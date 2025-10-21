1000 Miglia 2026: la nuova edizione si terrà dal 9 al 13 giugno

Partenza e arrivo a Brescia, dopo il percorso 'ad otto'

di Fabio Cavagnera21 Ottobre, 2025
La 1000 Miglia tornerà anche nel 2026. L’iconica Freccia Rossa farà il suo ritorno sulle strade italiane dal 9 al 13 giugno, con il classico percorso ‘ad otto’ e con partenza ed arrivo a Brescia. Il tracciato della nuova edizione è stato presentato nella città lombarda, in attesa poi dell’attesissima edizione del 2027, quando verranno celebrati i primi 100 anni della manifestazione.

Il percorso

La tarda mattinata del 9 giugno inizierà la 1000 Miglia 2026 da Brescia, in direzione Valle Trompia e la Valle Gobbia fino a raggiungere Lumezzane, sede del primo pranzo in gara. Dopo la sosta, il valico del Passo del Cavallo posto a oltre 700 metri di altitudine porterà il convoglio in Valle Sabbia e poi verso il Lago di Garda e Vicenza, per concludere la prima tappa a Padova.

La seconda tappa (10 giugno) la corsa attraverserà l’Italia da Est a Ovest, partendo da Padova, per passare per Ferrara, Modena, Reggio Emilia e l’Abetone, prima dell’arrivo a Montecatini Terme. Dalla città toscana prenderà il via la terza tappa (11 giugno), in direzione Versilia, per toccare Siena e poi dirigersi verso Roma, sede di arrivo, dopo aver superato il Lago di Bolsena e di Vico.

Il ritorno verso Nord si aprirà il 12 giugno dalla Capitale, passando per Assisi, Gubbio e la Gola del Furlo, prima dell’arrivo a Rimini. Infine, sabato 13 giugno ci sarà la tappa conclusiva, con la carovana che attraverserà le Saline di Cervia, Ferrara, Mantova e farà ritorno a Brescia, dove ci sarà il traguardo finale, nella tradizionale e suggestiva Viale Venezia.

Gli altri eventi

Non mancheranno eventi di avvicinamento. Oltre ai due eventi collaterali che affiancheranno le auto storiche, 1000 Miglia Green e Ferrari Tribute, nei mesi precedenti la corsa si disputeranno la sesta edizione di Coppa delle Alpi, la corsa invernale di regolarità per auto storiche in programma dal 12 al 15 marzo con cuore dell’evento a St Moritz e, per il secondo anno, 1000 Miglia Experience Italy che, dal 9 al 12 aprile, attraverserà le località più rinomate della Puglia.

