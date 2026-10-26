Lancia Corse HF chiude il FIA ERC con il secondo posto di Sarrazin

Lancia Corse HF chiude la stagione del FIA European Rally Championship con un risultato di spicco al Rally Six Cities North of Portugal, dove Pablo Sarrazin e Yannick Roche hanno conquistato la seconda posizione assoluta con la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Un finale di grande intensità per il giovane equipaggio francese, protagonista di una prestazione in costante crescita e capace di conquistare il podio grazie a una decisiva zampata nell’ultima Power Stage.

Sarrazin show nella Power Stage finale

A soli 20 anni, Sarrazin ha dimostrato velocità e maturità per tutta la gara, confermandosi tra i protagonisti fin dalle prime prove speciali. Il miglior tempo sulla PS3 e la costanza mantenuta lungo tutto il rally hanno testimoniato la competitività dell’equipaggio, che ha saputo sfruttare al meglio l’ultima occasione disponibile: nella Power Stage, Sarrazin e Roche hanno attaccato con determinazione, passando dalla terza alla seconda posizione assoluta e regalando a Lancia Corse HF un prestigioso risultato nel round conclusivo del campionato.

Podio per Dei Ceci in ERC4 e Junior ERC

Podio Dei Ceci al Rally Six Cities North of Portugal

Segnali altrettanto importanti sono arrivati dalla categoria ERC4 e dallo Junior ERC, dove Francesco Dei Ceci e Daiana Darderi hanno conquistato il terzo posto in entrambe le classifiche del Rally Six Cities North of Portugal. Al volante della Lancia Ypsilon Rally4 HF, l’equipaggio italiano ha completato una seconda parte di stagione da grande protagonista, chiudendo sul podio anche le classifiche finali di campionato sia in ERC4 sia nello Junior ERC.

Top ten assoluta per Léo Rossel e Florian Barral, capaci di portare la loro Ypsilon Rally2 HF Integrale tra i primi dieci al termine di un rally impegnativo. In ERC4 e Junior ERC, Sebastian Dallapiccola e Lorenzo Mattucci hanno invece chiuso al quinto posto, aggiungendo un altro risultato utile al proprio percorso di crescita internazionale con la Ypsilon Rally4 HF.

I ritiri: Mabellini e Gryazin fuori dai giochi

Il fine settimana portoghese ha riservato anche diverse delusioni. Andrea Mabellini e Virginia Lenzi sono stati costretti al ritiro, senza poter difendere fino al traguardo la seconda posizione nella classifica generale del FIA ERC, chiudendo sul terzo gradino del podio. Gara complicata anche per Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov, costretti a fermarsi nel corso della PS9 e successivamente rientrati grazie alla formula del Super Rally. Nonostante le difficoltà, Gryazin ha confermato il proprio potenziale facendo segnare per sei volte il secondo miglior tempo in una prova speciale con la Ypsilon Rally2 HF Integrale.

Sfortunato anche il ritiro di Davide Pesavento e Alessio Angeli, costretti ad abbandonare la gara dopo la terza prova speciale a causa di una pietra che ha danneggiato il radiatore della loro Ypsilon Rally4 HF. Nonostante la sfortuna in Portogallo, Pesavento ha chiuso la stagione con il quarto posto nella classifica di ERC4.

Lancia Corse HF terza nella classifica Team

Al termine del settimo e ultimo appuntamento stagionale, Lancia Corse HF conclude il FIA ERC al terzo posto nella classifica Team. Un risultato che chiude una stagione intensa, nella quale il marchio è tornato a essere protagonista del panorama europeo con la Ypsilon Rally2 HF Integrale e la Ypsilon Rally4 HF, portando avanti un progetto sportivo fondato sullo sviluppo parallelo delle vetture e degli equipaggi, dal livello Rally4 fino alla categoria Rally2.

Il fine settimana internazionale di Lancia si completa con un altro successo sulle strade italiane: Nicolò Ardizzone, fresco vincitore del Trofeo Lancia 2026, ha conquistato il Rally delle Colline Metallifere e Pomarance, assicurandosi anche la vittoria nell’International Rally Cup 2026 nella categoria Due Ruote Motrici.

Domande frequenti su Lancia Corse HF e il FIA ERC 2026

Che risultato ha ottenuto Sarrazin al Rally del Portogallo?

Pablo Sarrazin e Yannick Roche hanno chiuso al secondo posto assoluto il Rally Six Cities North of Portugal con la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, risalendo dalla terza posizione nell’ultima Power Stage.

Come ha chiuso la stagione Lancia Corse HF nel FIA ERC?

Lancia Corse HF ha concluso il campionato FIA European Rally al terzo posto nella classifica Team, con la Ypsilon Rally2 HF Integrale e la Ypsilon Rally4 HF.

Che risultato ha ottenuto Dei Ceci in ERC4 e Junior ERC?

Francesco Dei Ceci e Daiana Darderi sono terzi sia nella gara portoghese sia nelle classifiche finali di campionato in ERC4 e Junior ERC, al volante della Lancia Ypsilon Rally4 HF.

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