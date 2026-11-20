Il settore automobilistico globale sta attraversando una fase di profonda trasformazione, caratterizzata da una crescente distanza tra i modelli industriali europei e quelli cinesi. Mentre il mercato europeo registra segnali di ripresa, l’industria cinese consolida la propria leadership nell’elettrificazione, nell’innovazione tecnologica e nella capacità di sviluppare nuovi prodotti in tempi sempre più rapidi. È quanto emerge dall’analisi delle principali dinamiche del mercato automotive internazionale proposta da Methodos Consulting, società specializzata nella consulenza strategica, economica e organizzativa per il settore automobilistico.

Nei primi otto mesi del 2026, la Cina ha registrato circa 11,7 milioni di automobili vendute sul mercato interno, contro oltre 9,1 milioni di immatricolazioni nell’area Europa, EFTA e Regno Unito. Due mercati di dimensioni rilevanti, ma caratterizzati da andamenti differenti: le vendite interne cinesi hanno registrato una flessione del 20,8% rispetto al 2025, mentre il mercato europeo è cresciuto del 5,3%. Dietro questi numeri emerge una sfida industriale più articolata, che riguarda la sostenibilità dei modelli produttivi, la capacità di innovazione e la trasformazione delle reti distributive. Secondo l’analisi di Methodos Consulting, i costruttori cinesi sviluppano oggi nuovi modelli in circa tre anni, contro i cinque necessari ai produttori tradizionali.

Cina ed Europa: due mercati, una sfida comune sulla redditività

Il rallentamento del mercato interno cinese si inserisce in un contesto di progressiva riduzione degli incentivi pubblici all’acquisto e di forte competizione tra costruttori. Dal gennaio 2026, l’esenzione fiscale sui veicoli a nuova energia è stata ridotta, mentre gli incentivi alla rottamazione sono stati rimodulati: un cambiamento che ha contribuito a frenare la domanda, soprattutto nei segmenti più accessibili.

Parallelamente, l’elevata capacità produttiva e la competizione sui prezzi hanno esercitato una pressione significativa sulla redditività del settore. Nei primi otto mesi del 2026, secondo Methodos Consulting, il margine di profitto dell’industria automobilistica cinese si è attestato al 3,6%, mentre per la sola produzione di veicoli era sceso all’1,5% nei primi cinque mesi dell’anno.

Anche l’industria europea affronta difficoltà sul fronte dei margini. Nonostante l’aumento delle immatricolazioni, i principali gruppi automobilistici hanno registrato una contrazione della redditività operativa, in un contesto caratterizzato da costi industriali elevati, sovraccapacità produttiva e importanti investimenti nella transizione tecnologica. Si delinea così, secondo Methodos Consulting, un paradosso: la Cina deve gestire le conseguenze di una crescita industriale estremamente rapida, mentre l’Europa deve accelerare la trasformazione di un sistema produttivo consolidato e più complesso da riconvertire.

La competitività dell’automotive non dipenderà soltanto dalla tecnologia, ma dalla velocità con cui le imprese sapranno trasformare i propri modelli organizzativi e commerciali. Dromo Faffa, CEO di Methodos Consulting

Domande frequenti sull’analisi Methodos Consulting su Europa e Cina

Quanto è cresciuto il mercato auto europeo nei primi otto mesi del 2026?

Secondo Methodos Consulting, il mercato di Europa, EFTA e Regno Unito è cresciuto del 5,3%, con oltre 9,1 milioni di immatricolazioni nei primi otto mesi del 2026.

Come sta andando il mercato auto cinese nel 2026?

La Cina ha registrato circa 11,7 milioni di vetture vendute sul mercato interno nei primi otto mesi del 2026, ma con una flessione del 20,8% rispetto al 2025, legata anche alla riduzione degli incentivi pubblici all’acquisto.

In quanto tempo i costruttori cinesi sviluppano un nuovo modello rispetto ai produttori tradizionali?

Secondo Methodos Consulting, i costruttori cinesi sviluppano un nuovo modello in circa tre anni, contro i cinque necessari ai produttori tradizionali.

Qual è il margine di profitto dell’industria automobilistica cinese?

Nei primi otto mesi del 2026 si è attestato al 3,6%, mentre per la sola produzione di veicoli era sceso all’1,5% nei primi cinque mesi dell’anno.

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