KTM X-Bow GT-XR si rinnova: arrivano le versioni Spyder ed EVO da 600 CV

Diversi aggiornamenti per la supercar da pista del marchio austriaco

di Gaetano Scavuzzo9 Novembre, 2026

KTM X-Bow GT-XR

KTM X-Bow GT-XR si rinnova: arrivano le versioni Spyder ed EVO da 600 CV

Nonostante il focus sia sul settore moto, KTM non disdegna le invasioni di campo nel mondo quattro ruote, con l’azienda austriaca che in tempi recenti si è avventurata nel settore auto, in particolar modo nelle supercar per la pista, con la presentazione della prima X-Bow nel 2008, a cui è seguita la KTM X-Bow GT-XR nel 2022, forte della presenza di un motore cinque cilindri derivato dalla produzione Audi.

A causa delle difficoltà finanziarie che hanno coinvolto KTM negli ultimi anni, la divisione di auto sportive è stata ceduto, con l’acquisizione, annunciato lo scorso anno da parte di un gruppo di investitori belgi guidato dal pilota di rally Guillaume De Mevius. Dall’operazione è nata la nuova unità chiamata KTM X-Bow Onroad che negli ultimi mesi si è concentrata sulla messa a punto la KTM X-Bow GT-XR, con la supercar che ha accolto una serie di aggiornamenti specifici che sono stati svelati nei giorni scorsi.

KTM X-Bow GT-XR 2027

KTM X-Bow Onroad: le novità

La KTM X-Bow GT-XR è stata aggiornata con diverse novità che riguardano la dotazione di serie, a partire dal nuovo sistema di scarico Capristo e dai nuovi specchietti retrovisori esterni in carbonio, con la possibilità, a richiesta, di scegliere gli specchietti digitali con telecamera che rappresentavano la soluzione precedentemente adottata dalla supercar. Un importante novità riguarda la tecnologia a bordo, con la sportiva di KTM che accoglie al suo interno un display centrale da 7 pollici che integra impianto audio e connettività smartphone con Apple CarPlay e Android Auto.

Arrivano le nuove versioni Spyder ed EVO

Oltre ad ammodernare l’equipaggiamento della supercar, KTM X-Bow Onroad ha annunciato anche due nuove versioni della GT-XR, che si affiancano al modello standard. La prima è la X-Bow GT-XR Spyder, la variante “scoperta” che sostituisce il tetto fisso in metallo della coupé con dei pannelli rimovibili che, quando si desidera viaggiare in modalità open air, vengono riposti nel bagagliaio dove è stato ricavato lo spazio necessario per stivarli.

KTM X-Bow GT-XR 2027

La seconda nuova versione è la X-Bow GT-XR EVO, una variante “evoluta” ancora più ricca con l’aggiunta del pacchetto “Factory 600” (già presente sul precedente modello) e del kit “EVO Aero” che, in combinazione, arricchiscono la supercar di KTM con nuovo splitter anteriore e alette aerodinamiche ausiliari. Cresce anche la potenza del motore, con il 2.5 litri derivato dall’Audi RS3 che, grazie a un nuovo turbo più grande, sviluppa ora 600 CV. Un ulteriore novità è il prossimo lancio del “Programma ICONIX“, iniziativa che consentirà ai clienti di personalizzare ogni dettaglio della propria KTM X-Bow GT-XR.

Domande frequenti su KTM X-Bow GT-XR

Quanti cavalli ha la nuova KTM X-Bow GT-XR EVO?

La nuova KTM X-Bow GT-XR EVO sviluppa 600 CV grazie al motore 2.5 litri cinque cilindri di derivazione Audi RS3, aggiornato con un turbocompressore più grande. La potenza è superiore a quella della versione standard.

Quali sono le novità della KTM X-Bow GT-XR 2027?

La KTM X-Bow GT-XR introduce diversi aggiornamenti alla dotazione, tra cui un nuovo scarico Capristo, specchietti retrovisori esterni in carbonio e un display centrale da 7 pollici con impianto audio, Apple CarPlay e Android Auto. La gamma si amplia inoltre con le nuove varianti Spyder ed EVO.

Che differenza c’è tra KTM X-Bow GT-XR Spyder e GT-XR EVO?

La KTM X-Bow GT-XR Spyder è la variante aperta della supercar, caratterizzata da pannelli del tetto rimovibili che possono essere riposti nel bagagliaio. La GT-XR EVO è invece la versione più sportiva ed estrema, dotata dei pacchetti Factory 600 ed EVO Aero e di un motore potenziato a 600 CV.

Chi produce oggi la KTM X-Bow GT-XR?

La divisione delle auto sportive KTM è stata ceduta a un gruppo di investitori belgi guidato dal pilota di rally Guillaume De Mevius. Dall’operazione è nata KTM X-Bow Onroad, la nuova realtà che si occupa dello sviluppo e dell’aggiornamento della GT-XR.

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