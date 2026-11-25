Roma, 25 novembre 2026 – Il mercato europeo delle autovetture continua a crescere: a ottobre le immatricolazioni sono aumentate del 3,4%, pari a 1.128.252 vetture contro le 1.090.994 dello stesso mese del 2025. Secondo i dati diffusi dall’UNRAE, l’Italia chiude il mese a +5,0% ma scivola al penultimo posto tra 31 mercati europei per quota di auto elettriche pure, ferma al 5,9%.

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Europa a ottobre 2026: +3,4% e 11,68 milioni di auto nei dieci mesi

A ottobre il mercato europeo ha registrato 1.128.252 immatricolazioni, il 3,4% in più rispetto alle 1.090.994 di ottobre 2025. Nei primi dieci mesi del 2026 il totale sale a 11.682.800 vetture, in aumento del 6,0% sulle 11.019.441 dello stesso periodo del 2025. Il recupero sul 2019 resta però parziale: il ritardo è del 12,4% su gennaio-ottobre.

Sia nel mese sia nel cumulato i cinque Major Market chiudono in positivo. A ottobre guida la Francia con +7,0%, seguita da Regno Unito (+5,4%), Italia (+5,0%), Spagna (+1,8%) e Germania (+1,7%). Nei primi dieci mesi il Regno Unito avanza del 9,8%, l’Italia dell’8,3%, la Spagna del 6,2%, la Germania del 4,9% e la Francia del 4,4%. Per volumi complessivi l’Italia conferma a ottobre la quarta posizione e mantiene il terzo posto nel cumulato.

Italia penultima in Europa per quota di elettriche

Nel mese di ottobre la quota delle auto elettriche pure (BEV) in Italia scende al 5,9%, un valore che relega il Paese al penultimo posto su 31 mercati europei, davanti alla sola Croazia. Per le vetture ricaricabili (ECV, cioè elettriche pure e ibride plug-in) il ritardo italiano continua ad ampliarsi: le ibride plug-in (PHEV) si attestano al 12,8% e il totale ECV arriva al 18,7%, l’ultimo posto tra i grandi mercati, a fronte del 48,6% della Francia, del 48,2% della Germania, del 47,0% del Regno Unito e del 31,5% della Spagna.

Il quadro è analogo nel cumulato dei primi dieci mesi, con la quota BEV al 7,8% e quella PHEV al 9,9%, per un totale ECV del 17,7%, contro il 35,6% della media UE 31 e il 38,1% della media UE 31 al netto dell’Italia. Andrea Cardinali, Direttore Generale UNRAE, osserva: «Osserviamo una caduta progressiva e sempre più allarmante. Dopo la quartultima posizione di agosto e la terzultima di settembre, il dato di ottobre spinge l’Italia ancora più in basso, in piena zona retrocessione», con una quota di elettriche pure quasi sei volte inferiore alla media europea, che al netto dell’Italia è del 34,5%.

Regolamento CO2 e Made in Europe: a che punto siamo

Sul piano istituzionale, dopo l’intesa tra i Gruppi politici, le Commissioni parlamentari europee competenti (ENVI, ITRE e TRAN) hanno approvato il 4 novembre la propria posizione sul regolamento sulle emissioni di CO2 di auto e furgoni. Il voto in plenaria è atteso a metà dicembre e sarà seguito dal confronto nel Consiglio e dai triloghi nel 2027.

Il testo abbassa l’obiettivo per il 2035 all’87,5% allo scarico, introduce fino al 7,5% di crediti per l’acciaio europeo a basse emissioni, equipara i carburanti ammissibili (VEEF) alle zero emissioni allo scarico e prevede super-crediti per le «piccole» elettriche prodotte nell’UE. Dal 2028 incentivi, appalti pubblici e defiscalizzazioni sarebbero riservati alle vetture prodotte in Europa, mentre per le flotte delle grandi imprese (oltre 250 dipendenti e 50 milioni di euro di fatturato) gli obiettivi sulle quote di veicoli a zero e basse emissioni (ZLEV) al 2030 e al 2035 diventano indicativi.

Cardinali auspica che Consiglio e triloghi chiudano «il prima possibile» il cantiere del Regolamento CO2, aperto da due anni, e avverte che il dossier sul «Made in Europe» rischia invece di trascinarsi a lungo, viste le divergenze tra stakeholder, famiglie politiche e Stati membri: una partita che inciderà su appalti pubblici, incentivi, agevolazioni fiscali, super-crediti per le piccole elettriche, fattore di utilizzo delle ibride plug-in e crediti per l’acciaio.

Contingenti sulle ibride importate dal 1° dicembre

Nella Gazzetta Ufficiale dell’UE è stato pubblicato il Regolamento con cui la Commissione europea, a seguito dell’inchiesta di salvaguardia avviata il 30 ottobre, introduce in via provvisoria contingenti all’importazione per le autovetture ibride nuove, compresi mild hybrid e plug-in. Dal 1° dicembre 2026 al 18 giugno 2027 sono previsti tetti specifici per Cina, Giappone, Turchia, Regno Unito, Corea, Messico, Marocco, Serbia e Stati Uniti, pari ai volumi importati nel 2025 maggiorati di circa il 15%.

In totale si tratta di circa 760.000 unità, di cui circa 192.000 dalla Cina; le eventuali misure definitive sono attese entro l’estate 2027. Per l’UNRAE i contingenti per Paese, assegnati in ordine cronologico di sdoganamento e operativi con appena una settimana di preavviso, comportano «complessità gestionali e incertezze operative rilevanti» per chi deve programmare gli arrivi dei prossimi mesi: una «turbolenza regolatoria» che non fa bene al mercato, perché Clienti e Operatori non dispongono più di un quadro stabile su cui programmare gli investimenti.

Francia, Germania, Regno Unito e Spagna a confronto

In Francia a ottobre sono state immatricolate 149.338 auto (+7,0%) e le ECV sfiorano la metà del mercato con il 48,6% di quota, grazie alle BEV al 41,5% e alle PHEV al 7,1%; nei dieci mesi il totale è di 1.384.289 unità (+4,4%).

In Germania le nuove immatricolazioni sono 254.492 (+1,7%) e le BEV, in crescita di quasi l’80%, raggiungono il 37,0% di quota; le PHEV scendono all’11,2%. Nei dieci mesi il mercato tedesco totalizza 2.476.290 vetture (+4,9%), con i privati in crescita del 20,6% a ottobre e una quota del 40,7%.

Il Regno Unito registra 152.730 auto nuove (+5,4%), l’undicesimo segno positivo consecutivo, con ECV al 47,0% (BEV al 32,0% e PHEV al 15,0%); nel cumulato i volumi sono 1.892.000 (+9,8%) e le BEV immatricolate in dieci mesi superano il mezzo milione. In Spagna le immatricolazioni sono 98.487 (+1,8%), con ECV al 31,5% (BEV al 16,7% e PHEV al 14,8%) e un cumulato di 1.010.545 vetture (+6,2%); le emissioni medie di CO2 scendono a 91,8 g/km nel mese e, nel cumulato, per la prima volta sotto i 100 g/km, a 99,3 g/km.

Domande frequenti sul mercato auto europeo di ottobre 2026

Di quanto è cresciuto il mercato auto europeo a ottobre 2026?

Secondo l’UNRAE a ottobre 2026 il mercato europeo è cresciuto del 3,4%, con 1.128.252 immatricolazioni contro le 1.090.994 di ottobre 2025. Nei primi dieci mesi il totale è di 11.682.800 vetture (+6,0%).

Che posizione ha l’Italia per le auto elettriche in Europa?

L’Italia è al penultimo posto su 31 mercati europei per quota di auto elettriche pure, con il 5,9% a ottobre; fa peggio solo la Croazia. La media europea al netto dell’Italia è del 34,5%.

Quanto vale la quota di auto ricaricabili in Italia?

A ottobre le ricaricabili (ECV) valgono il 18,7% del mercato italiano, somma di BEV al 5,9% e PHEV al 12,8%. Nei primi dieci mesi la quota ECV è del 17,7%.

Cosa prevede il nuovo regolamento europeo sulla CO2?

La posizione approvata dalle Commissioni parlamentari il 4 novembre abbassa l’obiettivo 2035 all’87,5% allo scarico, introduce fino al 7,5% di crediti per l’acciaio europeo a basse emissioni e prevede super-crediti per le piccole elettriche prodotte nell’UE. Il voto in plenaria è atteso a metà dicembre.

Che cosa sono i contingenti sulle auto ibride importate?

Sono tetti provvisori all’importazione di auto ibride nuove, compresi mild hybrid e plug-in, validi dal 1° dicembre 2026 al 18 giugno 2027. Valgono circa 760.000 unità in totale, di cui circa 192.000 dalla Cina.

Quale grande mercato europeo è cresciuto di più a ottobre?

La Francia, con +7,0% e 149.338 immatricolazioni, seguita da Regno Unito (+5,4%), Italia (+5,0%), Spagna (+1,8%) e Germania (+1,7%).

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