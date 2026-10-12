XPENG X9, 5 stelle Euro NCAP: punteggi e video del crash test

La XPENG X9 ottiene le cinque stelle Euro NCAP, il punteggio massimo, ma con prestazioni diverse nei vari ambiti: 57% in Safe Driving, 82% in Crash Avoidance e 91% sia in Crash Protection sia in Post Crash Safety. La valutazione è stata pubblicata il 12 ottobre 2026.

I risultati nei quattro ambiti

Secondo la scheda pubblicata da Euro NCAP, la XPENG X9 ottiene: 57% in Safe Driving, 82% in Crash Avoidance, 91% in Crash Protection e 91% in Post Crash Safety.

Euro NCAP ha testato la XPENG X9 2WD Long Range Pro, una MPV a cinque porte con massa in ordine di marcia di 2.690 kg.

XPENG X9 durante i test Euro NCAP

Il verdetto di Euro NCAP

Euro NCAP riassume così l’esito: la X9 conquista il massimo delle cinque stelle, ma la sua prestazione varia nelle diverse fasi della sicurezza.

Un momento dei test di sicurezza

Il video del crash test

Euro NCAP ha pubblicato il video con i test di sicurezza della XPENG X9.

Domande frequenti su XPENG X9 e Euro NCAP

Quante stelle ha ottenuto XPENG X9 ai test Euro NCAP?

Cinque stelle su cinque, il massimo del punteggio.

Quali sono i punteggi nei quattro ambiti?

Safe Driving 57%, Crash Avoidance 82%, Crash Protection 91%, Post Crash Safety 91%.

Quale versione è stata testata?

La XPENG X9 2WD Long Range Pro, MPV elettrica da 2.690 kg.

Quando è stata pubblicata la valutazione?

Il 12 ottobre 2026.

Il rating vale per altre versioni?

Sì: la scheda indica come coperte anche le versioni AWD Long Range Pro e FWD Standard Range Pro.

Dove si può vedere il video del test?

Nell’articolo è incorporato il video pubblicato da Euro NCAP con i test di sicurezza.

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