KINTO e Safilo: accordo per oltre 350 Toyota e Lexus in flotta

KINTO, la Mobility Company del Gruppo Toyota, rafforza la collaborazione con Safilo avviata nel 2023 con il Carpooling aziendale, estendendola alla gestione della flotta Toyota e Lexus del Gruppo con un accordo quadriennale per oltre 350 vetture, destinate all’Italia e all’area EMEA.

Oltre 350 vetture tra Italia ed EMEA

L’accordo prevede la fornitura di oltre 350 vetture della gamma multi-tecnologica Toyota e Lexus, con formula noleggio, contribuendo agli obiettivi di sostenibilità e al percorso di transizione verso una mobilità a minore impatto ambientale del Gruppo Safilo. Le prime vetture sono già state consegnate alla sede di Padova.

Il piano di rinnovo comprende 150 veicoli per la flotta italiana e altri 200 per le sedi EMEA del Gruppo Safilo, la cui gestione sarà coordinata centralmente da Padova. Il progetto prevede l’adozione delle tecnologie innovative del Gruppo Toyota e il supporto di KINTO nella gestione integrata della mobilità su scala locale ed europea.

Le prime vetture della flotta consegnate alla sede Safilo di Padova

Dal Carpooling aziendale alla flotta

La collaborazione consolida un percorso iniziato nel 2023 con l’attivazione del Carpooling aziendale, il primo servizio KINTO attivato presso le sedi di Safilo. La piattaforma permette ai dipendenti di condividere gli spostamenti casa-lavoro, riducendo consumi ed emissioni e sostenendo gli obiettivi di sostenibilità dell’azienda. Oggi KINTO rafforza il proprio ruolo di partner di riferimento del Gruppo per la mobilità con i marchi Toyota e Lexus.

«La collaborazione con Safilo rappresenta un esempio concreto del nostro approccio al mondo delle grandi aziende. Sempre più aziende ricercano partner in grado di accompagnarle nell’evoluzione delle proprie strategie di mobilità attraverso soluzioni integrate che combinano veicoli, servizi e sostenibilità», ha dichiarato Federico Barbato, Sales & Business Origination General Manager di KINTO Italia S.p.A. Società Benefit. «Grazie alla sinergia tra KINTO, Toyota e la rete dei concessionari, mettiamo a disposizione un ecosistema completo che unisce la gamma multi-tecnologica Toyota e Lexus a servizi di mobilità flessibili e accessibili.»

La flotta KINTO per il Gruppo Safilo

I servizi KINTO in Italia

KINTO è il brand globale di mobilità del Gruppo Toyota. In Italia offre noleggio a lungo termine da 12 a 72 mesi con formula all-inclusive, noleggio mensile da 1 a 12 mesi, Car Sharing anche per le aziende, Carpooling aziendale e un’App di Mobilità per pianificare spostamenti con trasporto pubblico locale, treni, taxi e pagamento della sosta.

Domande frequenti su KINTO e Safilo

Che cosa prevede l’accordo tra KINTO e Safilo?

Un accordo quadriennale per la gestione della flotta Toyota e Lexus del Gruppo Safilo, con oltre 350 vetture in formula noleggio.

Quante auto sono previste per Italia ed EMEA?

Il piano di rinnovo comprende 150 veicoli per la flotta italiana e 200 per le sedi EMEA, gestite centralmente da Padova.

Dove sono state consegnate le prime vetture?

Presso la sede di Padova del Gruppo Safilo.

Da quando collaborano KINTO e Safilo?

Dal 2023, con l’attivazione del servizio di Carpooling aziendale, il primo servizio KINTO presso le sedi Safilo.

Che cos’è il Carpooling aziendale KINTO?

Una piattaforma che consente ai dipendenti di condividere gli spostamenti casa-lavoro, riducendo consumi ed emissioni.

Quali servizi offre KINTO in Italia?

Noleggio a lungo termine e mensile, Car Sharing, Carpooling aziendale e un’App di Mobilità.

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