Pirelli P Zero Trofeo RS da record per BMW M2 e M3 CS Touring

Pirelli sviluppa una versione specifica di P Zero Trofeo RS per tre dei modelli più rappresentativi della gamma sportiva BMW M: M2, M3 e M4. Con il nuovo pneumatico, messo a punto in collaborazione con la Casa tedesca, la BMW M2 con M Performance Track Kit e la BMW M3 CS Touring hanno stabilito nuovi record al Nürburgring-Nordschleife.

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Pirelli sviluppa un P Zero Trofeo RS su misura per BMW M2, M3 e M4

Pneumatico semi-slick nato per la pista e omologato anche per l’uso stradale, il nuovo P Zero Trofeo RS è stato sviluppato da Pirelli su misura per BMW M2, M3 e M4, in collaborazione con la Casa tedesca, con l’obiettivo di offrire sicurezza e prestazioni sportive: aderenza su asciutto, stabilità in curva e in frenata, oltre a una costanza di rendimento nell’utilizzo in pista.

Tutti i fitment sviluppati da Pirelli per la Casa di Monaco sono contraddistinti dalla marcatura a stella di BMW, che ne attesta l’omologazione e garantisce il rispetto dei severi requisiti del Costruttore in termini di prestazioni e sicurezza. La partnership tra i due marchi conta oggi oltre 30 progetti di pneumatici su misura della famiglia P Zero, dall’ultima generazione di P Zero ai P Zero R, fino ai P Zero Trofeo RS e ai P Zero Winter 2.

Nuovi record al Nürburgring per M2 e M3 CS Touring

Con il nuovo fitment Pirelli, la BMW M2 con M Performance Track Kit e la BMW M3 CS Touring hanno stabilito nuovi record al Nürburgring-Nordschleife. La BMW M2 con M Performance Track Kit, che combina il piacere di guida omologato per la strada con un setup ottimizzato per i track day, ha segnato un tempo sul giro di 7:25.068 minuti, abbassando di 0,5 secondi il record nella categoria delle auto compatte al Nürburgring, in precedenza detenuto dalla M2 CS.

La BMW M3 CS Touring ha invece completato il giro in 7:29.490 minuti, risultando la touring più rapida sul celebre circuito tedesco e superando il precedente record di quasi 6 secondi. Il Nürburgring-Nordschleife, con i suoi 20.832 chilometri di lunghezza e oltre 70 curve, è stato anche il principale teatro di sviluppo del nuovo P Zero Trofeo RS, oltre che un riferimento globale per valutare le capacità dinamiche dei diversi modelli.

Lo sviluppo: dalla simulazione virtuale alla pista

Lo sviluppo dedicato è frutto di una stretta collaborazione tra i team R&D di Pirelli e BMW M: grazie a tecniche avanzate di virtual development, i due gruppi hanno potuto adattare le caratteristiche del pneumatico alle diverse esigenze fin dalla fase iniziale del progetto, in linea con l’approccio Perfect Fit di Pirelli, che punta a creare prodotti su misura per ogni modello o utilizzo specifico.

Dopo la fase virtuale, il lavoro è proseguito con sessioni di test sul circuito di Nardò, oltre che al Nürburgring, dove le soluzioni individuate in simulazione sono state verificate sul campo.

P Zero Trofeo RS, il semi-slick della famiglia P Zero

Lanciato nel 2023 inizialmente come primo equipaggiamento di supercar e hypercar, il semi-slick P Zero Trofeo RS è il più sportivo della famiglia Pirelli P Zero ed è nato come pneumatico che trasferisce “dalla pista alla strada” quasi 120 anni di esperienza Pirelli nel motorsport, con tecnologie innovative, materiali all’avanguardia e mescole multi-compound personalizzabili.

Il P Zero Trofeo RS mantiene prestazioni elevate a lungo, permettendo di sfruttare appieno il potenziale della vettura in sicurezza, ad esempio nei track day. Pur essendo progettato per l’uso in pista, gli ingegneri Pirelli hanno lavorato per ampliare il working range del pneumatico, garantendo standard elevati di sicurezza anche su asfalto bagnato.

Domande frequenti su Pirelli P Zero Trofeo RS per BMW M2, M3 e M4

Che record ha stabilito la BMW M2 al Nürburgring?

La BMW M2 con M Performance Track Kit, equipaggiata col nuovo Pirelli P Zero Trofeo RS, ha segnato 7:25.068 minuti, nuovo record nella categoria delle auto compatte al Nürburgring-Nordschleife.

Che tempo ha fatto la BMW M3 CS Touring?

La BMW M3 CS Touring ha completato il giro in 7:29.490 minuti, risultando la touring più rapida sul Nürburgring-Nordschleife.

Per quali modelli BMW è stato sviluppato il nuovo P Zero Trofeo RS?

Il nuovo fitment è stato sviluppato su misura per BMW M2, M3 e M4.

Cos’è il Pirelli P Zero Trofeo RS?

È il pneumatico semi-slick più sportivo della famiglia Pirelli P Zero, lanciato nel 2023, omologato per pista e strada e pensato per garantire prestazioni elevate nel tempo, in particolare nei track day.

Dove è stato sviluppato e testato il nuovo pneumatico?

Lo sviluppo è passato da tecniche di virtual development a sessioni di test sul circuito di Nardò e al Nürburgring, dove sono state verificate sul campo le soluzioni individuate in simulazione.

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