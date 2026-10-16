Kia Seltos Tri-Fuel e novità GT: Bitti racconta Parigi

Dallo stand Kia al Salone di Parigi 2026, Giuseppe Bitti, Presidente di Kia Italia, racconta le novità del marchio: il debutto della Seltos Full Hybrid, l’arrivo in Italia della variante Tri-Fuel, la EV2 a lungo raggio e la gamma GT completa. Ecco l’intervista video di Motorionline.

Kia Seltos Full Hybrid e Tri-Fuel

«Le novità più importanti sono la versione full hybrid della Seltos», spiega Bitti. Il SUV compatto era stato presentato qualche mese fa con motorizzazioni tradizionali, tra cui il 1.6 turbo benzina, e a Parigi mostra la declinazione elettrificata: un full hybrid aspirato disponibile sia con trazione integrale sia con trazione anteriore, che completa una gamma «estremamente interessante viste le dimensioni e le caratteristiche del modello».

Per il mercato italiano arriverà anche la versione Tri-Fuel, che combina i vantaggi del GPL con il full hybrid. Secondo Bitti sarà nei prossimi mesi «l’arma» su cui Kia punterà in Italia per la Seltos, anche per la continua crescita dei prezzi del carburante, rispetto ai quali il GPL è più calmierato. Il presidente la descrive come l’avere un’auto che, convertendo il costo del GPL in quello della benzina, equivale a percorrere 40 km con un litro. È una tecnologia, aggiunge, su cui Kia crede e che sarà sviluppata su tutte le vetture ibride in arrivo nei prossimi anni.

Dal PV7 alla EV2 a lungo raggio

Bitti ricorda che il programma di lanciare 15 modelli elettrici, avviato con il Plan S nel 2021, è stato rispettato. Al Salone di Hannover è stato presentato in anteprima il PV7, veicolo commerciale di taglia media che arriva dopo l’affermazione a livello europeo e mondiale del PV5, definito il «fratello più piccolo».

Tra le auto passeggeri la novità principale è la versione long range della EV2, con una batteria più capiente. Nata come compatta di segmento B, può così affrontare anche i viaggi più lunghi. È un completamento di gamma che, dice Bitti, permette a Kia di presidiare ormai praticamente tutti i segmenti, con diverse potenze e livelli di autonomia per le esigenze di chi sceglie di elettrificarsi.

La gamma GT al completo

A Parigi Kia mostra la gamma GT al completo: a partire da EV3, EV4 ed EV5 in configurazione GT, con quattro ruote motrici e prestazioni vicine ai 300 cavalli. Si affiancano alle EV6 GT e EV9 GT già presenti, per una gamma elettrica completa anche per chi cerca prestazioni ed emozioni da un’auto elettrica ad alte prestazioni.

Domande frequenti su Kia Seltos e novità elettriche

Che cosa debutta con la Kia Seltos a Parigi?

La versione full hybrid, con motore aspirato, disponibile con trazione integrale e anteriore.

Che cos’è la versione Tri-Fuel?

È la variante che combina i vantaggi del GPL con il full hybrid. Kia la porterà anche sul mercato italiano nei prossimi mesi.

Perché Kia punta sul Tri-Fuel in Italia?

Secondo Giuseppe Bitti, per la continua crescita dei prezzi del carburante, rispetto ai quali il GPL è più calmierato.

Che novità c’è sulla Kia EV2?

Arriva una versione long range con una batteria più capiente, pensata anche per i viaggi più lunghi.

Quali modelli Kia hanno la versione GT?

EV3, EV4 ed EV5 con quattro ruote motrici e prestazioni vicine ai 300 cavalli, che si affiancano a EV6 GT ed EV9 GT.

Che cos’è il Kia PV7?

È il veicolo commerciale di taglia media presentato in anteprima al Salone di Hannover, dopo il successo del PV5.

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