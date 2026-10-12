Maserati GT2 debutta in GT America con una doppietta a Indianapolis

Maserati GT2 festeggia il debutto nella GT America powered by AWS con due vittorie assolute all’Indianapolis Motor Speedway. La vettura numero 100 del team Risi Competizione, guidata da Peter Dempsey, ha vinto entrambe le gare da 40 minuti disputate sabato 10 e domenica 11 ottobre, nella classe SRO3.

Maserati GT2 a Indianapolis Motor Speedway 2026

Il ritorno sul Brickyard, cento anni dopo il Tridente in gara

La Casa del Tridente ha celebrato il ritorno sul leggendario Brickyard, dove Wilbur Shaw, al volante di una Maserati 8CTF, vinse la 500 Miglia di Indianapolis nel 1939 e nel 1940: Maserati resta l’unico marchio italiano ad aver conquistato quella corsa. Il numero 100 scelto per l’iscrizione richiama il centenario del logo del Tridente, apparso per la prima volta su una Maserati durante una gara.

Gara 1 e Gara 2: le due vittorie di Dempsey

In Gara 1 Dempsey è partito dal fondo della griglia, dopo l’annullamento del miglior tempo ottenuto nelle qualifiche di venerdì. Il pilota irlandese ha recuperato posizioni fino a superare il campione SRO3 2026, Memo Gidley, a meno di tre minuti dalla fine, vincendo con 0,307 secondi di vantaggio e firmando il giro più veloce, che gli ha garantito la pole position per Gara 2.

Domenica Dempsey ha trasformato la pole in una seconda vittoria, in testa dall’inizio alla fine, con 2,702 secondi su Gidley e un altro giro veloce.

Maserati GT2 in pista a Indianapolis

Il kit GT2+ e il futuro della Maserati GT2

Sviluppato con SRO, il kit GT2+ rende la Maserati GT2 idonea alla classe SRO3 e le permette di correre con le GT3. Il pacchetto aumenta deportanza e potenza grazie ad aggiornamenti aerodinamici e a una calibrazione rivista del motore Nettuno, con adattamenti a ammortizzatori e impianto frenante. I clienti possono ordinarlo con una nuova GT2 o acquistarlo separatamente per convertire una vettura già in loro possesso.

Ad oggi la Maserati GT2 è ammessa a oltre 20 campionati in cinque continenti, e il marchio lavora con i promotori di Stati Uniti ed Europa per estendere l’ammissibilità del kit GT2+, con piani per assistenza tecnica dedicata in pista e un servizio di ricambi in loco. Le vittorie di Indianapolis seguono il terzo titolo consecutivo nella classe Am, oggi Masters Cup, conquistato da Philippe Prette nella GT2 European Series con una GT2 del team LP Racing.

Vincent Biard, Head of Maserati Corse: “Vincere entrambe le gare al nostro debutto in GT America a Indianapolis è un momento di orgoglio per tutti noi di Maserati. Peter e il nostro partner Risi Competizione hanno offerto una prestazione eccezionale, e questi risultati dimostrano il potenziale della nostra Maserati GT2.”

Nel weekend Maserati ha coinvolto gli appassionati con attività in loco insieme al concessionario Napleton Maserati di Downers Grove: nella Fan Zone erano esposte la GT2 Stradale, la GranTurismo Trofeo e la Grecale Trofeo.

Domande frequenti sulla Maserati GT2 in GT America

Quante gare ha vinto la Maserati GT2 a Indianapolis?

Due: entrambe le gare da 40 minuti di sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026, con Peter Dempsey al volante della vettura numero 100.

In quale campionato ha debuttato la Maserati GT2?

Nella GT America powered by AWS, nel round conclusivo disputato all’Indianapolis Motor Speedway, in classe SRO3.

Che cos’è il kit GT2+?

Un pacchetto sviluppato con SRO che aumenta deportanza e potenza con modifiche aerodinamiche e una nuova calibrazione del motore Nettuno, oltre ad adattamenti a ammortizzatori e freni, per rendere la GT2 idonea alla classe SRO3.

Quale squadra ha schierato la vettura?

Il team Risi Competizione, partner di Maserati, con il pilota irlandese Peter Dempsey.

Perché la vettura portava il numero 100?

Il numero celebra il centenario del logo del Tridente, apparso per la prima volta su una Maserati durante una corsa.

In quanti campionati può correre la Maserati GT2?

Oggi è ammessa a oltre 20 campionati in cinque continenti, e Maserati lavora per estendere l’ammissibilità del kit GT2+ ad altre serie.

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