Lancia Corse chiude il WRC in Sardegna con quattro Ypsilon

Torino, 30 settembre 2026 – Il Rally Italia Sardegna, in programma da giovedì 1 ottobre a domenica 4 ottobre 2026, chiude la stagione del FIA World Rally Championship e, per Lancia, la prima annata del ritorno ufficiale nel Mondiale. Sulle strade sterrate dell’isola saranno al via quattro Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale.

Quattro Ypsilon Rally2 HF Integrale al via in Sardegna

Quattro Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale prendono il via del Rally Italia Sardegna, ultimo appuntamento del FIA World Rally Championship 2026. Due vetture sono schierate dal 2C Junior Team, con Léo Rossel navigato da Guillaume Mercoiret e Conner Martell affiancato da Alessandro Gelsomino. La terza Ypsilon è affidata a Pablo Sarrazin e Yannick Roche, mentre alla guida della quarta ci sarà Stefano Avandero con Lorenzo Granai alle note.

Lancia Corse HF non sarà ufficialmente al via con i due equipaggi che hanno conquistato il titolo Team: la presenza del marchio sull’isola è quindi affidata a queste quattro vetture, chiamate a rappresentare il progetto Lancia Corse HF nell’ultima gara della stagione.

Una prima stagione nel WRC culminata con il titolo Team WRC2

Il ritorno ufficiale di Lancia nel Mondiale Rally si è concluso con la conquista del titolo mondiale Team WRC2. Il Rally Italia Sardegna rappresenta l’ultimo appuntamento su terra della prima stagione della Ypsilon Rally2 HF Integrale nel WRC, un primo anno in cui la vettura ha affrontato per la prima volta alcune delle condizioni più impegnative del panorama mondiale, costruendo progressivamente esperienza e competitività sui diversi tipi di fondo.

Il percorso: 17 prove speciali e 307,15 chilometri cronometrati

La 23ª edizione del Rally Italia Sardegna, dopo il ritorno ad Alghero, propone un percorso compatto e impegnativo: 17 prove speciali per complessivi 307,15 chilometri cronometrati, distribuiti su tre giornate di gara, con arrivo ad Alghero domenica 4 ottobre.

La gara parte giovedì 1 ottobre con lo shakedown di Monte Baranta, seguito dalla spettacolare Ittiri Arena Show, prova speciale di apertura di 2,21 chilometri. Venerdì 2 ottobre sono in programma sei prove speciali per 119,66 chilometri competitivi, con due passaggi su Tula-Erula, Su Filigosu-Lerno e Monti di Alà-Sa Conchedda-Lerno.

Sabato 3 ottobre è la giornata più lunga, con altri sei tratti cronometrati e 123,66 chilometri: due passaggi su Lerno-Sa Conchedda-Monti di Alà, Coiluna-Loelle e sulla nuova Solorché, nei pressi di Pattada. Il finale di domenica 4 ottobre prevede quattro prove speciali per 61,62 chilometri: due passaggi sulla classica Osilo-Tergu e due sulla Sassari-Argentiera, con il secondo passaggio valido come Wolf Power Stage, prima del traguardo di Alghero.

Gli sterrati sardi: strade strette e margini ridotti

Gli sterrati della Sardegna sono celebri per le strade strette e tortuose, il fondo abrasivo, i frequenti cambi di ritmo e i margini di errore ridotti, caratteristiche che rendono particolarmente impegnativa la gestione di pneumatici e vettura. L’edizione 2026 si svolge eccezionalmente in ottobre, con condizioni meteorologiche potenzialmente più variabili rispetto alla tradizionale collocazione primaverile.

Lancia oggi: dalla Ypsilon alla Nuova Gamma

Con 119 anni di storia, Lancia vive una nuova fase fondata su una forte identità italiana: la nuova Ypsilon ha inaugurato questo capitolo, seguita dal ritorno ufficiale nelle competizioni rally e dalla Nuova Gamma, progettata, sviluppata e prodotta in Italia nello stabilimento Stellantis di Melfi.

Domande frequenti su Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale

Quando si corre il Rally Italia Sardegna 2026?

Il Rally Italia Sardegna 2026 si svolge da giovedì 1 ottobre a domenica 4 ottobre 2026, con arrivo ad Alghero. È l’ultimo appuntamento del FIA World Rally Championship 2026 e la 23ª edizione della gara.

Quante Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale partecipano?

Le Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale al via sono quattro: due del 2C Junior Team (Léo Rossel e Conner Martell), una di Pablo Sarrazin e una di Stefano Avandero.

Quanto è lungo il percorso del Rally Italia Sardegna?

Il percorso comprende 17 prove speciali per 307,15 chilometri cronometrati, distribuiti su tre giornate di gara tra venerdì 2 e domenica 4 ottobre, dopo lo shakedown di Monte Baranta e la Ittiri Arena Show del giovedì.

Che titolo ha conquistato Lancia nel WRC 2026?

Lancia ha conquistato il titolo mondiale Team WRC2 nella sua prima stagione del ritorno ufficiale nel FIA World Rally Championship con la Ypsilon Rally2 HF Integrale.

Lancia Corse HF è ufficialmente al via in Sardegna?

No: Lancia Corse HF non è ufficialmente al via con i due equipaggi che hanno conquistato il titolo Team, ma la Ypsilon Rally2 HF Integrale è presente con quattro vetture schierate dal 2C Junior Team e da altri equipaggi.

Cos’è il Wolf Power Stage?

Il Wolf Power Stage è la prova speciale conclusiva del rally: in Sardegna corrisponde al secondo passaggio sulla Sassari-Argentiera, domenica 4 ottobre, prima del traguardo di Alghero.

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