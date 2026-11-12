Ridurre i picchi di potenza nella ricarica: come funziona

Un parcheggio con dieci auto elettriche collegate non richiede automaticamente una fornitura elettrica dieci volte più grande. Il vero problema è la contemporaneità: quando più veicoli chiedono energia nello stesso momento, la potenza impegnata può superare quella disponibile sull’impianto. Gestire i picchi di potenza nella ricarica significa evitare distacchi, contenere i costi e mantenere il servizio disponibile per tutti gli utenti, senza sovradimensionare inutilmente la fornitura.

Perché i picchi di ricarica mettono sotto pressione l’impianto

Ogni punto di ricarica AC o DC ha una potenza massima teorica, che però non coincide sempre con quella che l’impianto può effettivamente rendere disponibile in ogni istante. Se quattro veicoli iniziano insieme una ricarica da 11 kW, il sistema può arrivare a richiedere 44 kW, ai quali si aggiungono climatizzazione, illuminazione e altri carichi già presenti nell’edificio. Senza una logica di controllo, la ricarica rischia di comportarsi come un carico prioritario solo perché è stata collegata per ultima, non perché lo sia davvero.

Nelle abitazioni il rischio più immediato è il distacco del contatore; in condomini, aziende e strutture con più punti di ricarica, un dimensionamento eccessivo della fornitura si traduce in costi fissi più elevati e in un investimento iniziale non sempre necessario.

Il bilanciamento dinamico del carico

La soluzione tecnica più efficace è il bilanciamento dinamico, o dynamic load management: il sistema misura in tempo reale l’assorbimento complessivo dell’edificio e regola la potenza assegnata alle wallbox in base al margine realmente disponibile. Quando i consumi dell’immobile aumentano, la potenza di ricarica viene ridotta o temporaneamente sospesa; quando gli altri carichi diminuiscono, la potenza torna ai veicoli collegati, senza alcun intervento manuale dell’utente.

Il vantaggio non consiste nel creare energia aggiuntiva, ma nell’usare meglio quella già disponibile: un veicolo che resta collegato per otto ore, ad esempio durante la notte, raramente ha bisogno della massima potenza per tutto il tempo. Una ricarica modulata può soddisfare comunque il fabbisogno di mobilità entro l’orario di partenza previsto.

Ripartizione statica o dinamica

Una ripartizione statica assegna a ogni connettore un limite di potenza prestabilito: è una scelta semplice, adatta a piccoli impianti con utilizzo prevedibile, ma non reagisce ai consumi reali dell’edificio. Se il limite è troppo prudente, parte della capacità resta inutilizzata; se è troppo alto, resta il rischio di superamento. La ripartizione dinamica, invece, misura il carico istantaneo e si adatta di conseguenza: è generalmente la scelta più indicata per condomini, sedi aziendali, strutture ricettive e parcheggi con affluenza variabile durante la giornata.

Quando serve davvero aumentare la potenza

Il load management non elimina ogni esigenza di potenziamento dell’impianto. Se una flotta deve ricaricare molti veicoli in finestre temporali brevi, o se un punto di ricarica rapida DC deve garantire continuità a sessioni ad alta potenza, la fornitura disponibile deve essere adeguata al servizio promesso: limitarla eccessivamente comprometterebbe l’esperienza d’uso. La scelta più efficace, nella maggior parte dei casi, combina le due leve: aumentare la potenza quando è davvero necessario e applicare il controllo dinamico per non sprecare i nuovi margini disponibili.

Domande frequenti sulla gestione dei picchi di potenza

Cos’è il bilanciamento dinamico del carico?

È un sistema che misura in tempo reale l’energia assorbita da un edificio e regola automaticamente la potenza assegnata alle wallbox, riducendola quando gli altri consumi aumentano e restituendola quando diminuiscono.

Serve sempre aumentare la potenza del contatore per installare più wallbox?

No: con un sistema di gestione dinamica della potenza è spesso possibile installare più punti di ricarica senza dover aumentare la fornitura, distribuendo la potenza disponibile tra i veicoli collegati in base ai consumi reali dell’edificio.

La ripartizione dinamica rallenta sempre la ricarica?

Non necessariamente: riduce la potenza solo nei momenti in cui i consumi dell’edificio sono alti, per poi restituirla quando il margine torna disponibile. Per un’auto che resta collegata diverse ore, come durante la notte, l’effetto sul tempo di ricarica complessivo è spesso trascurabile.

Quando conviene invece aumentare la potenza disponibile?

Quando il servizio richiesto non tollera riduzioni, ad esempio per flotte con turni intensivi o per ricariche rapide DC in contesti ad alta rotazione: in questi casi la disponibilità energetica deve essere dimensionata sul servizio promesso, e il controllo dinamico si aggiunge per ottimizzare l’uso della potenza aggiuntiva.

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