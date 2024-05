La replica di Salvini alla protesta degli ambientalisti: “Voi volete le auto elettriche prodotte in Cina dove bruciano il carbone”

Appena il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini ha preso la parola per intervenire in occasione del Festival dell’Economia, dalla platea del teatro stabile di Trento è partita la protesta di un gruppetto di attivisti di Greenpeace che hanno iniziato a fischiare e si sono alzati in piedi esponendo degli striscioni.

La replica di Salvini agli attivisti

Immediata la risposta alla protesta di Salvini che dal palco, rivolgendosi agli ambientalisti, ha detto: “Complimenti ai fischiettanti, un applauso ai creativi che accolgono Trento. Più forte l’applauso, grazie ragazzi, rendete frizzante la giornata…quelli che vogliono le auto elettriche prodotte in Cina dove bruciano il carbone per inquinare di meno a Trento, non avete capito niente della vita”.

Poi dalla platea qualcuno ha urlato la parola “siccità” e Salvini ha prontamente ribattuto: “Hai sbagliato indirizzo, vai in Veneto a parlare di siccità, fenomeno”. Dopo qualche minuto di disordine, gli striscioni sono stati tolti e il vicepremier ha potuto iniziare il proprio intervento.

 

Credit video: Corriere.it

