La Ferrari Enzo di Fernando Alonso va all’asta: valore stimato di 5 milioni di euro

Fernando Alonso, pilota di Formula 1 in forza all’Aston Martin, possiede la Ferrari Enzo col telaio numero 1, nota come “Scocca n.1“. La preziosissima supercar sarà messa in vendita all’asta in occasione dell’evento “L’AstaRossa” organizzato da Monaco Car Auctions per l’8 giugno. Si stima che la Ferrari Enzo di Alonso possa essere battuto per un prezzo intorno ai 5 milioni di euro.

Ha meno di 5.000 chilometri

La Ferrari Enzo prima scocca del pilota spagnolo è nel classico colore carrozzeria Rosso Corsa. Il veicolo è accompagnato anche dal documento Ferrari Classiche che funge da certificato di autenticità sul fatto che l’auto conserva tutte le specifiche originali, garantendo inoltre che si tratta dell’esemplare “Scocca n.1”. Il contachilometri testimonia che la vettura ha percorso appena 4.800 chilometri.

Alonso ha corso per la Scuderia Ferrari dal 2010 al 2014, mentre la produzione della Ferrari Enzo risale a quasi un decennio prima (dal 2002 al 2004) rispetto all’esperienza ferrarista del due volte campione del mondo di Formula 1.

Design ispirato alla F1, motore V12 6.0 da 660 CV

All’epoca del lancio la Ferrari Enzo si presentò con un design che evocava una monoposto di F1 e con la spinta di un motore V12 aspirato da 6.0 litri da 660 CV affiancato da un cambio sequenziale a 6 marce con paddle al volante. La Ferrari ha prodotto solo 400 esemplari della Enzo, che oggi tra i collezionisti passano di mano per un valore di circa un milione di euro.

La Ferrari Enzo personalizzata per Michael Schumacher

Alonso non è l’unico pilota di F1 a possedere una Enzo. La Ferrari ne ha costruito un esemplare personalizzato per omaggiare Michael Schumacher. Quel pezzo unico era dotato di alzacristalli elettrici, impianto audio Bose, pinze dei freni Rosso Scuderia e il logo di Schumi sui sedili e sulla soglia battitacco. A completare la personalizzazione esclusiva c’erano anche la firma di Schumacher e quella dell’allora presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo sul cofano.

Le altre Ferrari all’asta l’8 giugno nel Principato

Oltre alla Enzo di Alonso a “L’AstaRossa” saranno battute numerose altre Ferrari, 42 in tutto. Tra queste c’è la bizzarra 365 GTC/4 “Beach Car” di Michelotti senza tettuccio né portiere e interni rivestiti in Denim. C’è poi anche una rara 250 GT carrozzata dalla Carrozzeria Boano ed una particolare 328 GTS del 1988 con body kit Koenig.

