Lancia Ypsilon Turbo 100 da 199 euro al mese: tasso e anticipo zero

Lancia propone una nuova offerta commerciale per Ypsilon Turbo 100, la versione benzina della city car italiana equipaggiata con il motore 1.2 Turbo da 100 CV (74 kW) e cambio manuale a 6 rapporti, presentata come “la porta d’accesso al mondo Lancia”. Il modello è ora disponibile da 199 euro al mese, a tasso zero e con anticipo zero.

Il motore Turbo benzina da 100 CV e il cambio manuale a 6 rapporti

Ypsilon Turbo 100 amplia la line-up di Lancia Ypsilon, che va dal motore a benzina fino alla versione ibrida e a quella 100% elettrica, con potenze comprese tra 100 e 280 CV. Il nuovo motore 1.2 Turbo da 100 CV, abbinato al cambio manuale a 6 rapporti, offre un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 10,2 secondi e consumi di circa 19,2 km/l nel ciclo WLTP, grazie anche alla tecnologia Start&Stop che contribuisce a migliorare l’efficienza in contesto urbano. Il modello beneficia inoltre, per l’anno 2027, dell’esenzione temporanea dal pagamento della tassa automobilistica annuale.

Tre allestimenti: Ypsilon, LX e HF Line

Lancia Ypsilon Turbo 100 è disponibile in tre allestimenti. La versione “Ypsilon” offre già cerchi da 16″, fari automatici anteriori Full LED e fari posteriori ispirati alla Stratos. L’allestimento “LX” aggiunge cerchi diamantati da 17″ e sedili premium in velluto riciclato, mentre al top di gamma “HF Line” spetta un’interpretazione più sportiva, tra stile e contenuti dedicati.

Lancia Ypsilon Turbo 100, i tre allestimenti Ypsilon, LX e HF Line

L’offerta a 199 euro al mese

Lancia Ypsilon Turbo 100 è proposta da 199 euro al mese, con tasso zero (TAN 0%, TAEG 1,96%) e anticipo zero, attraverso un finanziamento Stellantis Financial Services Italia. L’offerta prevede un prezzo promozionale di 18.200 euro (listino 22.700 euro, IPT e contributo PFU esclusi) in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino a Euro 5, su vetture in pronta consegna e con immatricolazione entro il 26 novembre 2026.

Domande frequenti su Lancia Ypsilon Turbo 100

Che motore ha Lancia Ypsilon Turbo 100?

Ypsilon Turbo 100 è equipaggiata con un motore benzina 1.2 Turbo da 100 CV (74 kW), abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti.

Quanto costa Lancia Ypsilon Turbo 100?

È disponibile da 199 euro al mese, a tasso zero e anticipo zero, con un prezzo promozionale di 18.200 euro in caso di rottamazione, a fronte di un listino di 22.700 euro.

Quali allestimenti sono disponibili per Ypsilon Turbo 100?

Sono disponibili tre allestimenti: Ypsilon, LX e HF Line, quest’ultimo con una caratterizzazione più sportiva.

Quali consumi ha Lancia Ypsilon Turbo 100?

Nel ciclo WLTP i consumi sono di circa 19,2 km/l, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 10,2 secondi.

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