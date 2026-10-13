Mazda CX-30 e CX-5: tasso al 2,99% fino al 31 dicembre

Roma, 13 ottobre 2026 – Mazda lancia una nuova iniziativa commerciale dedicata a Mazda CX-30 e Mazda CX-5: fino al 31 dicembre 2026 è disponibile un mini tasso promozionale al 2,99%. Mazda CX-30 parte da 23.950 euro con rata mensile da 159 euro, mentre Mazda CX-5 Centre-Line è proposta a 37.200 euro con rata da 259 euro al mese.

Mini tasso al 2,99% fino al 31 dicembre 2026

L’offerta Mazda prevede un mini tasso promozionale al 2,99% valido fino al 31 dicembre 2026 presso i concessionari Mazda aderenti. L’iniziativa riguarda due dei SUV più rappresentativi della gamma e punta a rendere più accessibile il piacere di guida, combinando condizioni finanziarie vantaggiose con prezzi e formule d’acquisto che permettono di avvicinarsi alla qualità e ai contenuti della gamma, sia nella vita quotidiana sia nei viaggi più lunghi.

Mazda CX-30 da 23.950 euro con rata da 159 euro

Mazda CX-30 è disponibile a partire da 23.950 euro con una rata mensile da 159 euro, attraverso il finanziamento Mazda Advantage e con un usato in permuta. Il SUV compatto si distingue per il design elegante e distintivo, le dimensioni ideali per la vita di tutti i giorni e una tecnologia progettata per rendere ogni viaggio più semplice e piacevole: una proposta equilibrata per chi cerca un punto d’ingresso competitivo nel mondo Mazda senza rinunciare a qualità e carattere.

Mazda CX-5 Centre-Line a 37.200 euro con rata da 259 euro

Per chi desidera più spazio, comfort e versatilità, la promozione valorizza Mazda CX-5 nella versione Centre-Line, che offre una dotazione più ricca e completa. Con il mini tasso al 2,99% il prezzo promozionale è di 37.200 euro, con una rata mensile da 259 euro tramite il finanziamento Mazda Advantage. Il design esprime la maturità stilistica del SUV Mazda, mentre la cura degli interni e le dotazioni tecnologiche contribuiscono a rendere ogni percorso più confortevole.

Come aderire all’offerta

Il mini tasso promozionale è disponibile fino al 31 dicembre 2026 presso i concessionari Mazda aderenti. Per conoscere le condizioni complete dell’offerta è possibile rivolgersi alla rete dei concessionari oppure consultare la sezione dedicata alle offerte per clienti privati sul sito ufficiale Mazda Italia. Con l’iniziativa la Casa giapponese rinnova l’impegno a rendere accessibili i valori che contraddistinguono il marchio: design, qualità, tecnologia e piacere di guida.

Domande frequenti su Mazda CX-30 e CX-5 al 2,99%

Fino a quando vale il tasso al 2,99% di Mazda?

Il mini tasso promozionale al 2,99% su Mazda CX-30 e Mazda CX-5 è valido fino al 31 dicembre 2026 presso i concessionari Mazda aderenti.

Quanto costa Mazda CX-30 con la promozione?

Mazda CX-30 parte da 23.950 euro con una rata mensile da 159 euro, tramite finanziamento Mazda Advantage e con un usato in permuta.

Qual è il prezzo promozionale di Mazda CX-5 Centre-Line?

Mazda CX-5 Centre-Line è proposta a 37.200 euro, con rata mensile da 259 euro attraverso il finanziamento Mazda Advantage e tasso promozionale al 2,99%.

Quali modelli Mazda rientrano nell’iniziativa?

L’iniziativa riguarda Mazda CX-30 e Mazda CX-5, in particolare nella versione Centre-Line, due tra i SUV più rappresentativi della gamma della Casa giapponese.

Che cos’è il finanziamento Mazda Advantage?

Mazda Advantage è la formula di finanziamento attraverso cui sono calcolate le rate dell’offerta: 159 euro al mese per CX-30 e 259 euro al mese per CX-5 Centre-Line, con tasso al 2,99%.

Dove si può aderire alla promozione Mazda?

La promozione è disponibile presso la rete dei concessionari Mazda aderenti; le condizioni complete si trovano anche nella sezione offerte per clienti privati del sito Mazda Italia.

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