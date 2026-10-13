Klingmann campione italiano GT Sprint 2026 con BMW M4 GT3 Evo

Jens Klingmann è Campione Italiano Gran Turismo Sprint 2026. Il pilota ufficiale BMW M ha conquistato il titolo assoluto GT3 nel decisivo appuntamento dell’11 ottobre all’Autodromo Nazionale di Monza, portando la BMW M4 GT3 Evo del BMW Italia Ceccato Racing Team sul gradino più alto per la terza volta dopo i successi del 2023 e del 2024. Lo comunica BMW Italia da San Donato Milanese il 13 ottobre 2026.

Un finale al cardiopalma a Monza

Il titolo è arrivato al termine di una volata decisa sul filo dei punti. Klingmann ha chiuso il campionato a quota 84 punti, a pari merito con Georgi Dimitrov e Simone Riccitelli, vincitori di Gara 2 nell’ultima tappa. Con tre vittorie per parte, a consegnare il titolo al pilota BMW è stato il maggior numero di secondi posti ottenuti nel corso della stagione.

Gara 2: contatto alla Prima Variante e Safety Car

Nella gara conclusiva Klingmann e il compagno di squadra Ugo De Wilde, alla guida della vettura numero 7, hanno affrontato una corsa complessa, condizionata fin dalle prime battute da un contatto alla Prima Variante e da due interventi della Safety Car. La decima posizione finale, difesa fino alla bandiera a scacchi con un margine di appena 0,367 secondi sull’immediato inseguitore, ha garantito il punto decisivo per la conquista del campionato.

Un successo di squadra per BMW Italia Ceccato Racing

Il titolo premia la competitività della BMW M4 GT3 Evo e il lavoro del team, protagonista per tutta la stagione grazie alla collaborazione tra piloti, tecnici e ingegneri. Nel quarto e ultimo round del campionato, Klingmann ha condiviso la vettura con De Wilde, contribuendo a trasformare costanza di rendimento, velocità e gestione dei momenti decisivi nel successo finale.

Per BMW Italia e Ceccato Racing il risultato conferma un percorso di vertice nel panorama nazionale: dopo i titoli assoluti GT3 Sprint del 2023 e del 2024 e il secondo posto del 2025, il successo del 2026 riporta il team al vertice della serie tricolore.

Le dichiarazioni di Klingmann e Ravaglia

“È stato un weekend estremamente emozionante e, alla fine, ciò che conta è il risultato”, ha dichiarato Jens Klingmann. “Abbiamo conquistato il nostro terzo titolo in cinque anni, un traguardo che rende molto orgogliosi noi piloti, BMW M Motorsport e Ceccato Racing”.

Il pilota ha poi raccontato il finale: “Abbiamo concluso a pari punti e anche il numero di vittorie era identico. Tuttavia, avevamo ottenuto un secondo posto in più rispetto ai nostri rivali sulla Lamborghini e questo ci ha permesso di conquistare il campionato. È stato un finale davvero al cardiopalma e il coronamento, carico di emozione, di una stagione mozzafiato, con tre vittorie e il terzo titolo in campionato”.

Per Roberto Ravaglia, Team Manager di BMW Italia Ceccato Racing Team, “quello conquistato ieri è stato il titolo più sofferto: Jens e Ugo sono riusciti a portare sotto la bandiera a scacchi, nella posizione decisiva per la vittoria del campionato, una vettura seriamente danneggiata nell’incidente alla partenza”. Ravaglia ha aggiunto che il successo è il riconoscimento dell’impegno di tutte le persone coinvolte nel progetto.

Il Campionato Italiano GT Sprint 2026 in sintesi

Campione assoluto GT3 Sprint: Jens Klingmann. Vettura: BMW M4 GT3 Evo numero 7. Team: BMW Italia Ceccato Racing Team. Punteggio finale: 84 punti. Titoli italiani GT3 Sprint di Klingmann: 2023, 2024 e 2026.

Domande frequenti su Jens Klingmann e la BMW M4 GT3 Evo

Chi ha vinto il Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2026?

Il titolo assoluto GT3 è andato a Jens Klingmann, pilota ufficiale BMW M, in coppia con Ugo De Wilde su BMW M4 GT3 Evo del BMW Italia Ceccato Racing Team. Il titolo è stato assegnato a Monza l’11 ottobre 2026.

Come è stato deciso il titolo a Monza?

Klingmann ha chiuso a 84 punti, gli stessi di Georgi Dimitrov e Simone Riccitelli, con tre vittorie a testa. A fare la differenza è stato il maggior numero di secondi posti conquistati dal pilota BMW nel corso della stagione.

In che posizione ha chiuso Klingmann Gara 2?

Klingmann e De Wilde hanno chiuso Gara 2 in decima posizione, difesa con appena 0,367 secondi di margine sull’inseguitore. Quel risultato ha garantito il punto decisivo per il titolo.

Quanti titoli italiani GT3 Sprint ha vinto Klingmann?

Con il successo del 2026 Jens Klingmann conquista il terzo titolo italiano GT3 Sprint della carriera, dopo quelli del 2023 e del 2024 ottenuti con BMW Italia Ceccato Racing Team.

Chi guida il BMW Italia Ceccato Racing Team?

Il team è guidato da Roberto Ravaglia, che ne è il Team Manager. Dopo i titoli del 2023 e 2024 e il secondo posto del 2025, nel 2026 la squadra è tornata al vertice del campionato.

Quale vettura ha utilizzato il team BMW nel campionato?

Il team ha schierato la BMW M4 GT3 Evo numero 7, condivisa da Klingmann e De Wilde nel quarto e ultimo round del campionato disputato a Monza.

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