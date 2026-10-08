Lancia Corse HF a Rallylegend con due Ypsilon Rally2 HF Integrale: Gryazin e Somaschini al via

Lancia Corse HF si prepara a vivere da protagonista l’edizione 2026 di Rallylegend, in programma a San Marino dall’8 all’11 ottobre, con due Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale affidate a Nikolay Gryazin e Rachele Somaschini.

Dopo aver riportato Lancia ai vertici del rally mondiale e aver conquistato il titolo WRC2 Teams’ World Championship nella prima stagione ufficiale di ritorno nel FIA WRC, la Ypsilon Rally2 HF Integrale sarà protagonista per la prima volta a Rallylegend, un contesto capace di mettere in dialogo la storia e il futuro della Casa italiana nei rally.

Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale in azione.

Gryazin: il pilota ufficiale Lancia Corse HF

Al volante della prima vettura ci sarà Nikolay Gryazin, pilota ufficiale Lancia Corse HF nel WRC2, affiancato da Konstantin Aleksandrov. Nel primo anno di ritorno ufficiale di Lancia nel FIA World Rally Championship ha contribuito in modo determinante al titolo mondiale Team WRC2, con una vittoria in Giappone e due podi di categoria: il terzo posto in Croazia e il secondo in Portogallo. Significativo anche il ritmo in prova, con sette scratch in Croazia e dieci in Giappone.

Lancia Corse HF a Rallylegend con la Ypsilon Rally2 HF Integrale.

Rachele Somaschini debutta con la Ypsilon Rally2 HF Integrale

La seconda Ypsilon Rally2 HF Integrale sarà affidata a Rachele Somaschini, 32 anni, alla prima esperienza con la nuova Rally2 di Lancia. Sarà la prima donna a competere con questa vettura, affiancata da Daiana Darderi, in un equipaggio interamente femminile.

Rachele Somaschini e Daiana Darderi con la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale.

Quattro volte Campionessa Italiana Rally Femminile e vincitrice assoluta del Tour European Rally 2024, Somaschini ha affrontato nel 2025 un programma di cinque appuntamenti del FIA WRC2 con una Citroën C3 Rally2. Nel 2026 ha partecipato alla Dakar Classic con un Mercedes-Benz Unimog 435 4×4 del 1988, nel primo equipaggio italiano interamente femminile a gareggiare con un camion nella storia della gara, chiudendo al quinto posto tra i mezzi pesanti.

Il legame con #CorrerePerUnRespiro

La partecipazione a Rallylegend mette in contatto due realtà con una forte storia nel motorsport: Lancia, che ha scritto pagine importanti dei rally con Fulvia HF, Stratos, 037, Delta S4 e Delta Integrale, e Rachele Somaschini, che da anni porta avanti #CorrerePerUnRespiro, il progetto solidale a sostegno della Fondazione Ricerca sulla Fibrosi Cistica (FFC Ricerca). Il legame si è già rafforzato nel corso della stagione attraverso il Trofeo Lancia, che ha dato visibilità alle attività della Fondazione.

Ypsilon Rally2 HF Integrale di Lancia Corse HF.

Per Lancia Corse HF la presenza a Rallylegend, che riunisce generazioni diverse di appassionati e celebra la storia del rally, ha un valore che va oltre il risultato sportivo: porta in gara una vettura che rappresenta il presente e il futuro della nuova era sportiva del marchio, insieme a una storia personale di passione, determinazione e inclusività.

Domande frequenti su Lancia a Rallylegend 2026

Quando si svolge Rallylegend 2026?

Rallylegend 2026 si svolge a San Marino dall’8 all’11 ottobre.

Quali vetture schiera Lancia Corse HF?

Due Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, affidate a Nikolay Gryazin e Rachele Somaschini.

Chi guida la prima Ypsilon Rally2 HF Integrale?

Nikolay Gryazin, pilota ufficiale Lancia Corse HF nel WRC2, affiancato da Konstantin Aleksandrov.

Perché la presenza di Rachele Somaschini è una novità?

Rachele Somaschini sarà la prima donna a competere con la Ypsilon Rally2 HF Integrale, affiancata da Daiana Darderi, in un equipaggio interamente femminile.

Che risultati ha ottenuto la Ypsilon Rally2 HF Integrale nel 2026?

Nella prima stagione ufficiale di ritorno nel FIA WRC ha conquistato il titolo WRC2 Teams’ World Championship.

Che cos’è #CorrerePerUnRespiro?

È il progetto solidale di Rachele Somaschini, attivo da anni, che sostiene la Fondazione Ricerca sulla Fibrosi Cistica ETS.

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