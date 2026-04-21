Lamborghini Revuelto SV, foto spia: la versione Super Veloce ibrida punta ai 1.100 CV

La Lamborghini Revuelto, prima supercar ibrida della Casa di Sant’Agata Bolognese che ha raccolto l’eredità dell’Aventador, presto potrebbe allargare la gamma. Tecnici, ingegneri e collaudatori del costruttore emiliano sono infatti impegnati nel percorso di sviluppo di quella che dovrebbe essere la Lamborghini Revuelto SV, dove la sigla SV come da tradizione Lambo sta per “Super Veloce“.

Parliamo ovviamente di una versione ancora più estrema e prestazionale della Lamborghini Revuelto standard che può già contare su una potenza complessiva elevatissima di ben 1.015 CV sviluppati dal powertrain ibrido high-performance che combina il motore termico V12 aspirato da 6,5 litri, capace di 825 CV, con tre motori elettrici, di cui due montati all’anteriore ed uno integrato nel cambio.

Potrebbe disporre di oltre 1.100 CV di potenza

La Lamborghini Revuelto SV è stata immortalata per la prima volta in questo foto spia che ci mostrano il prototipo camuffato alle prese con i collaudi stradali. La versione SV della Revuelto, che dovrebbe fare il suo debutto entro la fine dell’anno, dovrà inevitabilmente alzare ancor di più il livello di potenza e prestazioni rispetto alla versione normale della supercar ibrida V12 di Lamborghini. Probabile dunque che la Casa di Sant’Agata Bolognese possa intervenire per “spremere” ulteriormente il motore termico a dodici cilindri, e forse anche le tre unità elettriche, facendo sì che il powertrain ibrido della Revuelto SV possa superare i 1.100 CV di potenza complessiva.

Look più estremo e peso alleggerito

Per quanto riguarda il design, la Lamborghini Revuelto SV, che su questo prototipo camuffato preannuncia la propria vocazione da velocista pura con la scritta “Attenzione macchina veloce” su fiancata e cofano anteriore, si distinguerà per un estetica ancora più da grintosa e audace, caratterizzata dalla presenza di un grande alettone posteriore. Oltre al possibile incremento di potenza del motori, termico ed elettrici, che equipaggiano la supercar, la Revuelto SV potrebbe anche ridurre ulteriormente il suo peso con un attento lavoro di alleggerimento utile ad alzare il livello delle prestazioni rispetto al modello base, già capace di superare i 350 chilometri orari di velocità massima.

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