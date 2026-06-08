Lamborghini Fenomeno vince il Red Dot: Best of the Best 2026 per il design

Prestigioso riconoscimento per la few-off prodotta in soli 29 esemplari

di Gaetano Scavuzzo8 Giugno, 2026

Lamborghini Fenomeno

Lamborghini Fenomeno vince il Red Dot: Best of the Best 2026 per il design

La Lamborghini Fenomeno conquista il premio “Red Dot: Best of the Best 2026“, prestigioso riconoscimento, assegnato nella categoria Product Design, che premia i progetti che si distinguono per innovazione, qualità e visione a livello globale. Virtù ques’ultime che caratterizzano la Fenomeno, la few-off prodotta da Lamborghini in soli 29 esemplari che rappresenta l’espressione più avanzata del design e dell’ingegneria della Casa di Sant’Agata Bolognese.

Combinazione di atleticità ed eleganza

Un premio che Matja Borkert, direttore del design di Lamborghini, accogliendo con grande soddisfazione: “Questo prestigioso riconoscimento conferma la direzione del DNA stilistico che stiamo delineando insieme alla squadra del Centro Stile Lamborghini, valorizzando la nostra strategia futura. Fenomeno è un manifesto del design che amplia ancora una volta il nostro linguaggio stilistico in modo inaspettato e dà continuità alla stirpe delle nostre few-off di successo, coniugando atleticità ed eleganza. È un progetto che guarda al futuro e, allo stesso tempo, rafforza con decisione la nostra tradizione stilistica”.

Lamborghini Fenomeno

Hyper-Elegant design

La Lamborghini Fenomeno, il cui premio “Red Dot: Best of the Best” che rappresenta il massimo riconoscimento sarà consegnato il 7 luglio a Essen, in Germania, in occasione della cerimonia ufficiale di premiazione, incarna un nuovo capitolo del linguaggio stilistico del marchio del Toro. Celebrano i 20 anni del Centro Stile Lamborghini, la Fenomeno introduce il concetto di Hyper-Elegant design, in cui ogni elemento è ridotto alla sua essenza, sintetizzando purezza formale e massima efficacia funzionale.

Affilato bolide ibrido da 1.080 CV

La Lamborghini Fenomeno si caratterizza esteticamente per un anteriore audace, con grandi prese d’aria ispirata al mondo racing e un’inedita firma luminose delle luci diurne che omaggia il corno del logo Lamborghini. Il profilo della supercar in serie limitata è definito da un linea unica e continua che richiama la “long tail” della Essenza SCV12, con la livrea di lancio in Giallo Crius a enfatizzare i volumi superiori, mentre la parte inferiore propone elementi in carbonio dediti alla performance, inclusi i profili aerodinamici derivati dal motorsport.

A muovere la Fenomeno è un powertrain ibrido da 1.080 CV di potenza complessiva composto dal motore V12 aspirato affiancata da tre motori elettrici, che consente alla supercar di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi e da 0 a 200 km/h in 6,7 secondi, raggiungendo una velocità massima superiore ai 350 km/h.

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