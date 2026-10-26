Timo Schulz vince il Campionato Europeo Junior Rally 2026 con Opel

Timo Schulz è il Campione Europeo Junior Rally 2026. Il tedesco, insieme alla co-pilota Maresa Lade, ha prevalso nel Campionato Europeo Junior Rally (JERC) in Portogallo in un duello interamente Opel contro il compagno di squadra Tom Heindrichs, beneficiando anche della sfortuna del belga. Nell’ultima gara stagionale, il ‘Rally Six Cities North of Portugal’ intorno a Fafe, a Schulz è bastato il secondo posto assoluto per conquistare il titolo con la sua Opel Corsa Rally4.

Settimo titolo per il Team ADAC Opel Rally Junior

È stato il settimo titolo del Campionato Europeo Junior per la squadra guidata dal direttore di Opel Motorsport Jörg Schrott in dieci anni di partecipazione. “Essere stati costantemente tra i leader in questo campionato così combattuto per così tanto tempo è la testimonianza delle solide prestazioni di tutti i coinvolti e dell’efficacia del programma di sviluppo unico gestito da Opel e ADAC,” ha dichiarato Jörg Schrott, direttore di Opel Motorsport. “Ancora una volta, abbiamo avuto la migliore combinazione di piloti, auto e team. Il mio ringraziamento va a Manfred Stohl e al suo team professionale e dedicato, che hanno sempre fornito ai nostri team una vettura perfettamente preparata. La Opel Corsa Rally4 ha fissato ancora una volta il punto di riferimento nel suo quinto anno di competizione nel JERC.”

La gioia di Timo Schulz

Il neo-incoronato Campione d’Europa, Timo Schulz, si è detto “completamente felice” al traguardo. “Sono un po’ senza parole quando si tratta di descrivere come mi sento. Abbiamo lavorato così duramente per questo successo negli ultimi anni. E ora, dopo aver vinto il Campionato Europeo Junior, è una sensazione fantastica. Sono estremamente grato per tutto ciò che Opel e Opel Motorsport hanno fatto per me,” ha dichiarato Timo Schulz, pilota del Team ADAC Opel Rally Junior. “Vorrei anche ringraziare Maresa, così come il team ADAC Opel Rally Junior e Waldherr Motorsport, per il loro brillante lavoro durante tutta la stagione.” Il rally è stato vinto dal norvegese Karl-Peder Nordstrand, anch’egli su Opel Corsa Rally4.

La sfortuna di Tom Heindrichs

L’esito della battaglia per il titolo è stato deciso di fatto sabato mattina: durante la terza prova speciale, una pietra sollevata dalle gomme ha danneggiato il radiatore dell’olio e il motore della Corsa Rally4 guidata da Tom Heindrichs e dal copilota Jonas Schmitz. Nonostante tutto, il fratello di Thierry Neuville ha dimostrato ancora una volta il proprio potenziale, facendo segnare cinque tempi migliori nelle otto prove speciali di domenica, pur non essendo più in corsa per il titolo JERC. “Come sempre, abbiamo dato il massimo. Era chiaro fin dall’inizio che sarebbe stata dura affrontare la battaglia per il titolo contro Timo. Un enorme complimento a lui e a Maresa!,” ha commentato Tom Heindrichs, pilota del Team ADAC Opel Rally Junior. “Abbiamo avuto una stagione convincente, vinto due rally e possiamo essere soddisfatti di noi stessi e delle nostre prestazioni.”

Non c’è quasi un momento di riposo per gli equipaggi del Team ADAC Opel Rally Junior: il prossimo fine settimana, Schulz/Lade, Schönborn/Wenzel e Heindrichs/Schmitz parteciperanno alla sesta gara dell’ADAC Opel GSE Rally Cup come parte del Rally ADAC Saarland-Palatinate.

Domande frequenti su Timo Schulz e il Campionato Europeo Junior Rally 2026

Chi ha vinto il Campionato Europeo Junior Rally 2026?

Il tedesco Timo Schulz, con la copilota Maresa Lade, ha vinto il titolo JERC 2026 al volante della Opel Corsa Rally4, prevalendo nel duello interno con il compagno di squadra Tom Heindrichs.

Quanti titoli JERC ha vinto il Team ADAC Opel Rally Junior?

Con il successo di Timo Schulz, il Team ADAC Opel Rally Junior ha conquistato il settimo titolo del Campionato Europeo Junior Rally in dieci anni di partecipazione.

Cosa è successo a Tom Heindrichs nella finale del JERC 2026?

Durante la terza prova speciale del Rally Six Cities North of Portugal, una pietra ha danneggiato il radiatore dell’olio e il motore della sua Opel Corsa Rally4, compromettendo le sue chance di titolo.

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