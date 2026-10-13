Lancia Corse HF a Rallylegend: Gryazin secondo assoluto e re del Memorial Bettega

Lancia Corse HF lascia il segno a Rallylegend: Nikolay Gryazin, con Konstantin Aleksandrov, chiude al secondo posto assoluto con la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, alle spalle della Rally1 di Luca Pedersoli, e vince anche il Memorial Bettega. Applausi anche per Rachele Somaschini e Daiana Darderi, 14esime assolute e terze nel Memorial.

Gryazin, sette secondi tempi e due scratch domenicali

Il pilota bulgaro ha mostrato ritmo e competitività per tutto il fine settimana sammarinese, firmando il secondo miglior tempo in sette delle dieci prove speciali disputate. Nella giornata di domenica ha alzato ulteriormente il passo, vincendo entrambe le prove in programma e riducendo il distacco dal vincitore fino a 15 secondi.

Una prestazione che conferma il potenziale della Ypsilon Rally2 HF Integrale e il valore di Gryazin, già protagonista della stagione iridata con Lancia Corse HF e tra gli artefici della conquista del titolo mondiale Team WRC2.

La vittoria nel Memorial Bettega contro Cairoli

Il weekend ha regalato a Gryazin anche il successo nel Memorial Bettega, al termine di un avvincente testa a testa con il pluricampione Tony Cairoli, protagonista di una delle sfide più attese della manifestazione.

Somaschini e Darderi al debutto sulla Ypsilon Rally2 HF Integrale

Rachele Somaschini e Daiana Darderi

Grande attenzione del pubblico per Rachele Somaschini, al debutto al volante della Ypsilon Rally2 HF Integrale con la navigatrice sammarinese Daiana Darderi. L’equipaggio ha chiuso al 14° posto assoluto e al terzo posto nel Memorial Bettega. La pilota di Cusano Milanino è tornata alle gare dopo una stagione lontana dai rally ed è stata accolta con entusiasmo dagli appassionati.

La Ypsilon Rally2 HF Integrale di Rachele Somaschini

Somaschini, affetta da fibrosi cistica, ha portato a Rallylegend il messaggio di #CorrerePerUnRespiro, il progetto solidale con cui sostiene la Fondazione Ricerca sulla Fibrosi Cistica ETS e promuove la sensibilizzazione su questa malattia genetica, oltre a contribuire al sostegno della ricerca scientifica.

Un weekend che va oltre i risultati

Per Lancia Corse HF la presenza a Rallylegend ha unito ambizione sportiva, passione e attenzione verso la comunità: da un lato la prestazione di Gryazin, che ribadisce il valore della Ypsilon Rally2 HF Integrale nel primo anno del ritorno ufficiale di Lancia nel Mondiale Rally; dall’altro il progetto solidale di Somaschini, che mette al centro persone, sensibilizzazione e ricerca.

La Ypsilon Rally2 HF Integrale in gara a San Marino

Domande frequenti su Lancia Corse HF a Rallylegend

Come è andata Lancia Corse HF a Rallylegend 2026?

Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov hanno chiuso al secondo posto assoluto con la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, alle spalle della Rally1 di Luca Pedersoli.

Chi ha vinto il Memorial Bettega?

Il Memorial Bettega è stato vinto da Nikolay Gryazin, al termine di un testa a testa con il pluricampione Tony Cairoli.

Quanti tempi migliori ha firmato Gryazin?

Gryazin ha fatto segnare il secondo miglior tempo in sette delle dieci prove speciali e ha vinto entrambe le prove di domenica.

Come ha chiuso Rachele Somaschini?

Insieme alla navigatrice Daiana Darderi ha concluso al 14° posto assoluto e al terzo posto nel Memorial Bettega, al debutto sulla Ypsilon Rally2 HF Integrale.

Che cos’è #CorrerePerUnRespiro?

È il progetto solidale di Rachele Somaschini a sostegno della Fondazione Ricerca sulla Fibrosi Cistica ETS e della sensibilizzazione su questa malattia genetica.

Quale auto ha usato Lancia Corse HF?

La Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, protagonista nel primo anno del ritorno ufficiale di Lancia nel Mondiale Rally.

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