La Citroën 2CV Soleil torna sotto i riflettori nel cuore di Milano: protagonista fino alla fine dell’anno del flagship store urbano Maison Citroën, allestito all’interno dei grandi magazzini COIN di Piazza Cinque Giornate, accanto a un totem che racconta la nuova 2CV Concept e i suoi legami con la leggendaria antenata.

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Ci sono automobili che appartengono a un’epoca e altre che riescono ad attraversarle tutte: Citroën 2CV appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Nata nel 1948, ha rivoluzionato la mobilità rendendola accessibile a tutti; il design immediatamente riconoscibile, la semplicità costruttiva, la praticità e una filosofia capace di mettere le persone al centro l’hanno accompagnata attraverso generazioni, trasformandola da automobile popolare in un mito senza tempo e in uno dei simboli più autentici dell’identità Citroën. La produzione si è conclusa nel 1990, ma la sua storia non ha mai smesso di vivere.

Oggi una delle sue interpretazioni più gioiose e sorprendenti, la 2CV Soleil, torna protagonista fino alla fine dell’anno presso Maison Citroën a Milano, diventando il punto di partenza di un racconto che collega la storia del marchio al suo futuro, con l’obiettivo di riaccendere l’interesse verso la straordinaria modernità dei valori della 2CV e generare curiosità verso la sua nuova interpretazione.

2CV Soleil: il sogno di Serge Gevin diventato realtà

La storia della Citroën 2CV Soleil è quella di un’automobile immaginata, mai prodotta e infine portata alla luce oltre trent’anni dopo. Il progetto nasce dalla creatività dell’artista, designer e grafico francese Serge Gevin, autore di alcune delle più celebri serie speciali Citroën, dalla 2CV Spot alla Charleston, fino alla Dolly. All’inizio degli anni Ottanta Gevin immaginò una nuova interpretazione della 2CV ispirata al sole, al mare e alla joie de vivre: una vettura con carrozzeria bianca, parafanghi, cofano posteriore e capote gialli, cerchi e paraurti bianchi e decorazioni dal sapore marinaro, tra cui un salvagente sul portellone, un cappello da marinaio e una pipa sulle portiere.

La Soleil, tuttavia, non entrò mai in produzione e rimase per decenni un sogno nel cassetto del suo creatore. Fu Citroën Italia, nel 2015, a trasformare quel progetto in realtà, recuperando una 2CV Club del 1982 e realizzando, sotto la supervisione diretta di Gevin, l’esemplare unico oggi custodito come preziosa testimonianza della storia del marchio. Il complesso restauro venne affidato all’Atelier 2CV di Bareggio, alle porte di Milano, partendo da una vettura che sarebbe stata altrimenti destinata alla rottamazione e intervenendo nel rispetto dei materiali e delle tecniche dell’epoca.

La livrea bianca e gialla e i richiami al mondo del mare esprimono perfettamente quella gioia di vivere semplice, spontanea e anticonformista che ha accompagnato la 2CV lungo tutta la sua storia: come spiegava lo stesso Gevin, guardandola si doveva pensare al cielo, al mare, al sole, alla gioia di vivere.

Stessa anima, nuova veste

Accanto alla 2CV Soleil, uno speciale totem composto da cubi accompagna i visitatori alla scoperta della nuova 2CV Concept, con immagini, dettagli e messaggi che costruiscono un dialogo diretto tra la vettura storica e la sua reinterpretazione contemporanea. Presentata al Salone dell’Automobile di Parigi 2026, la 2CV Concept reinterpreta in chiave elettrica una delle più grandi icone Citroën, fedele allo spirito originale che unisce semplicità, ingegno e praticità.

Non si tratta di riprodurre il passato: la sagoma è quella che tutti ricordano, ma non è una copia. Cambia la tecnologia, resta la filosofia Citroën di “fare di più con meno”.

Un design che parla con la storia

Il dialogo tra le due generazioni emerge innanzitutto dal design. Le superfici scolpite, i volumi pieni e le linee essenziali della nuova Concept costruiscono una silhouette immediatamente riconoscibile: osservandola dall’alto emergono proporzioni contenute, un tetto pulito e una carrozzeria priva di elementi superflui, con poco ingombro fuori e tanto spazio dentro. Anche lo sguardo rimanda subito alla storia della 2CV: i caratteristici fari arrotondati sono reinterpretati attraverso una moderna firma luminosa a LED, conservando uno degli elementi più riconoscibili dell’icona originale.

Il parabrezza diventa un elemento narrativo attraverso tre date: 1948, la nascita della 2CV; 1990, la conclusione della produzione; 2026, il ritorno dell’icona sotto una nuova forma. Sul portellone, il logo della nuova 2CV gioca graficamente con il numero “2” capovolto e con le lettere “C” e “V”. Gli pneumatici, sviluppati con Michelin, integrano invece una trama ispirata al Double Chevron e tecnologie intelligenti pensate per migliorare sicurezza ed efficienza.

Dentro, la semplicità diventa intelligente

Lo stesso approccio caratterizza l’abitacolo della nuova 2CV Concept, dove funzionalità e originalità si incontrano. Sedili tartan gialli, colori vivaci e tetto apribile in tela reinterpretano lo spirito della 2CV storica, mentre volante monorazza, comandi intuitivi, cestino rimovibile e maniglie in cinghia traducono il principio della semplicità funzionale in soluzioni contemporanee. A questi elementi si aggiungono dettagli dal lato più giocoso della Concept: Radioën, la radio rimovibile utilizzabile dentro e fuori dalla vettura, e uno schermo touch da 8 pollici con grafiche ispirate al mondo dei fumetti.

Portare la 2CV Soleil nella vetrina di Coin significa far uscire il racconto dell’automobile dai suoi spazi tradizionali e avvicinarlo ai territori del design, dello stile e della cultura contemporanea: è proprio il dialogo tra 2CV Soleil e 2CV Concept a dare forza all’esposizione, due vetture lontane nel tempo ma accomunate dalla stessa idea di automobile semplice, ingegnosa, accessibile e capace di mettere le persone al centro.

Domande frequenti su Citroën 2CV Soleil

Cos’è la Citroën 2CV Soleil?

È un’edizione speciale della 2CV ideata nei primi anni Ottanta dal designer francese Serge Gevin, mai messa in produzione all’epoca e realizzata come esemplare unico da Citroën Italia nel 2015, restaurando una 2CV Club del 1982.

Dove si può vedere la 2CV Soleil?

È esposta fino alla fine del 2026 presso Maison Citroën, il flagship store urbano del marchio allestito all’interno dei grandi magazzini COIN di Piazza Cinque Giornate a Milano.

Cos’è la nuova Citroën 2CV Concept?

È la reinterpretazione in chiave elettrica della storica 2CV, presentata al Salone dell’Automobile di Parigi 2026, che unisce la filosofia originale di semplicità, ingegno e praticità a una tecnologia completamente nuova.

Quando è nata e quando è finita la produzione della 2CV originale?

La 2CV è nata nel 1948 e la sua produzione si è conclusa nel 1990. Queste due date, insieme al 2026, sono rappresentate sul parabrezza della nuova 2CV Concept.

Che caratteristiche ha l’abitacolo della 2CV Concept?

Sedili tartan gialli, tetto apribile in tela, volante monorazza, cestino rimovibile, la radio removibile Radioën e uno schermo touch da 8 pollici con grafiche ispirate al mondo dei fumetti.

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