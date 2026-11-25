Kia Italia annuncia l’avvio di una collaborazione con PMG Italia (Friends), Società Benefit certificata B-Corp attiva da oltre vent’anni nello sviluppo di progetti ad alto impatto sociale, ambientale e culturale, nell’ambito delle proprie attività di Corporate Social Responsibility. Al centro dell’iniziativa c’è Kia PV5 Passenger, il primo modello della strategia PBV (Platform Beyond Vehicle) del marchio, scelto per la sua versatilità nel rispondere anche alle esigenze di mobilità delle persone con disabilità.

Kia PV5 Passenger al centro del progetto

Grazie alla sua architettura innovativa e alla straordinaria flessibilità di configurazione, Kia PV5 Passenger rappresenta una soluzione ideale per una vasta gamma di utilizzi professionali e privati, adattandosi perfettamente anche alle esigenze di trasporto delle persone con disabilità e mobilità ridotta, grazie anche alle versioni WAV (Wheelchair Accessible Vehicle) dedicate.

La partnership con PMG Italia prende forma attraverso il sostegno a progetti di mobilità inclusiva destinati a realtà impegnate nel mondo dello sport paralimpico e della cultura, contribuendo a rendere gli spostamenti più accessibili e a favorire la partecipazione attiva alla vita sociale delle persone più fragili. Tra i partner coinvolti figurano la Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (FISPES), riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), e la compagnia teatrale Mayor Von Frinzius, tra le realtà più riconosciute in Italia nella promozione dell’inclusione attraverso l’arte e lo spettacolo.

La collaborazione avrà seguito all’Assemblea dell’ANCI, dove Kia Italia e PMG Italia saranno presenti con uno stand condiviso in cui sarà esposto un Kia PV5 Passenger allestito con una pedana per agevolare l’accompagnamento delle persone con fragilità. Trattandosi di veicoli totalmente elettrici concessi in comodato d’uso, l’iniziativa comporta anche un vantaggio economico per le associazioni beneficiarie, grazie al risparmio sui costi di carburante che libera risorse da destinare alle attività quotidiane.

Le dichiarazioni

“In Kia crediamo che la mobilità debba essere accessibile a tutti. La collaborazione con PMG Italia rappresenta un ulteriore passo nel nostro percorso verso una mobilità sostenibile e inclusiva, capace di creare valore concreto per le comunità e per le persone. Grazie alla flessibilità e versatilità di PV5 possiamo contribuire a rispondere in modo efficace a esigenze di mobilità molto diverse tra loro, incluse quelle delle persone con disabilità”, ha dichiarato Giuseppe Bitti, Presidente e CEO di Kia Italia.

“Crediamo che la mobilità sostenibile debba essere anche una leva concreta di inclusione, capace di migliorare l’accessibilità e favorire la partecipazione delle persone alla vita sociale. Per questo riteniamo fondamentale attivare collaborazioni come quella con Kia Italia, che mettono in relazione competenze, risorse e sensibilità diverse per rispondere a bisogni reali. Attraverso Kia PV5 e il sostegno a progetti dedicati allo sport paralimpico e alla cultura, vogliamo contribuire a superare le barriere negli spostamenti e ampliare le opportunità di partecipazione”, ha dichiarato Bruno Belgioco, Amministratore Delegato di Friends.

Domande frequenti su Kia PV5 Passenger e la collaborazione con PMG Italia

Cos’è il Kia PV5 Passenger?

È il primo modello della strategia PBV (Platform Beyond Vehicle) di Kia, un veicolo versatile e completamente elettrico che si adatta a molteplici esigenze di mobilità, incluse quelle delle persone con disabilità grazie alle versioni WAV dedicate.

In cosa consiste la collaborazione tra Kia Italia e PMG Italia?

Kia Italia mette a disposizione il PV5 Passenger a sostegno di progetti di mobilità inclusiva promossi da PMG Italia (Friends) nel mondo dello sport paralimpico e della cultura, attraverso veicoli concessi in comodato d’uso alle realtà beneficiarie.

Chi sono i partner coinvolti nel progetto?

Tra le realtà coinvolte figurano la Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (FISPES), riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico, e la compagnia teatrale Mayor Von Frinzius.

Dove verrà presentata l’iniziativa?

Kia Italia e PMG Italia saranno presenti con uno stand condiviso all’Assemblea dell’ANCI, dove sarà esposto un Kia PV5 Passenger allestito con pedana per l’accompagnamento delle persone con fragilità.

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