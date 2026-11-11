KTM X-BOW ARROW: il primo side-by-side del marchio austriaco

KTM X-BOW annuncia ufficialmente ARROW, il suo primo veicolo side-by-side (SSV) e l’inizio di un nuovo capitolo per il marchio austriaco. Dopo quasi vent’anni di sviluppo di vetture leggere e ad alte prestazioni per strada e pista, tra cui X-BOW GT2, GT-XR, GT-XR Spyder e GT-XR EVO, KTM X-BOW porta il proprio approccio orientato alle prestazioni nel segmento off-road premium.

Il nuovo ARROW nasce dalla collaborazione con partner automotive e motoristici di primo piano, unendo ingegneria da sportiva, sviluppo rally-raid ed elevati standard produttivi tipici del settore automotive. Le prenotazioni per KTM X-BOW ARROW apriranno il 17 novembre attraverso la rete di concessionari KTM X-BOW e online su ktm-xbow.com.

Indice

Un debutto storico: KTM X-BOW entra nel segmento side-by-side

Sviluppato in collaborazione con partner automotive e motoristici di riferimento, KTM X-BOW ARROW porta nel segmento side-by-side l’ingegneria delle vetture sportive, lo sviluppo rally-raid e una qualità costruttiva di livello OEM. Il progetto nasce dall’esperienza di KTM X-BOW nelle competizioni off-road più impegnative al mondo, inclusa la Dakar Rally, con l’obiettivo di offrire prestazioni estreme da SSV insieme a un abitacolo premium completamente chiuso.

“KTM X-BOW ARROW è pensato per alzare l’asticella nel mercato dei side-by-side premium, andando oltre le aspettative tradizionali su cosa possa essere un veicolo off-road”, ha dichiarato Michael Woelfling, CEO di KTM X-BOW. “Combinando la nostra esperienza nell’ingegneria automotive con vent’anni di competizioni motoristiche e off-road tra le più impegnative al mondo, portiamo nel segmento un nuovo livello di prestazioni, raffinatezza e coinvolgimento alla guida”.

Il progetto è stato ideato da Guillaume de Mévius, proprietario di KTM X-BOW e pilota Dakar, che ha unito l’esperienza ingegneristica su strada e pista del marchio con anni di competizioni ai massimi livelli del rally-raid. Durante lo sviluppo, il G Rally Team/KTM X-BOW Lab Team, da lui fondato nel 2018, ha svolto il ruolo di piattaforma di test e validazione per ARROW, offrendo un contributo tecnico maturato in competizioni internazionali come la Dakar Rally e il FIA World Rally-Raid Championship.

Motore Audi 2.0 TFSI e cambio DSG: le prestazioni di ARROW

Il cuore di KTM X-BOW ARROW è un motore Audi EA888 2.0 TFSI a quattro cilindri turbo con iniezione diretta, abbinato a un cambio doppia frizione a 7 rapporti DQ381 dotato di riduttore. La versione standard della gamma sviluppa 280 CV, mentre i modelli di lancio in edizione limitata puntano a una potenza fino a 330 CV. Entrambe le versioni dispongono di differenziali autobloccanti anteriore e posteriore e di sterzo elettrico assistito (EPS), con modalità di guida selezionabili (3 sulla versione standard, 4 sulla Black Limited Edition).

L’abitacolo, completamente chiuso, è equipaggiato con sedili e cinture Sabelt, mentre sui modelli in edizione limitata è previsto di serie l’impianto di climatizzazione. La Black Limited Edition aggiunge inoltre un freno a mano idraulico “fly-off” di derivazione motoristica.

Telaio in acciaio cromo-molibdeno e sospensioni a doppio quadrilatero

Il telaio di KTM X-BOW ARROW è realizzato in acciaio cromo-molibdeno tubolare saldato, mentre la Black Limited Edition aggiunge una carrozzeria esterna in carbonio su una cabina completamente chiusa, conforme ai requisiti stradali T1b/US. Entrambe le versioni adottano sospensioni a doppio quadrilatero su tutte e quattro le ruote, con un’escursione di circa 600 millimetri, sviluppate in collaborazione con KW Reiger: ammortizzatori regolabili manualmente su 3 posizioni per la versione standard, elettronicamente regolabili con finecorsa idraulico sulla Black Limited Edition.

Il passo è di 2.900 mm per entrambe le versioni, con un’altezza da terra di 43 cm. Il peso a secco dichiarato è di 999 kg per la versione standard e di 1.100 kg per la Black Limited Edition, che monta cerchi beadlock da 15 pollici con pneumatici Maxxis RAZR XT da 35x10x15, contro i cerchi tradizionali da 15 pollici e pneumatici 32x10x15 della versione standard.

ARROW Black Limited Edition: l’edizione esclusiva da 500 esemplari

KTM X-BOW ARROW debutterà con l’esclusiva ARROW Black Limited Edition, limitata a 500 esemplari numerati in tutto il mondo. Pensata come la massima espressione della piattaforma, la Black Limited Edition rappresenta l’allestimento più completo disponibile e sarà offerta attraverso un periodo di prenotazione esclusivo prima di diventare disponibile ai clienti privati. Rispetto alla versione standard, aggiunge un verricello anteriore da 2.041 kg di capacità di traino, una protezione centrale in alluminio (al posto della plastica), un display per la regolazione di tergicristallo e sospensioni, un impianto audio premium e un pannello interruttori aggiuntivo sul tetto.

Allo sviluppo del veicolo ha contribuito anche Puck Klaassen, pilota olandese di 23 anni cresciuta in Sudafrica, vincitrice di una tappa della Dakar e ambasciatrice e pilota di sviluppo di KTM X-BOW ARROW. “Quello che colpisce subito guidando ARROW è quanto si senta connesso al terreno”, ha dichiarato Puck Klaassen. “Hai le prestazioni e la reattività che ti aspetti da un mezzo da competizione, ma con un livello di comfort e raffinatezza che lo rende altrettanto divertente da guidare fuori da un contesto di gara”.

Prenotazioni, prezzi e consegne

Le prenotazioni per KTM X-BOW ARROW sono limitate e apriranno il 17 novembre attraverso la rete di concessionari KTM X-BOW e online su ktm-xbow.com. Il prezzo di partenza indicativo è di 59.800 dollari USA per la versione standard e di 98.600 dollari USA per la ARROW Black Limited Edition, limitata a 500 esemplari numerati in tutto il mondo. Le prime consegne sono previste per la fine del 2027; dettagli definitivi su prezzi, specifiche e disponibilità per i mercati europei saranno comunicati in seguito.

Dopo il debutto della Black Limited Edition, KTM X-BOW introdurrà la versione di produzione ARROW, pensata per portare la stessa filosofia orientata alle prestazioni a un pubblico più ampio.

Domande frequenti su KTM X-BOW ARROW

Cos’è KTM X-BOW ARROW?

È il primo veicolo side-by-side (SSV) prodotto da KTM X-BOW, un off-road premium che unisce ingegneria automotive, sviluppo rally-raid ed esperienza motoristica maturata anche nella Dakar Rally.

Che motore monta KTM X-BOW ARROW?

Monta un motore Audi EA888 2.0 TFSI turbo a 4 cilindri abbinato a un cambio doppia frizione a 7 rapporti, con una potenza di 280 CV sulla versione standard e fino a 330 CV sui modelli di lancio in edizione limitata.

Cos’è la ARROW Black Limited Edition?

È l’allestimento di lancio più esclusivo di KTM X-BOW ARROW, limitato a 500 esemplari numerati, con potenza maggiorata, sospensioni elettroniche, verricello anteriore e dotazioni premium aggiuntive.

Quanto costa KTM X-BOW ARROW?

Il prezzo di partenza indicativo è di 59.800 dollari USA per la versione standard e di 98.600 dollari USA per la ARROW Black Limited Edition.

Quando arrivano le prime consegne di KTM X-BOW ARROW?

Le prenotazioni apriranno il 17 novembre, mentre le prime consegne ai clienti sono previste per la fine del 2027.

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