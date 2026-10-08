Nissan celebra 25 anni di X-Trail e presenta la nuova versione N-Trek

Nissan celebra il 25° anniversario di X-Trail, uno dei modelli più significativi della sua storia, con oltre 8 milioni di unità vendute dal lancio nel 2001 e quattro generazioni alle spalle. Per l’occasione presenta la nuova versione N-Trek, l’allestimento più sportivo della gamma, che richiama il DNA outdoor del SUV.

X-Trail è il modello Nissan più venduto di sempre e ha accompagnato l’evoluzione del segmento SUV a livello globale. Oggi la gamma è interamente e-POWER e disponibile anche con la trazione integrale elettrificata e-4ORCE.

Dalla berlina al SUV: la nascita di un nuovo segmento

Nel 2001 Nissan lanciò X-Trail con l’obiettivo di unire la praticità e il comfort di una berlina alla robustezza di un fuoristrada: una formula allora innovativa, che contribuì all’affermazione del crossover familiare. Nel corso delle quattro generazioni il modello ha ampliato il proprio ruolo, accompagnando la trasformazione delle esigenze di mobilità delle famiglie.

Venticinque anni di innovazione nella trazione integrale

Dai sistemi 4WD tradizionali degli anni Novanta alla tecnologia ALL MODE 4×4, fino all’attuale e-4ORCE, Nissan ha sviluppato soluzioni per migliorare controllo, sicurezza e comfort. e-4ORCE è un brevetto Nissan composto da due motori elettrici, uno per asse, e da un sistema che regola la forza motrice e il Torque Vectoring del freno sulle quattro ruote.

Poiché i motori agiscono direttamente sulle ruote, il sistema è più preciso e rapido dei 4WD meccanici tradizionali. Quando i sensori rilevano un cambio di aderenza, per esempio con acqua, neve o ghiaccio, la forza motrice sulla singola ruota viene regolata in un decimillesimo di secondo, in automatico, migliorando la stabilità in curva e riducendo beccheggio e rollio.

Da benzina e diesel a e-POWER

Dalle motorizzazioni benzina e diesel delle prime generazioni X-Trail è approdato all’elettrificazione. Nel segmento di riferimento il diesel pesa oggi il 27%, mentre le soluzioni ibride hanno raggiunto il 60% delle vendite; la gamma X-Trail è al 100% e-POWER.

e-POWER è un brevetto Nissan: il motore elettrico (due nel caso di e-4ORCE) muove le ruote, mentre il motore termico produce energia che, tramite l’inverter, va alla batteria, al motore elettrico o a entrambi. La potenza del motore termico non è mai trasmessa direttamente alle ruote. Il risultato è una guida elettrica, fluida e silenziosa, senza ricarica alla spina.

Il nuovo X-Trail: più robusto e più connesso

Disponibile fino a sette posti, il nuovo X-Trail punta su un design robusto e raffinato e su un’abitabilità ai vertici della categoria. Il frontale ha una nuova griglia inserita in una V-Motion più ampia e pulita; completano il look cerchi in lega da 19 pollici con finitura diamantata, nuovo paraurti con prese d’aria laterali, passaruota nero lucido, pedane laterali, specchietti neri e nuove luci posteriori a LED. Due nuovi colori, Universal Blue e Dark Beige, sono disponibili anche in configurazione bicolore.

Negli interni debuttano nuovi materiali e finiture, con rivestimenti in pelle marrone trapuntata e una nuova opzione in pelle sintetica di alta qualità. Su tutta la gamma schermo infotainment e quadro strumenti TFT sono da 12,3 pollici. Sono disponibili sedili anteriori e posteriori riscaldati, volante riscaldato, parabrezza riscaldato e climatizzatore a tre zone. Tra le tecnologie figurano NissanConnect con Google integrato, Around View Monitor 3D e l’ultima evoluzione di ProPILOT Assist.

N-Trek: lo spirito più autentico di X-Trail

Il nuovo allestimento N-Trek unisce un assetto più robusto, dettagli personalizzati e materiali pensati per un uso intenso:

inserti rossi sul paraurti, cuciture interne a contrasto e loghi Nissan nero e rosso su ruote, posteriore, griglia e volante;

simbolo del Monte Fuji sul bagagliaio;

luci full LED, cerchi in lega N-Trek da 19 pollici, barre al tetto nere e nuovo tetto panoramico apribile;

sedili in CellCloth®, materiale impermeabile che resta asciutto al tatto;

tappetini in gomma impermeabili e reversibili nel bagagliaio.

Un ponte tra storia e futuro

I 25 anni di X-Trail coincidono con una nuova fase per Nissan, con l’espansione dell’offerta elettrificata in Europa. Nell’ultimo anno il marchio ha lanciato nuovo Qashqai con e-POWER di terza generazione, nuova Micra 100% elettrica e nuova Leaf, e ha presentato la nuova Pixo EV, in arrivo nelle concessionarie a gennaio, e il nuovo Juke elettrico, atteso a metà 2027. In Europa arriverà anche il nuovo Kicks con e-POWER di terza generazione, prodotto a Sunderland, nel Regno Unito, con un investimento di 170 milioni di sterline.

Domande frequenti su Nissan X-Trail N-Trek

Quante unità di Nissan X-Trail sono state vendute in 25 anni?

Dal lancio nel 2001 X-Trail ha superato gli 8 milioni di unità vendute in quattro generazioni, diventando il modello Nissan più venduto di sempre.

Che cos’è la nuova versione N-Trek?

È l’allestimento più sportivo della gamma, profondamente rinnovato per i 25 anni del modello: richiama il DNA outdoor di X-Trail con assetto più robusto, dettagli dedicati e materiali scelti per un uso intenso.

Quali motorizzazioni offre la gamma X-Trail?

La gamma è al 100% equipaggiata con il propulsore e-POWER ed è disponibile anche con la trazione integrale elettrificata e-4ORCE.

Come funziona e-POWER?

Il motore elettrico muove le ruote, mentre il motore termico produce soltanto energia per la batteria e il motore elettrico, senza trasmettere mai potenza direttamente alle ruote. Non richiede ricarica alla spina.

Quanti posti ha il nuovo X-Trail?

È disponibile con configurazione fino a sette posti; la seconda fila è scorrevole e frazionabile 40/20/40.

Quali novità elettrificate sta introducendo Nissan in Europa?

Il comunicato cita nuovo Qashqai con e-POWER di terza generazione, nuova Micra elettrica, nuova Leaf, nuova Pixo EV in arrivo a gennaio, il nuovo Juke elettrico atteso a metà 2027 e il nuovo Kicks con e-POWER, prodotto a Sunderland.

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