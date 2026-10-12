Xavier Chardon: “Citroen 2 CV: stesso spirito, nuova generazione”

Un altro dei modelli più attesi del Salone di Parigi 2026 era la nuova Citroen 2 CV. Una vettura che ha fatto la storia dell’automotive, riproposta in chiave moderna e 100% elettrica. Anche se all’appuntamento parigino si è vista ancora in versione concept car, mentre il modello di serie è atteso sul mercato nel 2028. Tuttavia, era molta la curiosità per vedere l’aspetto estetico, che presumibilmente ricalcherà in buona parte quella che sarà l’auto reale.

”È tornato lo spirito Citroen”

A celebrare questo atteso ritorno, è stato Xavier Chardon. Il CEO del marchio francese ha lanciato il suo messaggio sul profilo Linkedin: “La 2 CV è tornata e così anche lo spirito Citroen – le sue parole – Un’icona? Assolutamente. Nostalgia? Non per noi. La 2 CV non è mai stata solo un’auto”. Con caratteristiche ben precise: “Era un’idea audace. Rendere la mobilità accessibile a tutti. E oggi, questa idea è più attuale che mai. Elettrico. Prodotto in Europa. 15.000 €”.

Un concetto ripreso da questa versione moderna, in modo da permettere a tutti di avere una vettura a zero emissioni: “C’è tutto ciò di cui hai bisogno. Niente che non possa fare – ha concluso – Stesso spirito. Nuova generazione. Ed un intero nuovo capitolo per Citroen”. Questo modello si inserirà nella gamma del marchio tra Ami ed e-C3, con la volontà di andare in controtendenza rispetto a un mercato in cui le auto diventano sempre più grandi, pesanti e costose.

Un modello immediatamente riconoscibile

La nuova Citroen 2 CV ha un disegno estetico immediatamente riconoscibile, che richiama all’iconico modello del secolo scorso. La silhouette a forma di chiocciola è confermata, seppur con linee più tese e volumi più generosi, seppur con una lunghezza inferiore (3,76 metri). Il frontale mette in primo piano i fari rotondi separati dalla carrozzeria, con una firma luminosa a LED, ed un cofano scolpito, con nervature ben visibili e tergicristalli a vista. Lateralmente, la nuova 2 CV propone dei parafanghi arrotondati e cerchi in acciaio da 18 pollici, con logo Heritage e Double Chevron, per andare ad un posteriore con tetto curvo e fluido ed un portellone nero che scende fino al paraurti. Proprio richiamando l’iconico modello originale.

L’abitacolo è decisamente distintivo. Non c’è la classica plancia a tutta larghezza, ma un cilindro per reggere il volante monorazza, con un’unica leva di comando ed il selettore del cambio. Il quadro strumento digitale è sottile e denominato Citroen Smart Vision, mentre quello per l’infotainment, sempre su questo cilindro, è da 8 pollici verticale, con grafiche ispirate ai fumetti. C’è un cestino removibile al posto della consolle centrale, mentre le maniglie delle portiere sono cinghie morbide. I sedili propongono l’iconico motivo in tartan della vettura originale, mentre numerosi elementi sono realizzati con materiali riciclati. Non si parla di dati tecnici, si tratta pur sempre ancora di una concept, ma la casa francese fa sapere di avere come obiettivo un peso pari a una tonnellata, per ospitare una batteria meno costosa, con un’autonomia calibrata sull’uso quotidiano.

Quando arriverà sul mercato la nuova Citroën 2 CV elettrica?

La vettura è stata presentata al Salone di Parigi 2026 sotto forma di concept car. Il modello di serie è atteso sul mercato nel 2028 e riprenderà presumibilmente buona parte delle caratteristiche estetiche mostrate dal prototipo.

Quale sarà il prezzo indicativo della Citroën 2 CV?

Xavier Chardon ha indicato un prezzo di riferimento di circa 15.000 euro. L’obiettivo è rendere la mobilità elettrica accessibile a un pubblico ampio, mantenendo lo spirito pratico ed essenziale della storica 2 CV.

Quali sono le dimensioni e gli elementi distintivi del design?

La concept è lunga 3,76 metri e conserva la silhouette a chiocciola del modello originale, con linee più tese, fari rotondi, cerchi in acciaio da 18 pollici e portellone nero che scende fino al paraurti.

Come sono progettati gli interni e quale peso punta a raggiungere?

L’abitacolo comprende un volante monorazza, il display Citroën Smart Vision e uno schermo verticale da 8 pollici. Sono presenti sedili con motivo tartan e materiali riciclati. Citroën punta a un peso di una tonnellata, per contenere il costo della batteria e calibrare l’autonomia sull’uso quotidiano.

5/5 - (1 vote)