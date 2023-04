Lamborghini Revuelto: già sold out per i prossimi due anni

Lunghe liste d’attesa per Lamborghini Revuelto, lo ha confermato nelle scorse ore il numero uno della casa automobilistica del Toro, l’amministratore delegato Stephan Winkelmann. Il CEO si è detto assai contento dei risultati che la sua azienda sta ottenendo in generale e anche con la sua ultima arrivata. L’amministratore delegato è felice dell’accoglienza positiva della Revuelto, attribuendola al fatto che i clienti “riconoscono che è una vera Lamborghini” e “non c’è paura di avere un’auto ibrida”.

Lunga lista d’attesa e due anni di ordini per la Lamborghini Revuelto

Winkelmann ha dichiarato alla CNBC che le turbolenze globali nei mercati finanziari non sembrano turbare i clienti della sua azienda come dimostrano i primi dati di vendita di Lamborghini Revuelto che ha ricevuto un’accoglienza davvero straordinaria.

Questo nonostante la super car abbia un prezzo di partenza intorno ai 550 mila euro e sia stata presentata solo da due settimane. Lo scorso anno Lamborghini ha prodotto un record di 9.233 veicoli in tutto il mondo, con un aumento del 10% rispetto al 2021. Winkelmann ha dichiarato che è ancora presto per fare previsioni per il 2023 ma se le cose continueranno così è facile prevedere che un nuovo record sarà raggiunto dalla sua azienda.

Lamborghini Revuelto dispone di un motore aspirato da 6.5 litri, con potenza che arriva fino a 825 CV e 725 Nm di coppia massima. Questo propulsore è affiancato da tre motori elettrici che portano la potenza complessiva a 1.015 cavalli. La vettura di Lamborghini entrerà in produzione nella seconda metà del 2023. Le prime unità del Revuelto dovrebbero raggiungere i concessionari nel quarto trimestre dell’anno.

