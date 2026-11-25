CUPRA accoglie nella Tribe una nuova protagonista: Vicky López, calciatrice dell’FC Barcelona e della nazionale spagnola, nominata per il secondo anno consecutivo Giovane talento femminile dell’anno alla cerimonia del Pallone d’Oro 2026 a Londra (Trofeo Kopa femminile). Con il suo talento, carisma e la determinazione a sfidare le convenzioni, Vicky López incarna pienamente lo spirito ribelle del marchio ed entra a far parte della Tribe dopo aver già preso parte a “University of the Streets”, la campagna di lancio globale di CUPRA Raval.

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Vicky López nella Tribe CUPRA

Il percorso di Vicky López nell’universo CUPRA è iniziato con “University of the Streets”, la campagna di lancio globale di CUPRA Raval, in cui la calciatrice racconta le esperienze maturate per strada che l’hanno portata ai vertici del calcio, tra espressione di sé, determinazione e coraggio di tracciare il proprio percorso. La campagna celebra anche l’identità del quartiere Raval di Barcellona e il legame con CUPRA Raval, il modello gamechanger del marchio.

Con la nuova campagna “Update the Streets”, questa storia prosegue nel cuore di Barcellona: a bordo di una CUPRA Raval, tra partite di calcio e incontri per le strade della città, Vicky López reinterpreta i nomi delle strade dedicandoli alle persone che l’hanno ispirata, tra cui Alexia Putellas e sua madre.

Le dichiarazioni di Ignasi Prieto e Vicky López

“Siamo orgogliosi di accogliere Vicky nella Tribe. Il suo atteggiamento autentico, la sua energia competitiva e il desiderio di rompere gli schemi rispecchiano pienamente i valori del marchio. Il suo talento, forgiato per strada, la lega profondamente allo spirito di CUPRA Raval e ci proietta verso una nuova era, attraverso una collaborazione che siamo entusiasti di vedere crescere”, ha dichiarato Ignasi Prieto, Direttore Globale del marchio CUPRA.

“Entrare a far parte della CUPRA Tribe è un momento emozionante per me. Condividiamo gli stessi valori, una mentalità vincente e la determinazione a raggiungere il successo: una formula che ci renderà inarrestabili e che vedo riflessa nella CUPRA Raval. Spero che insieme possiamo aiutare e ispirare i giovani talenti a fidarsi del proprio istinto, imparare dalle proprie esperienze, sfidare le regole e raggiungere i propri obiettivi”, ha spiegato Vicky López, calciatrice dell’FC Barcelona.

La carriera di Vicky López

A soli 20 anni, Vicky López è una delle calciatrici più promettenti della scena internazionale. Ala dal gioco audace, si distingue per tecnica raffinata, forza fisica e capacità di superare le avversarie. Nata nel quartiere di Vallecas e cresciuta nelle giovanili del Madrid CFF, è diventata la più giovane calciatrice di sempre a esordire in prima squadra, a soli 15 anni. Nel 2022 è passata all’FC Barcelona, con cui ha conquistato due UEFA Women’s Champions League e quattro titoli della Liga F. Nello stesso anno ha vinto il Mondiale Under 17 con la Spagna, ricevendo il riconoscimento di miglior giocatrice del torneo, mentre con la nazionale maggiore ha conquistato la UEFA Nations League 2024. Più recentemente ha ricevuto il suo secondo Trofeo Kopa come Giovane calciatrice dell’anno, assegnato dalla rivista France Football nell’ambito del Pallone d’Oro.

CUPRA e lo sport femminile

Nella CUPRA Tribe, Vicky López affianca atleti di livello internazionale come Alexia Putellas, sua ex compagna di squadra e vincitrice di tre Palloni d’Oro, e il canoista Saúl Craviotto, leggenda dello sport olimpico spagnolo. Il suo ingresso conferma l’impegno di CUPRA a sostegno dei giovani talenti e dello sport femminile: il marchio è partner ufficiale automotive e mobilità dell’FC Barcelona, sponsor premium del Premier Padel Tour e protagonista della Formula E insieme a Kiro Race Co.

In soli 8 anni dal lancio del marchio nel 2018, CUPRA ha lanciato 8 modelli e superato il milione di auto vendute a livello globale, con una gamma che comprende CUPRA Leon, CUPRA Formentor, CUPRA Born, CUPRA Tavascan, CUPRA Terramar e CUPRA Raval. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di CUPRA.

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Domande frequenti su Vicky López e CUPRA

Chi è Vicky López?

È una calciatrice spagnola classe 2006, in forza all’FC Barcelona e alla nazionale spagnola, vincitrice per due anni consecutivi del Trofeo Kopa femminile come migliore giovane calciatrice al mondo.

Cos’è la CUPRA Tribe?

È il gruppo di ambasciatori del marchio CUPRA che condividono i valori di autenticità, spirito ribelle e ambizione: ne fanno parte, tra gli altri, Alexia Putellas, Saúl Craviotto, J.A. Bayona e Marc ter Stegen.

Che ruolo ha Vicky López nelle nuove campagne CUPRA?

Dopo aver preso parte a “University of the Streets”, campagna di lancio di CUPRA Raval, Vicky López è protagonista della nuova campagna “Update the Streets”, girata per le strade di Barcellona.

Quali altri legami ha CUPRA con il calcio femminile?

CUPRA è partner ufficiale automotive e mobilità dell’FC Barcelona e ha già nella Tribe Alexia Putellas, due volte vincitrice del Pallone d’Oro e del premio FIFA The Best.

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