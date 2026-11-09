De Rosa (SMET): le alleanze con Geely e il futuro dell’auto UE

«Tra cinque anni potremmo riconoscere gli stessi marchi sulle automobili europee, ma trovare proprietari, tecnologie e centri decisionali molto diversi». È la previsione di Domenico De Rosa, CEO del Gruppo SMET, che legge nella rete di partecipazioni di Geely una chiave per interpretare la trasformazione in corso nell’industria automobilistica europea.

Indice

La rete di alleanze di Geely e la lettura del cambiamento

Secondo De Rosa, la rete di partecipazioni costruita da Geely aiuta a leggere questa trasformazione. Quote azionarie, acquisizioni e joint venture consentono al gruppo cinese di accedere a competenze e mercati senza dover costruire tutto da zero: «Sono strumenti diversi, con effetti diversi sul controllo delle imprese», osserva il CEO di SMET.

Perché i costruttori europei cercano alleanze

Per i costruttori europei, spiega De Rosa, le alleanze rispondono a un problema economico preciso: sviluppare nuovi modelli costa sempre di più e un impianto poco utilizzato distribuisce i propri costi su un numero insufficiente di vetture. Aumentare i prezzi per recuperare margini rischia inoltre di restringere ulteriormente la domanda.

«A mio avviso, nei prossimi 24, 48 e 60 mesi assisteremo a tre passaggi, in parte sovrapposti», afferma De Rosa, delineando una traiettoria che riguarda prima gli accordi industriali, poi la selezione di impianti e marchi, infine un automotive europeo sempre più integrato con capitali e tecnologie asiatiche.

Entro 24 mesi: accordi su piattaforme, componenti e produzione

Nel breve periodo, De Rosa si aspetta un’accelerazione degli accordi su piattaforme, componenti e produzione: i gruppi europei metteranno a disposizione fabbriche, reti commerciali e conoscenza del cliente, mentre i partner asiatici porteranno tecnologie e capacità di sviluppo competitive. «Il vantaggio sarà reciproco soltanto se il costruttore europeo continuerà a sviluppare competenze proprie», avverte il CEO di SMET. «Acquistare tecnologia senza imparare a governarla può trasformare un risparmio immediato in una dipendenza duratura».

Entro 48 mesi: selezione tra impianti e marchi

Nella fase successiva, secondo De Rosa, la selezione riguarderà soprattutto gli impianti e i portafogli di marchi: «Prevedo più conferimenti in società comuni e cessioni di stabilimenti privi di volumi sufficienti. Ritengo possibili anche vendite di marchi per i quali l’attuale proprietario non riesca a finanziare un rilancio credibile. È una previsione industriale, non l’indicazione di operazioni già decise». Per un acquirente, aggiunge, un marchio conosciuto può abbreviare l’ingresso nel mercato, ma mantenerne la reputazione richiede investimenti e continuità di prodotto.

Entro 60 mesi: un automotive europeo integrato con capitali asiatici

Sull’orizzonte dei cinque anni, De Rosa prevede un automotive europeo sempre più integrato con capitali e tecnologie asiatiche: «I generalisti dovranno distribuire i costi su volumi condivisi e rendere nuovamente accessibili le proprie vetture. Nel premium, la storia del marchio dovrà trovare conferma nella qualità del prodotto e nell’esperienza del cliente. L’elettrico dovrebbe crescere, con ritmi diversi secondo prezzi, infrastrutture e regole». Questa traiettoria, aggiunge, potrebbe essere ormai inevitabile, ma dipenderà anche dalla capacità europea di ridurre i costi industriali e rendere prevedibili gli investimenti.

Quanta autonomia industriale resterà in Europa?

«Cedere una fabbrica può salvarne l’attività. Condividere una piattaforma può rendere sostenibile un nuovo modello», osserva De Rosa. «Il risultato va però misurato anche sulle competenze e sugli acquisti che rimangono nella filiera europea». Il rischio, secondo il CEO di SMET, è un’Europa capace solo di assemblare automobili, ma progressivamente sempre meno capace di decidere come progettarle e dove distribuirne il valore: «Quanta autonomia industriale sapremo conservare nelle alleanze che stiamo costruendo?».

Domande frequenti sulle alleanze Geely e l’automotive europeo

Chi è Domenico De Rosa?

È il CEO del Gruppo SMET, che analizza le dinamiche dell’industria automobilistica globale, in questo caso la trasformazione del settore europeo attraverso le alleanze con i gruppi asiatici, Geely in particolare.

Perché i costruttori europei cercano alleanze con gruppi come Geely?

Perché sviluppare nuovi modelli costa sempre di più e gli impianti poco utilizzati distribuiscono i costi su un numero insufficiente di vetture: le alleanze permettono di accedere a tecnologie e mercati senza dover costruire tutto da zero.

Cosa prevede De Rosa nei prossimi 24 mesi?

Un’accelerazione degli accordi su piattaforme, componenti e produzione, con i gruppi europei che mettono a disposizione fabbriche e reti commerciali e i partner asiatici che portano tecnologie competitive.

Cosa potrebbe succedere a impianti e marchi europei entro 48 mesi?

De Rosa prevede più conferimenti in società comuni, cessioni di stabilimenti privi di volumi sufficienti e, in alcuni casi, vendite di marchi che l’attuale proprietario non riesce a rilanciare in modo credibile.

Qual è il rischio principale per l’Europa secondo De Rosa?

Che l’Europa diventi capace solo di assemblare automobili, perdendo progressivamente la capacità di decidere come progettarle e dove distribuirne il valore lungo la filiera.

Vota: post