XPENG X9, 5 stelle Euro NCAP: punteggi e video del crash test
La MPV elettrica ottiene il massimo del punteggio, con il 57% in Safe Driving e il 91% in Crash Protection
La XPENG X9 ottiene le cinque stelle Euro NCAP, il punteggio massimo, ma con prestazioni diverse nei vari ambiti: 57% in Safe Driving, 82% in Crash Avoidance e 91% sia in Crash Protection sia in Post Crash Safety. La valutazione è stata pubblicata il 12 ottobre 2026.
I risultati nei quattro ambiti
Secondo la scheda pubblicata da Euro NCAP, la XPENG X9 ottiene: 57% in Safe Driving, 82% in Crash Avoidance, 91% in Crash Protection e 91% in Post Crash Safety.
Euro NCAP ha testato la XPENG X9 2WD Long Range Pro, una MPV a cinque porte con massa in ordine di marcia di 2.690 kg.
Il verdetto di Euro NCAP
Euro NCAP riassume così l’esito: la X9 conquista il massimo delle cinque stelle, ma la sua prestazione varia nelle diverse fasi della sicurezza.
Il video del crash test
Euro NCAP ha pubblicato il video con i test di sicurezza della XPENG X9.
Domande frequenti su XPENG X9 e Euro NCAP
Quante stelle ha ottenuto XPENG X9 ai test Euro NCAP?
Cinque stelle su cinque, il massimo del punteggio.
Quali sono i punteggi nei quattro ambiti?
Safe Driving 57%, Crash Avoidance 82%, Crash Protection 91%, Post Crash Safety 91%.
Quale versione è stata testata?
La XPENG X9 2WD Long Range Pro, MPV elettrica da 2.690 kg.
Quando è stata pubblicata la valutazione?
Il 12 ottobre 2026.
Il rating vale per altre versioni?
Sì: la scheda indica come coperte anche le versioni AWD Long Range Pro e FWD Standard Range Pro.
Dove si può vedere il video del test?
Nell’articolo è incorporato il video pubblicato da Euro NCAP con i test di sicurezza.
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