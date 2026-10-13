Milano valuta il ritorno delle multe cartacee sul parabrezza

A Milano potrebbero tornare le multe cartacee sul parabrezza delle auto in sosta irregolare. Il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno che invita sindaco e giunta a valutare la reintroduzione dell’avviso di carta, da affiancare alla notifica digitale.

Cosa prevede l’ordine del giorno

Il documento, presentato dal Pd, è collegato alla delibera che introduce il taser per la Polizia locale ed è stato approvato nella seduta del Consiglio comunale. Chiede di valutare la reintroduzione dell’avviso cartaceo sul parabrezza in caso di violazione delle norme sulla sosta, affiancandolo alla notifica digitale, per ripristinare la visibilità immediata dell’azione sanzionatoria e la sua funzione deterrente.

Secondo Michele Albiani, consigliere del Pd e presidente della commissione Sicurezza, la notifica digitale ha mostrato un limite evidente sull’effetto deterrenza. Si tratta di un invito alla giunta a valutare la misura, non di una decisione già operativa: servirà un passaggio dell’amministrazione per introdurla.

Le altre richieste

Lo stesso ordine del giorno chiede alla giunta di prevedere nel prossimo bilancio uno stanziamento per il supporto psicologico degli agenti almeno pari a quello sostenuto per l’acquisto del taser, e di rafforzare i controlli nelle aree della movida con una presenza più distribuita degli agenti e una rotazione più frequente. Il Comandante della Polizia locale ha inoltre ricevuto mandato di avviare, entro trenta giorni, una campagna di verifica sugli esercizi che espongono o vendono armi senza corretta licenza.

Le posizioni politiche

Favorevole al ritorno delle multe cartacee Fratelli d’Italia: il capogruppo in Comune Riccardo Truppo sostiene che l’avviso sul parabrezza permetta di verificare la violazione, pagare in tempo con l’importo ridotto e rendersi conto dell’errore per non ripeterlo.

Domande frequenti sulle multe cartacee a Milano

Le multe cartacee tornano subito a Milano?

No. Il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno che invita sindaco e giunta a valutare la reintroduzione: non è ancora una decisione operativa.

Che cosa si vuole reintrodurre?

L’avviso cartaceo sul parabrezza in caso di violazione delle norme sulla sosta, da affiancare alla notifica digitale.

Perché se ne parla?

Secondo il consigliere Pd Michele Albiani la notifica digitale ha mostrato un limite evidente all’effetto deterrenza.

A quale delibera è collegato il documento?

A quella che introduce il taser per la Polizia locale.

Quali altre richieste contiene?

Fondi per il supporto psicologico degli agenti, più controlli nelle zone della movida e verifiche sulle licenze degli esercizi che vendono armi.

Chi è favorevole?

Fratelli d’Italia, con il capogruppo Riccardo Truppo; il documento è stato presentato dal Pd.

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