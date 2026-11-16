Mercedes-Benz: hands-free entro il 2026, guida point-to-point nel 2027

Hands-free Assist e Proactive Lane Change Assist entro fine 2026, guida point-to-point MB.DRIVE ASSIST PRO nella prima metà del 2027

di Redazione16 Novembre, 2026

Mercedes-Benz MB.DRIVE ASSIST PRO Hands-free Assist

Mercedes-Benz annuncia la tempistica di lancio in Germania e Stati Uniti delle nuove funzioni di guida assistita MB.DRIVE: Hands-free Assist, Proactive Lane Change Assist e MB.DRIVE ASSIST PRO, con un Early Access Programme dalla fine del 2026.

Mercedes-Benz amplia il proprio portafoglio MB.DRIVE con una tempistica precisa per il lancio delle nuove funzioni di guida assistita: la guida hands-free in autostrada e i cambi di corsia automatici arriveranno in Germania e negli Stati Uniti entro la fine del 2026, mentre la guida assistita point-to-point sarà disponibile nei due mercati nella prima metà del 2027. Dalla fine del 2026 partirà inoltre un Early Access Programme (EAP) riservato a clienti selezionati in California, Stoccarda e Monaco.

Hands-free Assist e Proactive Lane Change Assist entro fine 2026

Il nuovo Hands-free Assist permette di togliere le mani dal volante in autostrada, mentre il Proactive Lane Change Assist avvia ed esegue automaticamente i cambi di corsia. Quando il sistema e le condizioni operative lo consentono, il conducente può lasciare il volante fino a 130 km/h, rendendo i viaggi lunghi più rilassati; il sistema può inoltre avviare ed eseguire i cambi di corsia senza che il conducente debba attivare o confermare ogni manovra, sia per sorpassare un veicolo più lento sia per seguire il percorso verso l’uscita autostradale corretta. Il conducente resta comunque responsabile della guida e deve continuare a monitorare il traffico, pronto a riprendere il controllo in qualsiasi momento. In Germania le due funzioni, incluse insieme, arriveranno entro la fine del 2026; negli Stati Uniti il lancio nazionale di Hands-free Assist seguirà nel corso del 2027.

MB.DRIVE ASSIST PRO e il programma Early Access

MB.DRIVE ASSIST PRO accompagna invece il conducente dalla partenza alla destinazione, anche in città, e sarà disponibile in Germania e negli Stati Uniti nella prima metà del 2027. La disponibilità delle varie funzioni varierà in base al modello e al mercato, con un’introduzione graduale su tutta la gamma di vetture e van Mercedes-Benz; i clienti con veicoli idonei potranno aggiungerle anche dopo l’acquisto tramite un aggiornamento over-the-air. Dalla fine del 2026 partirà un Early Access Programme che coinvolgerà clienti selezionati in California, a Stoccarda e a Monaco, tra i primi a provare il sistema. Ulteriori dettagli su modalità e prezzi saranno comunicati da Mercedes-Benz prima dei rispettivi lanci sul mercato.

Le dichiarazioni di Jörg Burzer

«Con i nostri sistemi di guida assistita hands-free e point-to-point uniamo software, sensori e capacità di calcolo per offrire ai nostri clienti un valore elevato. Basta premere un pulsante per semplificare la vita di chi guida: la vettura rende i viaggi point-to-point quasi privi di sforzo. Grazie a MB.OS, inoltre, continueremo a proporre funzioni nuove e sempre più evolute attraverso regolari aggiornamenti over-the-air», ha dichiarato Jörg Burzer, membro del Board of Management di Mercedes-Benz Group AG e Chief Technology Officer, Sviluppo e Acquisti.

Domande frequenti su Hands-free Assist e MB.DRIVE ASSIST PRO



Quando arriva la guida hands-free di Mercedes-Benz?

Hands-free Assist e Proactive Lane Change Assist arriveranno in Germania e negli Stati Uniti entro la fine del 2026, con il lancio su scala nazionale negli USA nel corso del 2027.

Quando debutta la guida assistita point-to-point MB.DRIVE ASSIST PRO?

La guida assistita point-to-point sarà disponibile in Germania e negli Stati Uniti nella prima metà del 2027.

Cos’è l’Early Access Programme di Mercedes-Benz?

È un programma che, a partire dalla fine del 2026, permetterà a clienti selezionati in California, Stoccarda e Monaco di provare in anticipo i nuovi sistemi di guida assistita.

A quale velocità si può togliere le mani dal volante con Hands-free Assist?

Quando il sistema e le condizioni operative lo consentono, il conducente può togliere le mani dal volante fino a 130 km/h, restando comunque responsabile della guida e pronto a riprendere il controllo in qualsiasi momento.

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