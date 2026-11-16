Lancia Ypsilon Turbo 100 da 199 euro al mese: tasso e anticipo zero
La city car italiana con motore 1.2 Turbo da 100 CV e cambio manuale, ora a 199 euro al mese con tasso e anticipo zero
Lancia Ypsilon Turbo 100
Lancia propone una nuova offerta commerciale per Ypsilon Turbo 100, la versione benzina della city car italiana equipaggiata con il motore 1.2 Turbo da 100 CV (74 kW) e cambio manuale a 6 rapporti, presentata come “la porta d’accesso al mondo Lancia”. Il modello è ora disponibile da 199 euro al mese, a tasso zero e con anticipo zero.
Il motore Turbo benzina da 100 CV e il cambio manuale a 6 rapporti
Ypsilon Turbo 100 amplia la line-up di Lancia Ypsilon, che va dal motore a benzina fino alla versione ibrida e a quella 100% elettrica, con potenze comprese tra 100 e 280 CV. Il nuovo motore 1.2 Turbo da 100 CV, abbinato al cambio manuale a 6 rapporti, offre un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 10,2 secondi e consumi di circa 19,2 km/l nel ciclo WLTP, grazie anche alla tecnologia Start&Stop che contribuisce a migliorare l’efficienza in contesto urbano. Il modello beneficia inoltre, per l’anno 2027, dell’esenzione temporanea dal pagamento della tassa automobilistica annuale.
Tre allestimenti: Ypsilon, LX e HF Line
Lancia Ypsilon Turbo 100 è disponibile in tre allestimenti. La versione “Ypsilon” offre già cerchi da 16″, fari automatici anteriori Full LED e fari posteriori ispirati alla Stratos. L’allestimento “LX” aggiunge cerchi diamantati da 17″ e sedili premium in velluto riciclato, mentre al top di gamma “HF Line” spetta un’interpretazione più sportiva, tra stile e contenuti dedicati.
L’offerta a 199 euro al mese
Lancia Ypsilon Turbo 100 è proposta da 199 euro al mese, con tasso zero (TAN 0%, TAEG 1,96%) e anticipo zero, attraverso un finanziamento Stellantis Financial Services Italia. L’offerta prevede un prezzo promozionale di 18.200 euro (listino 22.700 euro, IPT e contributo PFU esclusi) in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino a Euro 5, su vetture in pronta consegna e con immatricolazione entro il 26 novembre 2026.
Domande frequenti su Lancia Ypsilon Turbo 100
Che motore ha Lancia Ypsilon Turbo 100?
Ypsilon Turbo 100 è equipaggiata con un motore benzina 1.2 Turbo da 100 CV (74 kW), abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti.
Quanto costa Lancia Ypsilon Turbo 100?
È disponibile da 199 euro al mese, a tasso zero e anticipo zero, con un prezzo promozionale di 18.200 euro in caso di rottamazione, a fronte di un listino di 22.700 euro.
Quali allestimenti sono disponibili per Ypsilon Turbo 100?
Sono disponibili tre allestimenti: Ypsilon, LX e HF Line, quest’ultimo con una caratterizzazione più sportiva.
Quali consumi ha Lancia Ypsilon Turbo 100?
Nel ciclo WLTP i consumi sono di circa 19,2 km/l, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 10,2 secondi.
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