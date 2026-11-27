Lancia celebra oggi il suo 120° compleanno: fondata a Torino il 27 novembre 1906 da Vincenzo Lancia e Claudio Fogolin, il marchio festeggia centoventi anni di storia all’insegna dell’innovazione e dell’eleganza italiana, da sempre interprete dell’evoluzione della società con automobili dalla personalità inconfondibile.

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Tutto ebbe inizio a Torino il 27 novembre 1906, quando Vincenzo Lancia e Claudio Fogolin, entrambi appassionati di automobili, fondarono una Casa destinata a distinguersi per l’originalità delle proprie creazioni. Vincenzo, già affermato pilota al volante delle vetture Fiat, portò nella nuova impresa una straordinaria sensibilità tecnica e un’idea di automobile nella quale ingegneria, estetica e comfort fossero elementi inscindibili: un’intuizione che attraversa dodici decenni di storia e trova oggi nuove espressioni in Ypsilon e Gamma.

La vocazione ad anticipare i tempi

Già nel 1908, con la Lancia 12 HP (poi denominata Alpha), il giovane marchio dimostrava il proprio spirito pionieristico adottando un telaio ribassato e leggero e una trasmissione a cardano al posto delle tradizionali catene. Seguirono autentiche pietre miliari dell’automobilismo, come la Lambda del 1922, con scocca portante e sospensioni anteriori indipendenti, e l’Aprilia del 1936, ultima vettura voluta da Vincenzo Lancia, che abbinava alle sospensioni indipendenti sulle quattro ruote una carrozzeria dal design aerodinamico particolarmente avanzato per l’epoca.

Nel 1950, con l’Aurelia, Lancia firmò un nuovo primato mondiale, introducendo per la prima volta su una vettura di serie un motore V6. Nei decenni successivi il marchio continuò a esplorare nuovi concetti di automobile: emblematico il ruolo della Y10, che rivoluzionò il concetto di city car portando eleganza ed esclusività in una vettura compatta, un’intuizione da cui nacque la fortunata storia di Ypsilon, protagonista di quattro generazioni e oltre 37 serie speciali.

Il design come espressione dello stile italiano

Per Lancia il design non è mai stato un semplice esercizio estetico, ma l’espressione di una cultura progettuale nella quale convivono rigore e sensibilità artigianale. Tra gli esempi più affascinanti spicca l’Aurelia B24 Spider del 1955, disegnata da Pininfarina e prodotta in soli 240 esemplari, capolavoro di proporzioni e purezza formale che rinunciava persino alle maniglie esterne per preservare la continuità della linea. Un approccio stilistico che avrebbe trovato altre raffinate interpretazioni nei modelli Flaminia, Flavia e Fulvia.

Dalle portiere ad apertura ad armadio, prive del montante centrale e introdotte già negli anni Trenta, alle sofisticate geometrie della Gamma Coupé del 1976 disegnata da Aldo Brovarone, fino agli esclusivi interni in pelle e radica della Thema 8.32 degli anni Ottanta, Lancia ha saputo declinare l’eleganza in forme diverse, privilegiando la misura rispetto all’ostentazione. La stessa ricerca stilistica emerge nell’evoluzione del suo emblema: dal volante, dalla bandiera e dall’asta disegnati nel 1911 da Carlo Biscaretti di Ruffia, attraverso la sintesi grafica di Massimo Vignelli del 1981, fino all’attuale logo. Anche nelle competizioni, l’originalità delle soluzioni ingegneristiche e la forza del design hanno dato vita a vetture leggendarie come Fulvia, Stratos, Rally 037 e Delta, con cui Lancia ha conquistato dieci titoli mondiali Costruttori nei rally.

L’eleganza italiana protagonista sul grande schermo

La particolare sensibilità estetica di Lancia ha favorito un naturale dialogo con i mondi della moda, dell’arte e del cinema. Dal muto torinese alla stagione dei “telefoni bianchi”, fino agli anni della Dolce Vita, le vetture del marchio sono diventate simboli di modernità. Emblematico il caso dell’Aurelia B24 Convertibile de Il sorpasso, il capolavoro di Dino Risi del 1962, coprotagonista del film al fianco di Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant e una delle immagini più riconoscibili dell’Italia del boom economico.

Il legame con il grande schermo si rinnova in questi giorni a Torino, in occasione della 44ª edizione del Torino Film Festival, di cui Lancia è Automotive Partner: Nuova Gamma e Nuova Ypsilon hanno accompagnato le star internazionali alla serata inaugurale presso il Teatro Regio, impreziosita da una parata di vetture storiche. Per l’occasione è stata inoltre realizzata la mostra “Lancia e il cinema. Eleganza in movimento”, che attraverso scatti degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta ritrae icone del cinema come Brigitte Bardot, Catherine Spaak e Britt Ekland accanto ad alcune delle più memorabili vetture Lancia.

Gamma e Ypsilon, due nuove interpreti di una grande tradizione

L’attualità del patrimonio storico Lancia è emersa anche alla recente edizione di Milano AutoClassica, dove dodici vetture iconiche dell’Heritage HUB di Torino hanno celebrato i 120 anni del marchio, con un incontro suggestivo tra Nuova Gamma e la sua antenata del 1976, che proprio quest’anno festeggia il 50° anniversario.

Presentata in anteprima mondiale al Salone di Parigi 2026, Nuova Lancia Gamma raccoglie l’eredità delle grandi ammiraglie del marchio: disegnata a Torino e prodotta a Melfi, la crossover fastback lunga 4,67 metri coniuga eleganza italiana, comfort e innovazione secondo il concetto di Italian Home Feeling. Sviluppata sulla piattaforma STLA Medium, propone un’offerta multienergia che spazia dalla Hybrid da 145 CV, con oltre 1.000 km di autonomia complessiva, alle versioni elettriche con autonomia sino a 740 km, fino alla HF Integrale da 375 CV, e ha ottenuto il Premio della Giuria Popolare di Auto Europa 2027.

Al suo fianco, Nuova Lancia Ypsilon rinnova la tradizione delle compatte di classe, reinterpretando le forme morbide di Aurelia e Flaminia, il calice luminoso e i gruppi ottici posteriori circolari, omaggio alla Stratos. Nell’abitacolo, l’originale tavolino centrale e l’interfaccia intelligente S.A.L.A. coniugano ricercatezza, accoglienza e tecnologia intuitiva; disponibile con motorizzazioni termiche, ibride ed elettriche, Ypsilon ritrova la sua anima sportiva nelle versioni HF e HF Line.

Domande frequenti sui 120 anni di Lancia

Quando è stata fondata Lancia?

Lancia è stata fondata a Torino il 27 novembre 1906 da Vincenzo Lancia e Claudio Fogolin.

Quali sono i modelli Lancia più iconici?

Tra i modelli più celebri figurano 12 HP, Lambda, Aprilia, Aurelia (con la B24 Spider disegnata da Pininfarina), Flaminia, Flavia, Fulvia, Stratos, Rally 037, Delta, Thema 8.32 e Y10, capostipite della fortunata Ypsilon.

Quanti titoli mondiali Costruttori ha vinto Lancia nei rally?

Lancia ha conquistato dieci titoli mondiali Costruttori nei rally, grazie a vetture come Fulvia, Stratos, Rally 037 e Delta.

Quali sono le caratteristiche della Nuova Lancia Gamma?

È una crossover fastback lunga 4,67 metri su piattaforma STLA Medium, prodotta a Melfi, disponibile in versione Hybrid da 145 CV (oltre 1.000 km di autonomia complessiva), elettrica (fino a 740 km di autonomia) e HF Integrale da 375 CV.

Che rapporto ha Lancia con il Torino Film Festival?

Lancia è Automotive Partner della 44ª edizione del Torino Film Festival: Nuova Gamma e Nuova Ypsilon hanno accompagnato le star internazionali alla serata inaugurale al Teatro Regio, in concomitanza con la mostra “Lancia e il cinema. Eleganza in movimento”.

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