira. Coprono SUV, station wagon, monovolume e veicoli multispazio, con motorizzazioni dal termico all’elettrico.

Quanto costa l’Opel Frontera Start a novembre 2026?

Il Frontera Start è proposto a 18.500 euro, prezzo chiavi in mano in Italia con IPT esclusa. L’offerta è valida per novembre 2026 e le condizioni sono consultabili su opel.it.

Qual è l’autonomia dell’Opel Grandland Electric?

La versione Long Range da 170 kW (231 CV) dichiara fino a 691 km nel ciclo WLTP. L’autonomia reale può variare in base a stile di guida, percorso, temperatura e uso di riscaldamento e aria condizionata.

Quante persone può trasportare l’Opel Zafira?

Opel Zafira ospita fino a 9 persone ed è disponibile in due lunghezze, 4,98 e 5,33 metri. Il volume di carico arriva a 4.900 litri nella versione XL.

Quanto spazio di carico offre l’Opel Astra Sports Tourer?

L’Astra Sports Tourer offre fino a 1.634 litri di bagagliaio, con soglia di carico a circa 60 centimetri. Gli schienali posteriori si abbattono in rapporto 40:20:40 e la lunghezza di carico arriva a 1,85 metri.

Quando si celebra la Giornata Mondiale dell’Infanzia dell’UNICEF?

Si celebra il 20 novembre, anniversario dell’adozione della Convenzione ONU sui Diritti del Bambino nel 1989.

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