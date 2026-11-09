Prezzi carburanti: il diesel in rialzo dopo lo stop al taglio accise

Superato il weekend, il mancato rinnovo del taglio delle accise si è fatto subito sentire sui prezzi del diesel in Italia. Dopo i ribassi della scorsa settimana, infatti, il gasolio è tornato a fare un salto in alto, con i rincari dei prezzi consigliati per tutte le principali compagnie italiane: da Eni a IP, passando per Q8. Continua, invece, la lenta discesa del costo della benzina, che oggi è tornata esattamente a 2 euro al litro e potrebbe domani scendere sotto questa soglia.

Le accise del diesel ed i rincari

Entrando un po’ più nel dettaglio, sabato è scaduto l’ultimo sconto sulle accise del diesel (4,9 centesimi, IVA compresa), che era stato emanato dal Governo dal 28 ottobre al 7 novembre. Ieri non c’erano state ripercussioni sui listini, una situazione però legata al giorno festivo, mentre da questa mattina sono arrivati gli attesi e temuti rincari. Come riferito da Staffetta Quotidiana, infatti, IP ha aumentato il costo di 1 centesimi, Eni di 3 centesimi e Q8 di 5 centesimi.

Questa decisione delle principali compagnie italiane si è, ovviamente, riversata anche sulla media nazionale: oggi su rete stradale il prezzo è di 2,232 euro al litro (+9 millesimi rispetto a ieri), mentre in autostrada è 2,287 euro/litro (+10). Come avviene di consuetudine, non tutti i distributori hanno immediatamente recepito questo cambiamento e, di conseguenza, è molto probabile che anche domani e mercoledì questa media subirà un ulteriore rialzo.

La benzina a 2 euro/litro

Diversa la situazione per quanto riguarda, invece, la benzina, che sta continuando la lenta discesa delle ultime settimane. Il dato odierno, come dicevamo, è pari esattamente a 2 euro al litro, mantenendo il dato di ieri e con una discesa di 3 millesimi rispetto al rilevamento di venerdì. Se il trend continuerà nei prossimi giorni, tornerà nella media nazionale su rete stradale sotto questa soglia, per la prima volta dal 19 agosto 2026, quando era 1,997 €/l.

Ancora lontano, invece, questo traguardo per il prezzo in autostrada, dove la media odierna è di 2,028 euro al litro (-1 millesimo rispetto a ieri). Continuano la risalita i prezzi di GPL e metano, sempre a causa dell’aumento delle quotazioni internazionali di propano e butano. Il primo è oggi quotato 0,826 euro al litro (+10 millesimi), mentre il secondo ha toccato i 2,141 euro/kg, con un aumento di 6 millesimi rispetto all’ultimo rilevamento.

Cala il prezzo del petrolio

La speranza di una fine della guerra in Iran ha portato ad un ribasso al prezzo del petrolio: oggi, il Wti cede lo 0,8% a 90,14 dollari al barile e il Brent cede l’1,1% a 97,22 dollari. Il presidente americano Donald Trump, dopo la netta sconfitta nelle elezioni mid term americane, è tornato a parlare di possibile accordo per via diplomatica in Medio Oriente ed ha annunciato un incontro a Shenzen la prossima settimana con Putin e Xi, i leader di Russia e Cina, per discutere, tra le altre cose, proprio della fine delle ostilità in Iran, ma anche in Ucraina.

Perché il prezzo del diesel è tornato ad aumentare in Italia?

Il rialzo è legato alla scadenza dello sconto sulle accise, pari a 4,9 centesimi al litro IVA compresa, introdotto dal Governo dal 28 ottobre al 7 novembre. Dopo il weekend, le principali compagnie hanno aggiornato i listini, con aumenti differenziati: 1 centesimo per IP, 3 centesimi per Eni e 5 centesimi per Q8.

Quanto costa oggi il diesel in Italia?

La media nazionale sulla rete stradale è arrivata a 2,232 euro al litro, con un aumento di 9 millesimi rispetto al giorno precedente. In autostrada il prezzo medio è invece di 2,287 euro al litro, in crescita di 10 millesimi. Possibili ulteriori rialzi sono attesi nei prossimi giorni.

Qual è il prezzo attuale della benzina?

La benzina è stabile a 2 euro al litro sulla rete stradale, mentre in autostrada costa mediamente 2,028 euro al litro. Se proseguirà la discesa delle ultime settimane, potrebbe tornare sotto la soglia dei 2 euro, per la prima volta dal 19 agosto scorso, quando la media era di 1,997 euro al litro.

Come stanno andando i prezzi di GPL e metano?

Entrambi continuano a salire. Il GPL ha raggiunto 0,826 euro al litro, mentre il metano è arrivato a 2,141 euro al chilogrammo. Gli aumenti sono collegati al rialzo delle quotazioni internazionali di propano e butano. Nel frattempo, il petrolio registra una flessione, con WTI a 90,14 dollari e Brent a 97,22 dollari al barile.

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