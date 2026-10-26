Nuova Lancia Gamma verso il verdetto del Premio Auto Europa 2027

Prosegue il percorso di Nuova Lancia Gamma verso il Premio Auto Europa 2027, il prestigioso riconoscimento organizzato dall’UIGA, Unione dei Giornalisti Italiani dell’Automotive, che vede la nuova ammiraglia del marchio tra le sette vetture finaliste. Oggi, lunedì 26 ottobre, le sette finaliste sono esposte presso la sede di Bosch Italia a Milano, dove si svolgono le ultime prove della Giuria Tecnica e la cerimonia di premiazione.

Lo shooting fotografico a Soncino

Dopo l’annuncio della candidatura, Nuova Lancia Gamma è stata protagonista, insieme alle altre finaliste, del tradizionale shooting fotografico che quest’anno è stato realizzato a Soncino, suggestivo borgo della provincia di Cremona e annoverato tra i Borghi più belli d’Italia.

Con la sua Rocca Sforzesca, il fascino del centro medievale e il Museo della Stampa, Soncino ha offerto uno scenario di grande suggestione alle riprese delle vetture candidate all’edizione 2027 del Premio, creando un ideale incontro tra innovazione automobilistica e patrimonio storico, culturale e architettonico italiano. Una cornice particolarmente significativa per Nuova Lancia Gamma, espressione di un progetto interamente italiano che fa del design, dell’eleganza e dell’innovazione i suoi elementi distintivi.

Oggi la Giuria Tecnica, poi la premiazione

Oggi, lunedì 26 ottobre a Milano, presso la sede di Bosch Italia, le vetture finaliste sono esposte in occasione delle ultime prove riservate alla Giuria Tecnica. La giornata culminerà nella cerimonia di premiazione del Premio Auto Europa 2027, che sarà trasmessa in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di UIGA.

La presenza di Nuova Lancia Gamma tra le finaliste di questo importante riconoscimento rappresenta un ulteriore attestato per un progetto presentato in anteprima mondiale al Salone di Parigi 2026, nell’anno del 120° anniversario di Lancia. Interamente progettata, sviluppata e prodotta in Italia nello stabilimento Stellantis di Melfi, Gamma è una crossover fastback che segna una tappa fondamentale nel percorso di rinnovamento del marchio.

Come votare Nuova Lancia Gamma

Anche il pubblico può contribuire al verdetto del Premio Auto Europa 2027. Sino a domani, martedì 27 ottobre, è possibile sostenere Nuova Lancia Gamma esprimendo la propria preferenza sul sito premioautoeuropa.it: votare Lancia Gamma significa esprimere una preferenza per l’eleganza, l’innovazione e il Made in Italy firmati Lancia.

Domande frequenti su Lancia Gamma e il Premio Auto Europa 2027

Quando si vota per il Premio Auto Europa 2027?

Il pubblico può votare fino a martedì 27 ottobre sul sito premioautoeuropa.it, mentre la cerimonia di premiazione si svolge lunedì 26 ottobre a Milano.

Dove è stato realizzato lo shooting delle finaliste del Premio Auto Europa 2027?

Lo shooting fotografico delle sette finaliste, tra cui Nuova Lancia Gamma, è stato realizzato a Soncino, borgo della provincia di Cremona annoverato tra i Borghi più belli d’Italia.

Dove viene prodotta Nuova Lancia Gamma?

Nuova Lancia Gamma è progettata, sviluppata e prodotta interamente in Italia nello stabilimento Stellantis di Melfi.

Vota: post