La scorsa settimana Opel e Leapmotor hanno annunciato il nuovo accordo di collaborazione per sviluppare un nuovo C-SUV, in maniera congiunta, da portare sul mercato nel 2028, con la produzione nello stabilimento spagnolo di Saragozza. Da una parte le storiche competenze su design e interni del costruttore tedesco, dall’altra quelle su batteria ed architettura elettrica del marchio cinese. Per realizzare un modello efficiente e in tempi più rapidi.

”Un’opportunità per far evolvere il nostro modo di lavorare”

A parlare di questa partnership è Florian Huettl, CEO del marchio del fulmine, sul proprio profilo Linkedin: “La velocità sta diventando uno dei fattori competitivi determinanti nel nostro settore – le sue parole – In Opel, vediamo questa come un’opportunità per far evolvere il nostro modo di lavorare e portare nuovi veicoli ai nostri clienti più rapidamente”. E questo accordo permetterà “di sviluppare un C-SUV Opel completamente nuovo in meno di due anni”.

Unendo l’esperienza delle due aziende, in settori diversi, ma ugualmente importanti: “Il progetto porta unisce le competenze di Opel in design, telaio e dinamica di guida, ergonomia, seduta e illuminazione complessiva, oltre all’integrazione complessiva di alta qualità con i veicoli, assieme ai punti di forza di Leapmotor nell’architettura elettrica e nella tecnologia delle batterie”. Dando ulteriore slancio allo sviluppo di progetti congiunti già in corso: “I nostri team di Rüsselsheim e Hangzhou lavorano già fianco a fianco da diversi mesi – ha proseguito il CEO Opel – mettendo insieme le migliori capacità di entrambi i partner per accelerare lo sviluppo”.

La realizzazione di questo nuovo modello sarà congiunta, ma avrà una forte anima europea: “Il nostro nuovo C-SUV sarà prodotto a Saragozza, in Spagna, e amplierà il nostro portafoglio in un segmento di crescita importante, a partire dal 2028”. Il settore dei SUV di segmento C, infatti, è uno dei segmenti in maggiore ascesa nel mercato europeo, con sempre più modelli disponibili, come richiesto dagli automobilisti del Vecchio Continente. E non solo.

”Aperti a nuovi approcci, per prodotti migliori”

Questa partnership con Leapmotor porta nel futuro anche le idee del marchio di Russelsheim: “Per noi di Opel, questa collaborazione è un forte esempio di come vogliamo andare avanti – conclude Huettl su Linkedin – Aperti a nuovi approcci, fiduciosi nei nostri punti di forza ingegneristici e pronti a combinare competenze complementari per creare prodotti migliori, più velocemente ed in modo più efficiente. In definitiva, si tratta di offrire un modello Opel all’avanguardia che soddisfi le esigenze e le aspettative dei nostri clienti”.

In cosa consiste l’accordo tra Opel e Leapmotor?

La collaborazione prevede lo sviluppo congiunto di un nuovo SUV di segmento C, che arriverà sul mercato nel 2028. L’obiettivo è unire le competenze delle due aziende per realizzare un modello efficiente e ridurre i tempi di sviluppo. Per Florian Huettl, CEO di Opel, questa partnership rappresenta un’opportunità per evolvere il modo di lavorare e portare nuovi veicoli ai clienti più rapidamente.

Quali competenze metteranno a disposizione Opel e Leapmotor?

Opel contribuirà con la propria esperienza in design, telaio, dinamica di guida, ergonomia, seduta e illuminazione, oltre all’integrazione complessiva dei diversi elementi del veicolo. Leapmotor metterà invece a disposizione le proprie competenze nell’architettura elettrica e nella tecnologia delle batterie. Una combinazione pensata per valorizzare i punti di forza di entrambi i costruttori.

Dove verrà prodotto il nuovo SUV Opel e quando arriverà?

Il nuovo C-SUV sarà realizzato nello stabilimento di Saragozza, in Spagna, e il suo debutto commerciale è previsto a partire dal 2028. Il modello andrà ad ampliare il portafoglio Opel in un segmento particolarmente importante per il mercato europeo, quello dei SUV di categoria C.

Qual è l’obiettivo strategico di questa partnership secondo Florian Huettl?

Il CEO Opel considera l’accordo un esempio concreto del percorso che il marchio vuole intraprendere: essere aperto a nuovi approcci, valorizzare le proprie capacità ingegneristiche e combinare competenze complementari. La collaborazione punta a sviluppare prodotti migliori, più rapidamente e in modo più efficiente, rispondendo alle aspettative dei clienti.

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