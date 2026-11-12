Lamborghini Temerario: nuovo scarico Akrapovič in titanio

Automobili Lamborghini presenta il nuovo impianto di scarico in titanio Akrapovič per Temerario Coupé, sviluppato per esaltare il carattere acustico naturale del motore V8 grazie a una progettazione orientata alla leggerezza e alla performance. Il lancio rappresenta l’ultima tappa della collaborazione tecnica tra Lamborghini e Akrapovič, nata con Urus e poi estesa alla famiglia Huracán, tra cui Huracán STO, oltre ad Urus SE e Urus SE Performante.

Indice

La collaborazione tra Lamborghini e Akrapovič

Con questo nuovo sistema, Akrapovič mette la propria esperienza in ingegneria acustica e materiali speciali al servizio della gamma di supersportive Lamborghini High-Performance Electrified Vehicle (HPEV) con motore V8. Il cuore di Temerario Coupé è il suo V8 biturbo da 4,0 litri, progettato e sviluppato a Sant’Agata Bolognese e in grado di raggiungere i 10.000 giri/min. Abbinato a tre motori elettrici, il propulsore HPEV eroga una potenza complessiva di 920 CV.

Un sound che accompagna il regime del V8 biturbo

L’impianto Akrapovič presenta una geometria e un layout rivisti rispetto a quello di serie, con tubazioni di diametro maggiore, collettori realizzati su misura e un’architettura dei silenziatori ad hoc per ottimizzare il flusso dei gas di scarico. Un isolamento completo riduce al minimo la trasmissione di calore nelle zone a temperatura più elevata, mentre i tecnici NVH hanno calibrato il sistema per enfatizzare determinate frequenze. Ne risulta un sound che evolve da note profonde ai bassi regimi fino a una firma acustica incisiva in prossimità dei 10.000 giri/min, offrendo così un riscontro sonoro intuitivo che aiuta a scegliere il momento ideale per cambiare marcia.

Materiali in titanio e riduzione del peso

L’impianto di scarico è realizzato in leghe di titanio di altissima qualità, accuratamente selezionate e impiegate nelle singole aree in base ai rispettivi requisiti meccanici e termici. Con un peso di appena 11,40 kg, lo scarico Akrapovič è più leggero del 12% rispetto all’impianto di serie. I corpi valvola sono realizzati con fusione di precisione nella fonderia di Akrapovič, insieme ad altri componenti in titanio selezionati. Il sistema viene poi assemblato meticolosamente a mano a partire da componenti ingegnerizzati con precisione. L’ingegneria è infine completata da un dettaglio estetico distintivo: un terminale di scarico con finitura nera integrato nel paraurti posteriore.

Disponibilità e retrofit

Il Lamborghini Titanium Exhaust fa parte della gamma Accessori Originali e sarà disponibile anche come soluzione retrofit per le vetture già consegnate ai clienti. Dopo il debutto su Temerario Coupé, il nuovo impianto di scarico in titanio Akrapovič sarà proposto anche sul primo modello derivato della famiglia Temerario, la cui anteprima mondiale è in programma la prossima settimana.

Domande frequenti su Lamborghini Temerario e lo scarico Akrapovič

Quanto pesa il nuovo scarico Akrapovič per Temerario?

Il nuovo impianto pesa appena 11,40 kg, risultando più leggero del 12% rispetto allo scarico di serie montato su Temerario Coupé.

Che potenza ha il motore di Temerario Coupé?

Temerario Coupé monta un V8 biturbo da 4,0 litri abbinato a tre motori elettrici, per una potenza complessiva di sistema HPEV pari a 920 CV.

Lo scarico Akrapovič è disponibile anche in retrofit?

Sì, il Lamborghini Titanium Exhaust fa parte della gamma Accessori Originali ed è disponibile anche come soluzione retrofit per le vetture Temerario già consegnate ai clienti.

Su quali altri modelli Lamborghini ha già collaborato con Akrapovič?

La collaborazione tecnica tra Lamborghini e Akrapovič è nata con Urus ed è stata poi estesa alla famiglia Huracán, inclusa la Huracán STO, oltre a Urus SE e Urus SE Performante.

Lo scarico Akrapovič arriverà anche su altri modelli della famiglia Temerario?

Sì, dopo il debutto su Temerario Coupé, Lamborghini ha annunciato che il nuovo impianto sarà proposto anche sul primo modello derivato della famiglia Temerario, la cui anteprima mondiale è in programma nei giorni successivi all’annuncio.

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