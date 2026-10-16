Porsche Panamera 2027: il restyling si mostra quasi senza veli

La Porsche Panamera è pronta al restyling, con novità decisamente importanti, rispetto al modello attualmente in commercio presentato nel 2023. Il rinnovato modello tedesco sta effettuando gli ultimi collaudi e, per la prima volta, lo vediamo praticamente senza veli, con solamente qualche frammento di nastro adesivo nero per coprire alcuni dettagli. Comunque servirà un po’ di tempo per vederla nella veste definitiva: il debutto è previsto a metà 2027.

Tante novità nel design

Partendo dalla parte estetica, la casa tedesca ha rivisitato il frontale della Panamera, che ora sfoggia un design più pulito, valorizzato da un nuovo elemento orizzontale all’interno della presa d’aria e da supporti inferiori leggermente modificati. I fari mantengono la forma attuale, ma il logo Porsche illuminato è stato spostato verso l’angolo interno del parabrezza, si tratta di un dettaglio già osservato sui primi esemplari durante i test invernali e ora confermato. Anche la parte superiore del parabrezza è stata modificata, con una diversa disposizione dei sensori, il che suggerisce la presenza di un numero maggiore di sistemi di assistenza alla guida.

Se il profilo laterale rimane invariato, il posteriore presenta invece delle novità: il paraurti è stato ridisegnato e i gruppi ottici posteriori sembrano riprendere elementi dalla nuova Cayenne elettrica, con una striscia di nastro adesivo nero che copre il marchio al centro, esattamente come avviene su quel modello. Inoltre, non si tratta di una versione qualunque: la presenza di cerchi in lega forgiati con fissaggio monodado e di quattro terminali di scarico circolari lascia intendere che si tratti di una delle varianti più sportive della gamma Panamera, ovvero la GTS.

Tasti fisici addio?

Non abbiamo foto degli interni, ma ci sono un po’ indiscrezioni su cosa troveremo all’interno dell’abitacolo. La nuova Panamera conserverà il quadro strumenti digitale protetto dalla classica palpebra, ma potrebbero venir eliminati i tasti fisici, per far spazio a quelli digitali, simili a quelli della Cayenne elettrica. Una tendenza mostrata da più di una casa automobilistica, anche se molti clienti hanno lamentato una praticità limitata. E qualcuno sta tornando indietro.

Sempre a motore termico

La Panamera rimarrà un modello a motore termico, sebbene le sue unità a sei cilindri e V8 dovranno integrare qualche forma di elettrificazione. Il costruttore tedesco, comunque, ottimizzerà al massimo i propri modelli ibridi plug-in per conformarsi alle normative Euro 7 e offrire una maggiore autonomia in modalità elettrica, con una ricarica più veloce. Una delle caratteristiche principali della rinnovata berlina sportiva sarà un comfort ancora più raffinato, grazie al rinnovamento di uno dei sistemi di sospensioni più sofisticati del segmento, capace di controllare attivamente i movimenti di beccheggio e rollio della carrozzeria.

Appuntamento tra circa un anno

Considerando che la terza generazione della Panamera è stata svelata a fine 2023 a Shanghai e che ci stiamo avvicinando a metà del suo ciclo di vita, la berlina sportiva è attesa al debutto a metà 2027, per poi arrivare sul mercato tra la fine dell’anno prossimo e l’inizio del 2028. Nel frattempo, aspettiamo nuove indiscrezioni e notizie ufficiali su questo modello.

Quando sarà presentata la nuova Porsche Panamera?

Il restyling della Porsche Panamera è atteso a metà 2027, dopo gli ultimi collaudi su strada. L’arrivo sul mercato è previsto tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028. La terza generazione della berlina sportiva era stata presentata alla fine del 2023 a Shanghai.

Quali novità estetiche introdurrà la Porsche Panamera 2027?

Il frontale avrà un design più pulito, con un nuovo elemento orizzontale nella presa d’aria e supporti inferiori modificati. Il posteriore sarà aggiornato con un paraurti ridisegnato e gruppi ottici che potrebbero richiamare quelli della nuova Cayenne elettrica. Cerchi forgiati monodado e quattro terminali di scarico circolari suggeriscono che il prototipo fotografato sia una versione sportiva GTS.

Come cambieranno gli interni della nuova Panamera?

Non sono ancora disponibili immagini dell’abitacolo. Le indiscrezioni indicano la conferma del quadro strumenti digitale con palpebra protettiva, mentre alcuni tasti fisici potrebbero lasciare spazio a comandi digitali simili a quelli della Cayenne elettrica.

Quali motorizzazioni adotterà la Porsche Panamera aggiornata?

La berlina resterà con motori termici a sei cilindri e V8, integrati da forme di elettrificazione. Le versioni ibride plug-in saranno ottimizzate per rispettare le normative Euro 7, aumentare l’autonomia elettrica e migliorare la velocità di ricarica. È previsto anche un aggiornamento delle sospensioni per incrementare il comfort e controllare attivamente beccheggio e rollio.

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