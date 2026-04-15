Lamborghini Temerario: è in arrivo anche la versione Spyder

Il 16 agosto 2024 venne presentata la Lamborghini Temerario, alla Monterey Car Week. Un modello svolta per il marchio di Sant’Agata Bolognese, con il nuovo V8 biturbo ibrido plug-in, al posto del tradizionale motore V10. L’erede della Huracan, con il suo design inedito ed i 920 cavalli di potenza, ha avuto un successo importante ed è pronta ora ad arrivare anche nella versione a cielo aperto, come da consuetudine della casa italiana.

La Temerario ha avuto fin da subito solide basi tecniche, anche se è servito un po’ di tempo per vederla su strada. Il primo modello europeo è stato consegnato nell’estate del 2025, mentre il primo modello americano è arrivato alla fine del 2025. Con l’inizio del 2026 le consegne della Temerario sono, però, in costante aumento ed ora è tempo della Spyder. Questa nuova variante è attesa alla presentazione la prossima estate, tra Goodwood e Pebble Beach.

Le caratteristiche

Il nostro fotografo ha pizzicato proprio il prototipo di questo modello, mentre era impegnato nei consueti test di collaudo ad alte velocità sul circuito del Nurburgring. Dando uno sguardo poco attento sembra identica alla coupé, ma si possono notare alcune leggere differenze, pur con le pesanti coperture della vettura. Il lunotto posteriore appare un po’ più piccolo, così come sembrano un po’ differenti le prese d’aria del motore, oltre ovviamente alla capote retrattile.

Potrebbe esserci anche qualche altra novità, ma la potremo scoprire solamente quando verrà rimossa la pellicola per camuffare la vettura oppure direttamente quando verrà svelata completamente. Un elemento chiave sarà sicuramente il peso, ma il telaio in carbonio e l’architettura ibrida dovrebbero consentire al marchio italiano di contenerlo, nonostante gli inevitabili rinforzi strutturali ed al diverso setup entrambi necessari per compensare l’assenza del tetto.

Non sono attese delle novità rilevanti all’interno dell’abitacolo, anche se non ci sono, almeno per il momento, delle immagini. L’impostazione sarà praticamente identica a quella della coupé, con il volante a fondo piatto, il pulsante di avviamento sulla consolle centrale ed il triplo schermo digitale: quello da 12,3 pollici dietro il volante per il quadro strumenti, quello centrale da 8,4 pollici ad andamento verticale e quello da 9,1 pollici per il passeggero anteriore.

Il motore e la batteria

Non cambierà il cuore della Lamborghini Temerario Spyder. La vettura open air sarà spinta dall’unità ibrida plug-in, composta dal motore termico V8 biturbo da 4,0 litri e dal triplo motore elettrico, con una potenza massima di sistema pari a 920 cavalli, gestiti da un cambio doppia frizione a 8 rapporti, con la trazione integrale. La sfida sarà quella di mantenere simili anche le prestazioni, nonostante il citato possibile aumento di peso: la coupé accelera da 0 a 100 chilometri orari in 2,7 secondi e raggiunge i 343 km/h di velocità massima.

La batteria è da 3,8 kWh ed è posizionata nel tunnel centrale. Si ricarica in marcia o tramite presa AC fino a 7 kW. In condizioni ideali, bastano circa 30 minuti per un pieno di elettroni. L’autonomia in modalità elettrica pura della coupé non è dichiarata ufficialmente, ma è più simbolica che sostanziale: si esce dal garage in silenzio, prima di scatenare tutta la potenza.

Uscita

La storia recente di Lamborghini dimostra che la versione cabriolet raramente arriva più di 12-18 mesi, dopo il debutto della coupé. Ma questa volta servirà attendere qualche mese in più. Il 2026 offre una concentrazione di eventi automobilistici internazionali, però Lamborghini privilegia le occasioni con un forte impatto emotivo e mediatico, rispetto ai tradizionali saloni automobilistici generali. Dunque, non è arrivata al Salone di Bruxelles e non sarà nemmeno Parigi il teatro del debutto, così come il marchio italiano non si affiderà agli appuntamenti asiatici.

Sarà molto probabilmente l’estate il periodo prescelto per il lancio. Il Goodwood Festival of Speed, all’inizio di luglio, rimane uno dei palcoscenici preferiti da Lamborghini per presentare modelli spettacolari in movimento, a un pubblico internazionale di appassionati e media. Un altro scenario particolarmente interessante punta direttamente a metà agosto, quasi esattamente due anni dopo il debutto della coupé. La Pebble Beach Concours Week, il cuore pulsante della Monterey Car Week, è diventata una data strategica per i prestigiosi marchi italiani. Uno di questi due eventi sarà, quasi certamente, quello scelto per mostrare la Lamborghini Temerario Spyder.

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