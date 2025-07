Lancia Flaminia Loraymo scelta come simbolo del Festival Car Concorso d’Eleganza

Lancia Flaminia Loraymo (1960), l’icona disegnata da Raymond Loewy, diventa il simbolo del Festival Car Concorso d’Eleganza. La sua immagine infatti è stata scelta come vincitrice del concorso per l’immagine ufficiale della manifestazione. Il 28 settembre nell’incantevole borgo di Revigliasco Torinese si svolgerà la quarta edizione del Festival Car, la manifestazione dedicata alle auto d’epoca inserita nel calendario internazionale della FIVA. Protagonista assoluta sarà dunque la la vettura di Lancia appartenente alla Stellantis Heritage Collection custodita presso l’Heritage Hub.

Lancia Flaminia Loraymo, un modello unico nel suo genere, al Festival Car Concorso d’Eleganza 2025

Si tratta di un’occasione che rafforza ulteriormente il legame tra il marchio Lancia e il Piemonte, terra natale del brand, dove la storia dell’automobile si intreccia ancora oggi con l’innovazione e la passione, dando vita a un’eredità straordinaria che continua a evolversi. Per vivere un emozionante viaggio nella storia dell’automobile, il pubblico può varcare le porte dell’Heritage Hub, lo spazio espositivo di Stellantis situato nell’area industriale di Mirafiori a Torino. Ospitato all’interno dello storico stabilimento Officina 81 di Via Plava, fedelmente restaurato, l’Heritage Hub ospita oltre 300 auto d’epoca e accompagna i visitatori in un viaggio immersivo nella storia dell’automobile italiana. 64 auto d’epoca, divise in 8 aree tematiche, sono esposte al centro dello spazio espositivo, tra cui la Flaminia Loraymo esposta nell’area “Concepts and Fuoriserie”.

Nella navata destra è possibile ammirare l’imponente collezione dedicata a Lancia, tra cui 9 veicoli che hanno ispirato il design futuro del marchio, come l’Aurelia B24 Spider, la Flaminia “presidenziale” e la Stratos. Inoltre, un’area speciale è stata dedicata ai leggendari veicoli da rally Lancia. Un periodo senza pari in termini di trionfi tecnici e agonistici: la sezione “The Rally Era” presenta i titani della storia delle corse su strada e fuoristrada, come la Fulvia HF, la Stratos, la 037 e la Delta Integrale.

La locandina ufficiale del Festival Car 2025 è il frutto di una collaborazione con lo IED Torino. Gli studenti del corso in Transportation Design hanno partecipato a un contest per sviluppare l’identità visiva dell’evento, ideando manifesti, bandiere e banner. Dopo una visita all’Heritage Hub, dove hanno potuto osservare la Lancia Flaminia Loraymo, auto protagonista della prossima edizione, hanno tratto ispirazione per i loro progetti. Tra le 40 proposte, è stato scelto il visual di Mercedes Alazraki, che omaggia l’estetica degli anni ’60. La locandina ritrae Viola Erickson Loewy sul cofano della vettura, simbolo di libertà, viaggio e raffinatezza.

