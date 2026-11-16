Leapmotor B03X: Leap Box e LeapFlex per praticità e spazio

Leapmotor ripensa la praticità quotidiana a bordo della B03X, l’urban crossover elettrico del marchio, con due soluzioni di serie pensate per ampliare spazio e versatilità: Leap Box e LeapFlex. Più che limitarsi ad aumentare la capacità di carico, Leapmotor ha ripensato il modo in cui lo spazio a bordo può essere utilizzato e adattato alle diverse esigenze della vita quotidiana.

Leap Box: un vano da 105 litri impermeabile e lavabile

La Leap Box trasforma l’area sotto il piano del bagagliaio in un vano da 105 litri, impermeabile e lavabile, pensato per ospitare borse della spesa, attrezzatura sportiva, scarpe infangate o altri oggetti che si preferisce tenere separati dal vano bagagli principale. Un tappo di scarico integrato consente di far defluire facilmente l’acqua, rendendo il vano semplice da pulire e subito pronto per essere riutilizzato. Quando è necessaria la massima capacità di carico, il pannello del pianale che copre la Leap Box può essere rimosso e riposto, permettendo di sfruttare tutta l’altezza del vano bagagli e disporre dei 105 litri aggiuntivi, sufficienti per ospitare cinque bagagli a mano.

LeapFlex: l’abitacolo si adatta alle esigenze quotidiane

Con LeapFlex, la B03X estende all’abitacolo la filosofia progettuale human-centric di Leapmotor, attraverso un sistema intelligente dei sedili posteriori che va oltre i tradizionali sedili ripiegabili. Vani portaoggetti nascosti sotto le sedute consentono di riporre ordinatamente gli oggetti più piccoli, mentre i sedili posteriori possono essere abbattuti per creare un piano di carico completamente piatto, con una capacità utile fino a 1.605 litri e la possibilità di trasportare oggetti lunghi fino a 2.530 mm. Le sedute posteriori possono inoltre essere sollevate tramite una leva facilmente accessibile, liberando fino a 578 mm di spazio aggiuntivo per oggetti più alti e ingombranti.

Leapmotor B03X, il sistema LeapFlex per i sedili posteriori

33 vani portaoggetti e ricarica wireless da 15 W

Leap Box e LeapFlex fanno parte di un approccio più ampio alla progettazione intelligente degli spazi della B03X. Nell’abitacolo sono presenti 33 vani portaoggetti, tra cui un ampio vano sotto la console centrale e un alloggiamento per la ricarica wireless dello smartphone da 15 W. La B03X è l’urban crossover elettrico progettato per la vita moderna, capace di combinare un’architettura efficiente con un abitacolo spazioso, confortevole e altamente versatile.

Domande frequenti su Leapmotor B03X, Leap Box e LeapFlex

Cos’è la Leap Box della Leapmotor B03X?

È un vano aggiuntivo da 105 litri, impermeabile e lavabile, ricavato sotto il piano del bagagliaio, dotato di tappo di scarico per facilitarne la pulizia.

Cos’è LeapFlex?

È il sistema intelligente dei sedili posteriori della B03X, che permette di configurare l’abitacolo in diversi modi, con vani portaoggetti nascosti sotto le sedute e sedute posteriori abbattibili o sollevabili.

Qual è la capacità massima di carico della B03X con LeapFlex?

Abbattendo i sedili posteriori, la capacità di carico utile arriva fino a 1.605 litri, con la possibilità di trasportare oggetti lunghi fino a 2.530 mm.

Quanti vani portaoggetti ha l’abitacolo della B03X?

L’abitacolo della B03X conta 33 vani portaoggetti, tra cui un alloggiamento per la ricarica wireless dello smartphone da 15 W.

5/5 - (1 vote)