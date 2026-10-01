Leapmotor a settembre: +453% in Italia, B03X prima tra i B-SUV

Torino, 1 ottobre 2026 – Leapmotor chiude settembre con 2.200 immatricolazioni in Italia e una crescita del 453% rispetto a settembre 2025, la migliore performance di crescita anno su anno dell’intero mercato. Il marchio raggiunge una quota dell’1,6% sul totale Passenger Cars e del 2,1% nel canale privati, con T03 leader del segmento A elettrico e la nuova B03X subito in vetta tra i B-SUV a batteria.

Leapmotor a settembre 2026: +453% e quota dell’1,6% in Italia

Con 2.200 immatricolazioni a settembre, Leapmotor si conferma il brand che cresce più rapidamente sul mercato italiano, con un incremento del 453% rispetto allo stesso mese del 2025. La quota raggiunge l’1,6% sul totale delle autovetture e il 2,1% nel canale dei clienti privati. Il risultato, spiega il comunicato, conferma la risposta del mercato alla gamma del marchio e alla strategia di rendere l’elettrificazione più accessibile attraverso una proposta completa e tecnologicamente avanzata.

Mercato BEV e PHEV/REEV: secondo posto tra i clienti privati

Nel mercato delle vetture elettriche a batteria Leapmotor conquista il secondo posto nel canale privati con una quota del 16,3%. Anche nel comparto PHEV/REEV, cioè ibride plug-in e a estensione di autonomia, il marchio si posiziona al secondo posto tra i clienti privati, a conferma della forza dell’offerta nelle principali tecnologie di elettrificazione oggi disponibili.

Leapmotor T03: leader del segmento A elettrico con il 45,8%

Leapmotor T03 è il terzo modello elettrico più venduto in assoluto nel canale privati e occupa il primo posto nel segmento A con una quota del 45,8%. In pratica, quasi una vettura elettrica di segmento A su due immatricolata in Italia a clienti privati è una T03.

Nuova Leapmotor B03X: già prima tra i B-SUV elettrici

A poche settimane dal lancio commerciale, la nuova Leapmotor B03X si afferma come il modello elettrico più venduto del segmento B-SUV. Secondo il comunicato, il risultato conferma l’interesse del mercato per una proposta che unisce tecnologia, abitabilità, contenuti premium e accessibilità.

B05 e B10 REEV Hybrid: i risultati negli altri segmenti

Prosegue la crescita di Leapmotor B05, che conquista il secondo posto tra le hatchback elettriche del segmento C. Leapmotor B10 REEV Hybrid si posiziona invece al primo posto tra i modelli PHEV/REEV del segmento C-SUV, rafforzando la presenza del brand anche nelle motorizzazioni elettrificate ad autonomia estesa.

Il cumulato annuo e il ruolo tra i marchi emergenti

La performance di settembre contribuisce a consolidare la posizione di Leapmotor nel cumulato annuo, dove il marchio continua a distinguersi come uno dei principali protagonisti della transizione elettrica in Italia. Il comunicato sottolinea la leadership tra i marchi emergenti della mobilità a zero e basse emissioni e il ruolo di riferimento nel mercato elettrico italiano.

Domande frequenti su Leapmotor a settembre 2026

Quante auto ha immatricolato Leapmotor in Italia a settembre 2026?

Leapmotor ha immatricolato 2.200 vetture in Italia a settembre 2026, con una crescita del 453% rispetto a settembre 2025. È la migliore performance di crescita anno su anno del mercato.

Che quota di mercato ha Leapmotor in Italia?

A settembre 2026 Leapmotor detiene l’1,6% del mercato totale Passenger Cars e il 2,1% nel canale dei clienti privati.

Qual è la quota di Leapmotor T03 nel segmento A elettrico?

Nel canale privati Leapmotor T03 è prima nel segmento A elettrico con una quota del 45,8% ed è il terzo modello elettrico più venduto in assoluto in questo canale.

Come sta andando la nuova Leapmotor B03X?

A poche settimane dal lancio commerciale la Leapmotor B03X è il modello elettrico più venduto del segmento B-SUV in Italia.

Quale posizione ha Leapmotor nel mercato elettrico dei privati?

Nel mercato BEV Leapmotor è seconda nel canale privati con una quota del 16,3%. È seconda anche nel comparto PHEV/REEV tra i clienti privati.

Quali risultati ottengono Leapmotor B05 e B10 REEV Hybrid?

Leapmotor B05 è seconda tra le hatchback elettriche del segmento C, mentre Leapmotor B10 REEV Hybrid è prima tra i modelli PHEV/REEV del segmento C-SUV.

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