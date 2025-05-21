La 1000 Miglia 2025 si è presentata a Roma

Pronta a tornare tre meno di un mese, l’edizione 2025 della 1000 Miglia, in programma dal 17 al 21 giugno prossimi, è stata ufficialmente presentata a Roma, con la conferenza stampa che si è tenuta nella Biblioteca della Marina Militare, alla presenza del Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, della Presidente di 1000 Miglia Srl, Beatrice Saottini, e del Capo Ufficio Comunicazione dello Stato Maggiore della Marina Militare, Contrammiraglio Jacopo Rollo.

La 1000 Miglia, “museo viaggiante unico al mondo” come lo definì Enzo Ferrari, prepara l’edizione 2025 con i partecipanti che dal 17 al 21 giugno, a bordo di 400 vetture capolavoro dell’automobilismo storico, percorreranno 1.900 chilometri da Brescia a Roma e ritorno, attraversando oltre 200 borghi e città del Bel Paese.

L’edizione 2025 della 1000 Miglia, che conferma il format delle cinque giornate, ripercorrerà il tracciato “a otto” delle leggendarie edizioni anteguerra, con gli equipaggi che attraverseranno Desenzano, Sirmione, Verona, Ferrara, Prato, Siena, Orvieto, Arezzo, Sansepolcro, San Marino, fino alla costa toscana con il suggestivo passaggio all’Accademia Navale della Marina Militare a Livorno e Parma, prima di rientrare a Brescia.

Il percorso della 1000 Miglia 2025 nella capitale

L’approdo a Roma della 1000 Miglia 2025 è in programma dalle ore 19 di mercoledì 18 giugno, quando le 400 auto, precedute dalle 120 Ferrari del Tribute 1000 Miglia e dalle auto elettriche della 1000 Miglia Green, entreranno nella Capitale da via Cassia Veientana, proseguiranno su Corso Francia, Piazza Euclide e Viale delle Belle Arti, per raggiungere il traguardo sportivo a Villa Borghese. Dopodiché, sarà la volta della passerella nell’iconica via Veneto. Poi il percorso cittadino delle storiche si dirigerà verso Piazza Barberini, Via degli Annibaldi, Piazza del Colosseo, Viale delle Terme di Caracalla e Via Cristoforo Colombo. Mentre il mattino seguente, è prevista la ripartenza alle ore 8 da Via Rebecchini in direzione Nord.

Nell’occasione della presentazione dell’edizione 2025 è stata anche ufficializzata la collaborazione tra 1000 Miglia e la Marina Militare Italiana che darà vita a una serie di iniziative congiunte che verranno annunciate prossimamente.

