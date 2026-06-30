Leapmotor accende l’estate col Vertical Summer Tour 2026: test drive e novità sulle spiagge italiane

Leapmotor è pronta a vivere l’estate italiana da grande protagonista sulle spiagge delle nostro Paese e lo farà da Title Partner del Vertical Summer Tour 2026, uno degli eventi itineranti più attesi dell’estate, che da luglio ad agosto farà tappa in numerose località balneari italiane con un ricco di programma di musica, sport e intrattenimento.

Per la prima volta ad affiancare il proprio nome a quello del Vertical Summer Tour, Leapmotor conferma la volontà di avvicinare il pubblico alla mobilità elettrificata attraverso un’esperienza coinvolgente e aperta a tutti. Ad accompagnare il tour ci sarà Radio Deejay, media partner dell’evento, che porterà sul palco i suoi speaker, dj e momenti d’animazione.

La presenza di Leapmotor nel Village

All’interno del Maxi Village che sarà il fulcro di ognuna delle nove tappe del Vertical Summer Tour, Leapmotor allestirà un’area dedicata con la Leapmotor Lounge, uno spazio pensato per il relax e per conoscere più da vicino il brand che sta riscontrando un crescente successo sul mercato italiano e la sua filosofia. Non mancheranno attività interattive e giochi aperti a tutti, come le sfide Leapmotor Blow Boost, con mini vetture, e Leapmotor Sand Hole, oltre alla Leapmotor Beach Race, un percorso sulla sabbia ispirato alle obstacle race che metterà alla prova agilità e spirito competitivo dei partecipanti.

Test drive della gamma elettrica e ibrida

La partecipazione del brand cinese, operativo in Italia grazie alla joint venture con Stellantis, sarà anche l’occasione per poter provare in strada le vetture grazie ai test drive, che permetteranno ai visitatori di mettersi al volante dell’intera gamma Leapmotor. Sarà possibile provare la city car elettrica T03, i SUV B10 REEV Hybrid e C10 REEV Hybrid, entrambi dotati della tecnologia Range Extender, oltre alla nuova Leapmotor B05, berlina compatta 100% elettrica appena arrivata sul mercato, che con il suo design sportivo e le tecnologia di ultima generazione si rivolge principalmente agli automobilisti più giovani.

“Siamo entusiasti di tornare al Vertical Summer Tour dopo il successo della partecipazione dello scorso anno, e di farlo nel 2026 in qualità di Title Partner”, ha dichiarato Federico Scopelliti, Country Manager di Leapmotor Italia. “Il Tour rappresenta un’opportunità concreta per raccontare la nostra idea di mobilità elettrica, accessibile e vicina alle esigenze quotidiane delle persone”.

Vertical Summer Tour 2026: il calendario delle nove tappe

Il Vertical Summer Tour 2026 toccherà nove località italiane: Bibione (11-12 luglio), Rimini (18-19 luglio), Civitanova Marche (25-26 luglio), Marina di Massa (1-2 agosto), Terracina (8-9 agosto), San Salvo (11-12 agosto), Soverato (14-15 agosto), Marina di Ragusa (18-19 agosto) e San Vito Lo Capo (21-23 agosto).

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