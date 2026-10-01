Stellantis e Wayve a Torino: guida a mani libere su 500e e Grecale

Torino, 1 ottobre 2026 – Stellantis e Wayve parteciperanno a Wave by Vento 2026, in programma a Torino dal 7 al 9 ottobre, per mostrare come l’intelligenza artificiale possa rendere la mobilità più sicura, intuitiva e utile nella vita quotidiana. Il visitatore potrà provare la guida automatizzata supervisionata, porta a porta e a mani libere (Livello 2++), su prototipi di Fiat 500e e Maserati Grecale dotati di tecnologia STLA AutoDrive sviluppata con Wayve.

“Technology Made for Humans”: Filosa e Kendall sul palco Fucine

Il momento centrale della presenza Stellantis è il dibattito “Technology Made for Humans” tra Antonio Filosa, CEO di Stellantis, e Alex Kendall, cofondatore e CEO di Wayve. I due esploreranno il futuro della mobilità basata sull’intelligenza artificiale e il modo in cui le collaborazioni strategiche possono accelerare lo sviluppo di tecnologie progettate per essere implementate su larga scala. La sessione, moderata da Adam Jonas, Global Embodied AI and Robotics Strategist presso Morgan Stanley, si terrà il 9 ottobre alle 11:20 sul palco principale Fucine.

Test drive con Fiat 500e e Maserati Grecale a guida automatizzata

Durante l’evento Stellantis e Wayve offriranno giri di prova a bordo di specifici prototipi di Fiat 500e e Maserati Grecale dotati di tecnologia STLA AutoDrive sviluppata da Wayve. Grazie all’integrazione del sistema Wayve AI Driver con la piattaforma STLA AutoDrive, i veicoli mostrano in condizioni reali le capacità della guida automatizzata supervisionata, da porta a porta e a mani libere, di Livello 2++.

Una stessa tecnologia su tre piattaforme: da Jeep Grand Cherokee a 500e e Grecale

Il percorso parte dal prototipo Jeep Grand Cherokee presentato in occasione dell’Investor Day di Stellantis a maggio e arriva ora a Fiat 500e e Maserati Grecale, tre veicoli appartenenti a piattaforme e configurazioni differenti. Secondo il comunicato, l’approccio dimostra l’adattabilità della tecnologia alle diverse piattaforme di Stellantis senza riprogettare il sistema per ogni singolo modello, creando una base scalabile adottabile in futuro da un numero maggiore di marchi, architetture e profili di clienti.

La partnership Stellantis-Wayve: obiettivi e tempi

La partnership strategica, annunciata nel maggio 2026, si concentra inizialmente sulla guida automatizzata supervisionata, porta a porta e a mani libere, in contesti autostradali e urbani. L’obiettivo dichiarato è ridurre lo sforzo cognitivo richiesto alla guida e restituire un’esperienza più naturale, fluida e confortevole, unendo l’intelligenza artificiale end-to-end di Wayve alle competenze ingegneristiche e alle piattaforme scalabili di Stellantis, con al centro sicurezza, fiducia ed esperienza del cliente. Il lancio del primo prodotto è previsto per il 2028 in Nord America.

Chi è Wayve

Fondata nel 2017, Wayve è sviluppatore di tecnologia Embodied AI per la guida automatizzata. Il suo software e i modelli di base per l’autonomia consentono ai veicoli di percepire, comprendere e navigare in qualsiasi ambiente. Wayve sviluppa prodotti mapless e hardware-agnostic per case automobilistiche e proprietari di flotte, accelerando il percorso dalla guida assistita a quella automatizzata.

Domande frequenti su Stellantis, Wayve e Wave by Vento 2026

Quando si terrà Wave by Vento 2026 e dove?

Wave by Vento 2026 si svolge a Torino dal 7 al 9 ottobre 2026. Stellantis e Wayve partecipano con un dibattito sul palco Fucine e con test drive di prototipi a guida automatizzata.

Quando parlano Antonio Filosa e Alex Kendall?

Il dibattito “Technology Made for Humans” è in programma il 9 ottobre alle 11:20 sul palco principale Fucine, moderato da Adam Jonas di Morgan Stanley.

Quali auto si potranno provare a Wave by Vento?

Si potranno provare prototipi di Fiat 500e e Maserati Grecale con tecnologia STLA AutoDrive sviluppata da Wayve, in grado di offrire guida automatizzata supervisionata, porta a porta e a mani libere.

Che cos’è la guida di Livello 2++?

Nel comunicato il Livello 2++ indica la guida automatizzata supervisionata, porta a porta e a mani libere, resa possibile dall’integrazione del Wayve AI Driver con la piattaforma STLA AutoDrive di Stellantis. Il conducente resta in posizione di supervisione.

Quando arriverà il primo prodotto nato dalla partnership?

Il lancio del primo prodotto è previsto per il 2028 in Nord America. La partnership strategica tra Stellantis e Wayve è stata annunciata a maggio 2026.

Su quali veicoli Stellantis è stata dimostrata la tecnologia Wayve?

La tecnologia è stata mostrata sul prototipo Jeep Grand Cherokee all’Investor Day di maggio e viene ora proposta su Fiat 500e e Maserati Grecale, tre piattaforme diverse.

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