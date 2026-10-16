AsConAuto a Service Day: il Quadrante 2026 del post-vendita

AsConAuto, l’Associazione Consorzi Concessionari Autoveicoli, è stata tra i protagonisti della sesta edizione di Service Day, l’evento di Quintegia dedicato al business del post vendita automotive, in scena il 15 e il 16 ottobre al Centro Congressi Veronafiere. Nella sessione “La nuova geografia del post-vendita: mercato, rete e opportunità” sono stati presentati il Quadrante AsConAuto 2026 e le iniziative in partenza, tra cui il test della connessione tra l’area riservata ARiA e partslink24.

A presentare i risultati sono stati Roberto Scarabel, Presidente AsConAuto, e Luca Montagner, Senior Advisor di AsConAuto Academy. Il Quadrante è il format che raccoglie e interpreta i risultati delle principali rilevazioni realizzate dall’Associazione nel corso dell’anno. Ospite speciale dell’incontro Riccardo Patrese, che con 17 anni in Formula 1 e 256 Gran Premi disputati ha portato sul palco la propria esperienza in un’intervista dedicata a sfide, scelte e valori di ogni percorso professionale.

Un mercato in buona salute

«I dati ci dicono che il mercato after sales in Europa gode di buona salute e vale 270 miliardi di euro, Iva e pneumatici esclusi, con i servizi di riparazione e manutenzione che pesano per oltre 233 miliardi», ha spiegato Scarabel. In Italia il comparto ha raggiunto nel 2025 un fatturato di 36 miliardi di euro, il 15% in più rispetto al 2019, anche per effetto di un parco circolante sempre più anziano: l’età media è di circa 13 anni, oltre 2,6 anni in più rispetto a dieci anni fa.

AsConAuto continua a crescere: nei primi nove mesi dell’anno il volume di affari ha raggiunto 898,8 milioni di euro, con un incremento del 2,7% rispetto allo stesso periodo del 2025. L’Associazione punta sui Ricambi Originali e su una serie di servizi per gli affiliati, tra cui strumenti digitali avanzati, consulenza e formazione.

La rete: 24 mila officine e carrozzerie

La rete mantiene una composizione sostanzialmente stabile, con 24 mila realtà tra Officine (69,2%) e Carrozzerie (30,8%). Il comparto è ancora caratterizzato da piccole imprese, ma impegnato in un percorso di strutturazione: il 48,4% dispone di 1-2 operativi e il 39,9% di 3-5, quindi quasi nove operatori su dieci restano entro i cinque addetti.

Nel 2026 cresce la presenza delle dotazioni dedicate al servizio e all’accoglienza. La sala d’attesa registra l’incremento più significativo, dal 48,4% al 67,5%, mentre l’area di ricezione sale dal 69,1% al 70,9% e l’attrezzatura gomme dal 48,4% al 52,7%.

Sul fronte degli acquisti, il 54,2% degli autoriparatori affiliati ha acquistato nel 2026 più Ricambi Originali rispetto all’anno precedente. La crescita è particolarmente evidente nel Mezzogiorno e nelle Isole, dove la quota di operatori con acquisti in aumento raggiunge rispettivamente il 59,2% e il 60,3%. Accanto agli acquisti cresce la digitalizzazione: i flussi registrati su ARiA passano da 695.097 nel 2025 a 747.646 nel 2026 (+7,6%), con un tasso di conversione del 42,3%.

Più valore al lavoro

La tariffa oraria media, rilevata ogni due anni, è cresciuta rispetto al 2024 sia nelle Officine, da 38,69 a 40,96 euro (+5,9%), sia nelle Carrozzerie, da 42,10 a 44,38 euro (+5,4%). Territorio, dimensione aziendale e appartenenza a una rete incidono sulla tariffa: le strutture legate alle reti dei costruttori (OEM) esprimono in media i livelli più elevati, seguite dalle reti IAM e dagli operatori indipendenti.

Elettrico: colonnine, formazione e tariffe

Nel 2026 il 20,9% delle Officine che si approvvigionano di Ricambi Originali attraverso la rete AsConAuto dispone di almeno una colonnina di ricarica, contro il 14% del 2024. Sul fronte delle competenze, il 66,1% del personale delle Officine e il 57,7% delle Carrozzerie ha svolto formazione sui veicoli elettrici, con una preparazione che cresce con la dimensione dell’impresa.

Resta poco diffusa una tariffa specifica per gli interventi sui veicoli elettrici: la applica il 9,9% delle Officine e l’8,3% delle Carrozzerie. Dove presente, la tariffa media è di 58,28 euro l’ora per le Officine e 56,92 per le Carrozzerie, valori superiori del 42% e del 28% rispetto agli interventi sui veicoli con motore endotermico.

Cresce infine l’interesse per i veicoli provenienti da flotte e società di noleggio: vorrebbero operare in questo business il 78,8% degli operatori che trattano automobili e l’84,4% di quelli che si occupano di veicoli commerciali.

ARiA e partslink24, test al via

A poco più di un anno dall’annuncio della partnership con LexCom Informationssysteme GmbH, a Service Day è stato annunciato che la connessione tra ARiA e partslink24 è entrata in fase di test. Gli affiliati potranno accedere ai cataloghi dei Ricambi Originali di 55 marchi, costantemente aggiornati, con un’unica credenziale. La ricerca parte dal numero di telaio e l’interfaccia usa una navigazione grafica. Il sistema suggerisce i ricambi correlati alla riparazione, permette di creare modelli di carrello con i componenti ordinati più spesso e consente di vedere lo stock e le eventuali promozioni. Per la consegna c’è la rete AsConAuto.

Per l’autoriparatore significa risparmiare tempo e ridurre il rischio di ordinare il componente sbagliato; per il concessionario, una riduzione dei tempi di gestione degli ordini grazie all’integrazione con i sistemi interni.

Le direttrici per il futuro

«Uno dei fili conduttori del Quadrante 2026 è il rapporto tra dimensione dell’impresa e capacità di innovazione», ha sottolineato Scarabel: con più operativi crescono servizi al cliente, uso del digitale, formazione sull’elettrico e infrastrutture di ricarica. «Il nostro compito come AsConAuto è accompagnare tutte loro verso il futuro fornendo strumenti per innovare senza perdere di vista le persone». Resta centrale anche l’informazione dell’automobilista: secondo l’indagine GiPA Ricambi Originali 2025, il 64,2% non è stato coinvolto nella scelta del ricambio e il 47,3% sa definire correttamente il Ricambio Originale. L’appuntamento è a ottobre 2027 con la settima edizione di Service Day.

I numeri chiave del Quadrante 2026

898,8 milioni di euro: volume di affari AsConAuto nei primi nove mesi del 2026, +2,7%;

24.000 autoriparatori affiliati tra Officine e Carrozzerie;

54,2% di autoriparatori con acquisti di Ricambi Originali in crescita;

747.646 flussi registrati su ARiA, +7,6% sul 2025;

tariffa media di 40,96 euro l’ora per le Officine (+5,9%) e 44,38 per le Carrozzerie (+5,4%);

20,9% delle Officine con almeno una colonnina di ricarica.

L’analisi integra l’Osservatorio Manodopera Autoriparatori AsConAuto (4.445 Officine e Carrozzerie), l’Osservatorio Manodopera Dealer (1.611 Service Point), l’indagine GiPA Ricambi Originali 2025 (1.000 automobilisti) e lo Studio Officine e Carrozzerie 2026 (oltre 24.000 anagrafiche di autoriparatori affiliati).

Domande frequenti sul Quadrante AsConAuto 2026

Che cos’è il Quadrante AsConAuto?

È il format che raccoglie e interpreta i risultati delle principali rilevazioni realizzate dall’Associazione nel corso dell’anno sul mondo del post vendita.

Quanto vale il mercato after sales in Italia?

Nel 2025 ha raggiunto un fatturato di 36 miliardi di euro, il 15% in più rispetto al 2019. In Europa il mercato vale 270 miliardi di euro, Iva e pneumatici esclusi.

Quanti autoriparatori fanno parte della rete AsConAuto?

La rete conta 24 mila realtà tra Officine (69,2%) e Carrozzerie (30,8%).

Quanto costa in media un’ora di manodopera?

La tariffa oraria media è di 40,96 euro per le Officine e 44,38 euro per le Carrozzerie, in crescita rispettivamente del 5,9% e del 5,4% rispetto al 2024.

Che cos’è partslink24 e come si integra con ARiA?

È un sistema “one stop shop” con un’unica credenziale d’accesso per consultare i cataloghi dei Ricambi Originali di 55 marchi. La connessione con ARiA, l’Area Riservata AsConAuto, è entrata in fase di test.

Quando sarà la prossima edizione di Service Day?

La settima edizione è in programma a ottobre 2027.

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